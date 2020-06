Serie A: La Juve cala il poker e tenta la prima fuga. Per Lecce si fa dura

Due squadre, due obiettivi differenti e tre punti in palio: Juventus e Lecce si affrontano per la 31^ volta in Serie A in una sfida che conta in precedenza 19 vittorie per i bianconeri, 4 per i pugliesi e 8 pareggi totali.

Inaugurando il 28° turno di campionato – appena quarantotto ore dopo Atalanta-Lazio e Inter-Sassuolo – la Juventus sa che la vittoria è l’unico risultato possibile per mettere ulteriore pressione alle inseguitrici – ora rispettivamente a -4 e -8 in classifica – , ma la squadra ospite ha ancora chances di salvezza, a patto però che porti punti pesanti a casa per garantirsi un vantaggio sulle concorrenti.

Nella prima parte di gioco il Lecce mostra un approccio convincente alla gara, impegnando anche Szczensy in un paio di occasioni con Rispoli e Mancosu, ma alla mezz’ora la squadra di Liverani si ritrova in dieci per un fallo da espulsione di Lucioni che stende Bentancur lanciato a rete; nel finale di primo tempo sia Ronaldo sia Bernardeschi si divorano però letteralmente l’1-0: il portoghese, completamente solo, manda fuori la palla di testa sullo sviluppo di un calcio d’angolo, e solo due minuti dopo il numero 33 sbaglia un gol sottoporta proprio su cross dell’ex Real Madrid.

Alla ripresa gli uomini di Sarri partono forti e più determinati che nel primo spezzone di gara: passano solo 8 minuti e si portano in vantaggio con un tiro bellissimo di Paulo Dybala diretto all’incrocio dei pali; al 61’ Ronaldo raddoppia su calcio di rigore – per la Juve stessi marcatori del match giocato contro il Bologna – per un fallo commesso su di lui dal numero 13 Rossettini. La gara sembra ormai giocarsi solo ad una porta perché la Juve continua a fare pressione anche dopo il doppio vantaggio, e infatti all’83’ va sul 3-0 con Higuain, subentrato al posto della Joya, e poi fa poker di gol un minuto più tardi con Matthijs de Ligt.

Al triplice fischio Sarri si ritrova momentaneamente a +7 sulla Lazio, impegnata domani contro la Fiorentina, mentre al Lecce resta la consapevolezza di aver giocato un’ottima prima frazione di gioco, con l’obiettivo salvezza che dovrà essere concretizzato nelle prossime giornate.