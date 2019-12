Serie A: La Juve anticipa tutti, il Napoli per uscire dalla crisi. Atalanta-Milan per l’Europa

Giornata lunghissima la diciassettesima che inizia, addirittura, mercoledì 18 e termina l’8 Gennaio. Ranieri ospita una Juventus agguerritissima, con un Cristiano Ronaldo tornato sui suoi standard. I bianconeri non possono perdere il treno scudetto e la Samp non vuole scendere da quell’entusiasmo scoccato con il gol vittoria di Gabbiadini nel derby della Lanterna. Venerdì sera si riparte con un match dagli aromi sempre intriganti: Fiorentina-Roma non è una partita come le altre. Trasferta insidiosa per Fonseca, l’ultima volta che i capitolini sono scesi al Franchi hanno rimediato ben 7 gol. La storia è diversa e la compagine di Montella rischia di scendere scarica sul terreno di gioco, visto il pareggio contro l’Inter.

Sabato i nerazzurri vorranno rifarsi subito, cercando di annichilire un Genoa in crisi di risultato e di gioco. L’ex Thiago Motta sembra essere ai titoli di coda con il Grifone e questa partita è delicata per entrambe le squadre. Alle 15 il Cagliari andrà alla Dacia Arena per dimostrare che la gara contro la Lazio è stata una battuta d’arresto momentanea. L’Udinese cerca, dalla sua parte, di mettere al sicuro punti preziosi per rimanere in Serie A. Saturday Night che vedrà Torino-Spal giocare per i tre punti. Le due società potrebbero non esporsi agli avversari non facendosi male.

L’anticipo di domenica, invece, sarà Atalanta-Milan, ruoli invertiti rispetto agli anni 2000 con gli orobici in formato europeo ed un Diavolo che arranca a metà classifica. Sfarzo e bel gioco lasceranno il posto alla concretezza per un match dai mille risvolti. Gasp sarà incentivato dagli ottavi di Champions e vorrà concludere il 2019 solamente con delle vittorie. Alle 15 Parma e Lecce ospiteranno rispettivamente Brescia e Bologna. Entrambi i match sono da tripla anche se le squadre emiliane hanno una marcia in più, i crociati per merito dello straordinario stato di forma ed i felsinei per la grinta che mettono in campo.

Sassuolo-Napoli sarà il posticipo di giornata, dove il neo allenatore Gattuso dovrà immediatamente correre ai ripari per trasmettere le sue idee ai giocatori. La verve agonistica non manca ma i partenopei deficiano di risultati. Vincere lontano dalle mura amiche potrebbe essere la svolta della stagione. L’8 Gennaio la Lazio chiuderà il diciassettesimo atto del nostro campionato affrontando l’Hellas Verona, presto per parlarne e per fare valutazioni. Nel mezzo ci sarà la pausa natalizia e potrebbero cambiare diverse cose.