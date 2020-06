Serie A: La Juve riparte nel segno di CR7 e Dybala, Bologna sconfitto 2-0

BOLOGNA-JUVENTUS

23′ rig. Ronaldo, 36′ Dybala

Gara dal sapore inebriante dove un Bologna, che non vince dal 7 Febbraio, ospita al Dall’Ara una Juventus in cerca di riscatto. Il carattere di Mihajlovic ed il tatticismo di Sarri a confronto, in una delle prime uscite dopo la sosta obbligata dall’emergenza sanitaria. Dopo cinque minuti Cristiano Ronaldo tenta l’affondo, entra in area e calcia un tiro calibrato parato agevolmente da Skorupski. La ventesimo, dopo un trambusto in area di rigore, Rocchi viene chiamato dalla sala VAR e concede il calcio di rigore alla Vecchia Signora. Denswil trattiene e fa cadere De Ligt in area, CR7 spiazza il portiere felsineo ed il risultato racconta del vantaggio bianco-nero per 1 a 0.

La squadra di Sarri comincia a giocare sul velluto, disegnando magistralmente le solite geometrie del tecnico ex-Napoli, il tutto sfocia in un’azione strepitosa al 37esimo: Bernardeschi imbecca Dybala con un colpo di tacco, l’argentino calcia di sinistro sotto al sette ed è 2 a 0. Tre minuti dopo è Ronaldo che sale in cattedra e gira, nuovamente, verso la Joya che però non centra la porta bolognese. Il secondo tempo vede ancora la Juventus in controllo del gioco ed al 52esimo, dopo l’ennesima giocata strabiliante di Bernardeschi, Ronaldo prova a superare il portiere con un esterno che termina lontano dallo specchio.

Un minuto dopo è ancora la. volta dell’ex viola che da, circa, 25 metri tira un missile terra-aria che colpisce il palo. Dopo un’ora di gioco il Bologna protesta vivamente per un contatto dubbio tra Barrow e De Sciglio, ma Rocchi (dopo essersi consultato con il VAR) decide per un nulla di fatto. Poco dopo De Sciglio alza bandiera bianca per un problema al flessore e Danilo prende il suo posto sulla corsia esterna. La Juventus gioca con molta più rabbia rispetto alle ultime uscite ed è proprio con il giocatore più rappresentativo che si rende pericolosa al 75esimo, Ronaldo calcia all’improvviso dal limite dell’area ed il pallone lambisce il palo destro.

All’83esimo c’è ancora bisogno del silent check per un brutto intervento di Danilo ai danni di Juwara, Rocchi senza indugi lo segna sulla lista dei cattivi e niente cambia dopo il consulto con il VAR. Al novantesimo, dopo la ratifica dei 5 minuti di recupero, viene annullato un gol a Cristiano Ronaldo per posizione di off side, dopo l’assist di Douglas Costa. Non passano neanche 60 secondi e Danilo viene espulso per doppia ammonizione, ancora una volta su Juwara. Il match termina senza ulteriori emozioni. La Juventus torna a vincere ed allunga, momentaneamente sulle inseguitrici.