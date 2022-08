Serie A: La guida completa della stagione 22/23

Il semaforo verde è pronto ad accendersi – o quello rosso a spegnersi se siete amanti dei motori – il campionato italiano di calcio riapre i battenti Sabato 13 Agosto alle ore 18.30 con i campioni d’Italia che cominciano tra le mura amiche con il tricolore sul petto pronti a difenderlo con tutti i mezzi a disposizione. La Serie A comincia con molto anticipo rispetto agli altri anni a causa del Mondiale in Qatar e per la prima volta le competizioni nazionali verranno interrotte per l’evento; questo comporterà un campionato anomalo sotto tutti i punti di vista.

Il primo fattore sarà quello del mercato aperto per diverse giornate, con la consueta chiusura il primo settembre con ancora più di due settimane per completare al meglio le rose. Gli equilibri, quindi, sono molto variabili con una preparazione differente rispetto alle altre stagioni, con cui i preparatori atletici ed i tecnici hanno dovuto combattere in questa “mini estate”. Ci sarà, quindi, una sorta di campionato d’apertura e di clausura come direbbero in Sud America? Presto per dirlo. I valori vanno sempre valutati sul rettangolo verde ma proviamo insieme a sviscerarli.

Per quanto riguarda la lotta per lo scudetto – ad inseguire il Milan campione d’Italia – ci saranno l’Inter di Simone Inzaghi (che lo scorso anno ha chiuso con 84 punti a meno due dalla vetta) e la Juventus di Massimiliano Allegri (arrivata quarta con 16 lunghezze di ritardo). Un gradino sotto troviamo le due romane con la Roma vera e propria mattatrice del mercato – avendo preso tra gli altri Dybala e Wijnaldum – ed una Lazio che ha risposto con colpi che non hanno un grande risalto mediatico ma in grado di dire la sua soprattutto con un tecnico come Sarri seduto in panchina. Il Napoli sembra avere una marcia inferiore a causa delle diverse partenze. Fiorentina ed Atalanta completerebbero il quadro per un posto in Europa. Intrigante, in questa stagione, anche la lotta per non retrocedere con diverse squadre che lotteranno fin da subito per mettere in cascina punti preziosi: Salernitana, Lecce, Cremonese, Udinese, Spezia, Sampdoria ed Empoli.

Come tutte le competizioni che si rispettano si cercherà di battere qualche record interessante: Giovanni Simeone cercherà di ripetere il poker segnato nel 4 a 1 inflitto dall’Hellas Verona nei confronti della Lazio, il cholito quest’anno non è certo di rimanere con gli scaligeri – anzi – è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. Luis Alberto è riuscito, invece, nell’impresa di dispensare 3 assist in un solo incontro (Lazio-Spezia 6 a 1). Hakan Chalanoglu è stato colui che ha regalato i passaggi più prolifici in chiave gol, ben 10, mentre Lobotka ne ha fatti di più – con una percentuale di errore bassissima (ben 139 riusciti su 141 tentati).

Una società americana ha – inoltre – pronosticato grazie ad un algoritmo la classifica finale con dei dati molto interessanti: l’Inter dovrebbe terminare il campionato con meno punti della passata stagione vincendo però il campionato con soli 78 punti, subito dietro il Milan con 71 ed il Napoli con 68. Una piccola curiosità riguarda la Cremonese, l’ultima apparizione nella massima categoria risale al 95/96 in quell’occasione retrocesse arrivando 17esima e lo scudetto fu conquistato dal Milan. In quell’anno – oltre i grigiorossi – andò nella serie cadetta il Torino (non una bella statistica dopo la litigata tra Juric ed il ds).

Per i primi big match non ci sarà – invece – molto da aspettare perchè già alla terza giornata ci saranno: Lazio-Inter, Juventus Roma e Fiorentina-Napoli. Secondo alcune previsioni di statistici americani l’Inter è la compagine che – in media – segnerà maggiormente con 2.5 reti a partita mentre i cugini del Milan quella con la miglior difesa con 0.6 reti subite a partita. Ci preme ricordare, però, come sono dati senza concretezza infatti lo scorso anno – secondo la stessa agenzia – l’Inter avrebbe dovuto conquistare il tricolore ai danni proprio del Milan. Per quanto riguarda – invece – il Pichichi italiano se la dovrebbero giocare Vlahovic, Lukaku e Immobile con Oshimen e Lautaro Martinez subito dietro.