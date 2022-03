Serie A: La Juve si riscatta, pari Verona, Venezia a picco

VENEZIA-SAMPDORIA 0-2

24’ e 38’ Caputo (S)

Per la sfida salvezza del “Penzo”, mister Zanetti ritrova Ceccaroni in difesa mentre Ebuehi vince il ballottaggio con Mateju per la posizione di terzino destro. Fiordilino e Ampadu in mediana, Henry unica punta supportato dal trio Okereke-Aramu-Nani. Sull’altro fronte, l’ex Audero torna a presidiare la porta blucerchiata. Reparto difensivo rivoluzionato con Ferrari e Murru a sostituire la coppia Yoshida-Augello, Ekdal regista, Sensi e Sabiri in appoggio a Caputo. Gara che si mette subito in salita per gli arancioneroverdi, che pagano a caro prezzo un clamoroso errore del portiere finlandese Maenpaa: l’estremo difensore esita a rinviare la sfera, Sabiri ne approfitta e in scivolata gliela sfila, facile appoggio per Caputo che tutto solo non può far altro che insaccare (24’). Blackout Venezia. Al 38’ altro svarione difensivo con protagonista in negativo Fiordilino, che sbaglia un facile appoggio agevolando la veemente ripartenza doriana: Caputo non perdona. Nella ripresa i padroni di casa tentano di ridurre il gap, ma Nsame e Haps si dimostrano velleitari. All’86’ Henry riceve il rosso per proteste e nel recupero ancora Caputo potrebbe addirittura andare in rete per la terza volta, ma da ottima posizione manda il pallone alle stelle. Il match si chiude sul risultato di 0-2. È allarme rosso per il Venezia che incassa il quarto ko consecutivo. La Samp conquista un successo prezioso che la spinge a +7 sulla terz’ultima.

EMPOLI-HELLAS VERONA 1-1

26’ Di Francesco (E), 72’ Cancellieri (HV)

E ora sono 13 le partite in cui i toscani rimangono a secco di successi. Al “Castellani” il match con il Verona termina in parità. Di Francesco spezza l’equilibrio al 26’, sfruttando un delizioso assist di tacco di Pinamonti. Sembra la volta buona per portare a casa i tre punti, ma l’undici di Andreazzoli si desta bruscamente dal sogno nel momento in cui vengono assegnati due rigori in favore dei gialloblù: in entrambi i casi, tuttavia, Simeone fallisce la trasformazione (la prima conclusione viene intercettata dal portiere Montipò, la seconda si stampa sul palo). Spetta allora a Cancellieri a pareggiare i conti con una botta a giro dalla lunga distanza. Nel finale Barak sciupa una ghiotta occasione.

JUVENTUS-SALERNITANA 2-0

5’ Dybala, 29’ Vlahovic (J)

Continua la vertiginosa scalata dei bianconeri in classifica, giunti ora a -1 dal terzo posto dell’Inter. All’Allianz Stadium di Torino, la cenerentola Salernitana viene spazzata via dalle reti di Dybala e Vlahovic. Agli uomini di Allegri bastano 5’ per portarsi in vantaggio: azione da manuale sull’asse Cuadrado-Vlahovic-Dybala, l’asso argentino capitalizza. Campani paralizzati. Ottima l’intesa tra DV7 e il numero 10: i due confezionano un’altra occasione degna di nota, ma la sprecano. Il centravanti serbo, comunque, avrà modo di rifarsi alla mezz’ora, imbucando con un gran colpo di testa. De Ligt per poco non fa tris. La squadra di Nicola si affaccia in area avversaria solo in un paio di circostanze con Bonazzoli e Verdi, ma Szczesny fa buona guardia.