Serie A: La Juve rialza la testa contro la Viola. Immobile e Caicedo demoliscono la Spal

22^ GIORNATA IL PUNTO – Ci risiamo, la Roma è piombata nella solita crisi di bipolarismo acuta; una crisi che aveva già attanagliato la compagine capitolina nelle ultime annate. Ad appena una settimana di distanza da un derby dominato in lungo e in largo sul piano del gioco, la squadra giallorossa, di scena al “Mapei Stadium”, ha disputato un primo tempo da film dell’orrore – chiuso sotto per tre reti a zero (dopo soli 25’) – ed è stata messa al tappeto dal miglior Sassuolo della stagione. I neroverdi, così, hanno ripagato con la stessa moneta l’undici di Fonseca, chiudendo la contesa con il medesimo punteggio (4-2) con il quale nella gara d’andata erano stati beffati all’Olimpico.

La Roma è stata costretta ad incassare il quarto ko delle prime 7 uscite di questo 2020 (Coppa Italia compresa); una Roma che non riesce più a dare continuità a prestazioni e risultati e che, ora, ha nuovamente messo fortemente in discussione la quarta piazza con qualificazione Champions annessa. Legittime le preoccupazioni del tecnico lusitano palesate nel post gara in merito alla tenuta difensiva dei suoi uomini, perché ieri sera proprio la retroguardia giallorossa è andata letteralmente in tilt di fronte alle rapide ripartenze di un Sassuolo mai così spietato: dei quattro schierati sulla linea più arretrata (Santon, Mancini, Smalling e Spinazzola) nessuno si è salvato e nessuno è riuscito a contenere le continue scorribande in area di Boga (di gran lunga il migliore in campo), Caputo (doppietta per lui), Djuricic e Berardi.

Mai come in questo momento in casa romanista si avverte l’assenza di un giocatore fondamentale per le alchimie tecnico-tattiche di Fonseca come Nicolò Zaniolo. A questo punto risulta discutibile anche il mercato di riparazione condotto dal ds Petrachi: il giovane Carles Perez, proveniente dalla cantera blaugrana, può bastare per sopperire al talentuoso esterno offensivo ex Inter? Nel naufragio di ieri, possibile che un terzino come Florenzi non sarebbe tornato utile quantomeno per evitare una pessima figura di tale portata? Il Santon visto ieri non può essere certamente considerato l’erede designato dell’ormai ex capitano, perché il numero 18 è stato spazzato via da un Boga straripante per tecnica e rapidità. Non meglio ha giocato il resto del quartetto (imbarazzanti soprattutto gli errori di Mancini sia in fase di copertura che in quella di costruzione), sempre in evidente affanno quando si trattava di chiudere gli spazi agli indemoniati di De Zerbi. L’unica nota lieta dell’anticipo serale, allora, è arrivata da Dzeko che ha infranto quota 100 in fatto di reti segnate con la casacca giallorossa, diventando così il settimo miglior cannoniere all time della storia romanista. Magra consolazione in una serata maledetta. Un bel balzo in classifica per la truppa emiliana, che ha scavalcato in un solo colpo Fiorentina e (provvisoriamente) Udinese, portandosi a quota 26.

La sfida dal forte sapore d’Europa tra Cagliari e Parma è terminata sul 2-2, ma alla “Sardegna Arena” gli unici ad aver fatto festa sono stati i ducali di D’Aversa. Nonostante gli ospiti siano andati sotto nel punteggio per ben due volte, infatti, la reazione non è certamente mancata soprattutto in coincidenza del finale dei due tempi: prima l’1-1 di Kucka al 42’, poi il 2-2 di Cornelius al 94’, hanno permesso ai gialloblù di uscire indenni da un campo sempre molto complicato. Il tecnico abruzzese degli emiliani può dirsi soddisfatto soprattutto dopo il caso-Gervinho (la firma dell’attaccante ivoriano col club qatariota Al-Sadd sembra essere giunta fuori tempo massimo: il giocatore, dunque, dovrebbe restare in Emilia). E’ continuata la lunga astinenza da successi per la squadra sarda: l’ultima vittoria in campionato per i rossoblù risale, infatti, al 4-3 del 2 dicembre sulla Sampdoria. Ci sono state solo belle notizie, invece, per il Bologna: il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic è coinciso con il successo casalingo in rimonta (in rete Orsolini e Bani) contro il Brescia. I felsinei, così, hanno potuto aggiungere altri tre preziosi punti al loro già ottimo campionato.

LE GARE DI GIORNATA – La Juve e un Ronaldo da record rifilano un tris di reti alla Fiorentina nel big match di giornata disputato allo “Stadium” all’ora di pranzo. Un risultato probabilmente esagerato per ciò che si è visto in campo, perché la Viola per lunghi tratti dell’incontro si è fatta preferire alla capolista del torneo. Decisivi, dunque, i due rigori trasformati dal solito CR7 al quale va aggiunta anche la terza marcatura di un ritrovato De Ligt. Il campione lusitano con questa doppietta, oltre ad aver trascinato i compagni bianconeri a un successo che permette di allungare in vetta (+6) su un’Inter completamente rinnovata da un mercato generoso e attesa dal posticipo serale contro l’Udinese, aggiunge un altro primato al suo già ricco curriculum: l’ex fenomeno del Real centra la porta per la nona gara di fila, un’impresa mai riuscita finora.

Nella sfida tra le due storiche rivali, come da tradizione, non sono mancate le polemiche a fine gara, con il patron dei toscani Commisso furioso per la condotta arbitrale del Signor Pasqua (“Niente tè con Nedved, alla Juve non servono certi aiuti”). Nonostante un primo tempo sottotono, agli uomini di Sarri va dato atto di aver saputo gestire nella miglior maniera possibile la gara: la “Vecchia Signora” ha messo in mostra una sapiente organizzazione, una manovra più fluida rispetto alle precedenti uscite e soprattutto tanta pazienza nell’attendere il momento giusto per colpire l’avversario. Al resto, come detto, ci ha pensato il numero 7 (diciottesima e diciannovesima rete in A nella stagione in corso).

Le doppiette di Immobile (25 reti in 22 giornate) e Caicedo, più la rete del giovanissimo Adekanye, travolgono la Spal (inutile il gol di Missiroli) e proiettano momentaneamente la Lazio al secondo posto in classifica, a -5 dalla Juventus. I biancocelesti sognano davvero in grande, in attesa di recuperare anche la partita con il Verona di mercoledì prossimo. L’Atalanta spreca una ghiottissima occasione per scavalcare la Roma al quarto posto: contro il Genoa, nonostante l’uomo in più per l’espulsione di Behrami, è solo 2-2. Toloi e Ilicic, questa volta, non bastano alla banda del Gasp per aggiudicarsi l’incontro. Un Milan privo di Ibrahimovic non va oltre l’1-1 casalingo con l’Hellas. La formazione rossonera, anzi, si salva da una possibile sconfitta per via di due legni colpiti dagli scaligeri. Il vantaggio di un ottimo Verona è ad opera di Faraoni (13’), mentre è Calhanoglu con una punizione deviata nella propria porta da Verre a raddrizzarla (29’). Queste le sintesi di tutte le gare disputate nel pomeriggio:

JUVENTUS-FIORENTINA 3-0

(40’ rig. e 80’ rig. Cristiano Ronaldo, 91’ De Ligt)

Dopo la battuta d’arresto contro il Napoli, la Juve rialza la testa battendo per 3-0 la Fiorentina allo “Stadium” di Torino. La formazione viola interpreta molto bene la prima parte di gara, con il portiere Szczesny costretto agli straordinari in varie occasioni: prima risulta decisivo in uscita su Pulgar, poi compie il miracolo di giornata sul pregevole colpo di tacco di Chiesa e, infine, si ripete sulla staffilata di Lirola. Sull’altro fronte,si registra solo un tentativo di Bentancur sul quale si fa trovare pronto Dragowski. Al 40’ l’episodio che sblocca il risultato: dopo un breve consulto del Var, l’arbitro Pasqua assegna il rigore alla Juve per un braccio in area di Pezzella sulla conclusione di Pjanic. CR7 trasforma implacabilmente dagli undici metri. La ripresa vede ancora la formazione toscana partire meglio: Benassi, da buona posizione, manda la sfera fuori di un soffio (63’). A seguire Higuain impegna Dragowski con una deviazione sottomisura. All’80’ viene assegnato (ancora una volta con l’ausilio del Var) il secondo penalty ai bianconeri per un contatto in area tra Ceccherini e Bentancur: per Ronaldo è doppietta. In pieno recupero (91’) c’è spazio anche per il ritorno al gol di De Ligt, che sfrutta un poderoso colpo di testa su azione d’angolo per chiudere la contesa.

ATALANTA-GENOA 2-2

(12’ Toloi, 19’ Criscito su rig., 33’ Sanabria, 35’ Ilicic)

Non bastano i dieci tentativi all’interno dello specchio della porta del Genoa da parte della “Dea” per avere la meglio sui rossoblù liguri. La sfida si apre con il vantaggio dei padroni di casa firmata dal difensore Toloi al 12’. Il pareggio, dopo soli 7’, arriva su calcio di rigore trasformato da Criscito. Poi il vantaggio temporaneo del “Grifone” con Sanabria al 33’. Due minuti più tardi, Ilicic ristabilisce il definitivo pari. Accade tutto nel primo tempo. Nella ripresa l’Atalanta attacca costantemente a testa bassa, ma non riesce a beneficiare nemmeno dell’uomo in più dopo l’espulsione per doppio giallo di Behrami. Sempre attento il portiere del Genoa Perin. Gara conclusa tra le lacrime, perché Masiello si concede al pubblico con un giro di campo per salutare i suoi vecchi tifosi.

LAZIO-SPAL 5-1

(3’ e 29’ Immobile, 16’ e 38’ Caicedo, 58’ Adekanye, 65’ Missiroli)

Due sconfitte (all’andata contro la Spal e a San Siro contro l’Inter) e quattro pareggi (i due nel derby, il 2-2 di Bologna e il 3-3 casalingo con l’Atalanta), per il resto sono arrivate fin qui solo vittorie per i biancocelesti di Simone Inzaghi: ben 15. Tutto ciò significa, al momento, secondo posto per i capitolini (peraltro a parità di gare disputate con i nerazzurri di Conte). Oggi, all’Olimpico, gli estensi ospiti hanno fatto vedere pure qualcosa di buono, ma contro lo strapotere laziale non c’è stato nulla da fare. L’equilibrio rotto dopo soli 3’ da Immobile, contribuisce a scavare un solco vistoso tra le due squadre. Da registrare soprattutto la settima doppietta stagionale del bomber di Torre Annunziata (25 reti realizzate nel corso dell’annata, 124 complessive in Serie A), quella di Caicedo e il gol del giovane nigeriano, naturalizzato olandese, Adekanye (entrato nella ripresa).

MILAN-HELLAS VERONA 1-1

(13’ Faraoni, 29’ Calhanoglu)

Termina sull’1-1 l’incontro disputato nella San Siro rossonera. Tutte nel primo tempo le marcature di Faraoni (13’), con una zampata che ha portato sopra gli scaligeri di Juric, e Calhanoglu (29’), autore di un calcio di punizione deviato nella propria porta da Verre. E’ vero, il Milan non vince ma c’è andato sicuramente più vicino il Verona che è salito in cattedra soprattutto nella ripresa: i gialloblù colpiscono due legni, facendo vedere le streghe alla formazione di Pioli. Tutto, però, è stato ristabilizzato dall’espulsione di Amrabat a metà del secondo tempo. La squadra di casa prova anche a vincerla nel finale, ma anche in questo caso ci si mette un legno (quello colpito da Castillejo) ad impedire il successo ad una delle due compagini. Mai come oggi il Milan è apparso Ibra-dipendente, viste le prove incolori di Leao e Rebic. Comunque continua l’imbattibilità in questo 2020 per il “Diavolo”, come continua anche la striscia di risultati utili dell’Hellas. Comincia ad affollarsi la zona Europa League.