Serie A: La Juve stende il Brescia, la Fiorentina cala la manita. Sassuolo-Parma 0-1

24^ GIORNATA IL PUNTO – Con la mente rivolta al presente prossimo che ha la sagoma del Valencia (mercoledì, ore 20.45, l’andata degli ottavi), l’Euro-Dea si è assicurata un posto fra gli eletti della Champions che verrà. Lo spareggio per il quarto posto è andato ai bergamaschi, vittoriosi davanti al proprio pubblico su una Roma costretta a leccarsi le ferite per la terza volta consecutiva in questo pessimo 2020 (6 ko su 9 uscite, Coppa Italia inclusa). Ci sono ancora 14 gare da affrontare da qui a maggio, è vero, non tutto è ancora scritto, ma la rimonta subìta nella notte di Bergamo ha dato l’impressione di una resa quasi definitiva da parte della compagine giallorossa, ora distante 6 lunghezze dall’ultimo posto disponibile per entrare nel gotha calcistico europeo. La prima differenza che è risaltata agli occhi tra le due formazioni risiede innanzitutto nella spinta motivazionale: i nerazzurri, nonostante lo svantaggio del primo tempo, sono rientrati in campo con l’atteggiamento di un gruppo convinto di poter ribaltare il punteggio e disposto a tutto pur di raggiungere l’obiettivo; l’undici di Fonseca, al contrario, non è riuscito a ripetere il buon primo tempo, si è fermato inspiegabilmente alla rete numero 101 di Dzeko e, nella ripresa, si è letteralmente consegnato nelle mani del nemico. Il tecnico lusitano, a fine gara, inevitabilmente ha parlato di un “problema mentale” che affligge la propria squadra. Un’analisi tanto impietosa quanto onesta. Effettivamente la crisi dei capitolini sembra derivare da una scarsa capacità di gestione e di concentrazione al quale, però, nell’ultimo periodo si è aggiunta anche una preoccupante involuzione tecnica. Se fino allo scorso autunno la Roma aveva espresso un calcio propositivo che aveva conquistato tifosi e addetti ai lavori, ottenendo anche buoni risultati, in coincidenza dell’inizio del nuovo anno i giallorossi hanno improvvisamente cancellato tutto ciò che di buono era stato costruito con prestazioni non certo all’altezza dei nomi stampati sulle maglie dei propri giocatori. Neanche il cambio di modulo (dal 4-2-3-1 al 4-1-4-1, con Mancini più avanzato) scelto da Fonseca per assicurare maggiori coperture ad una difesa che nelle ultime due (Sassuolo e Bologna) aveva incassato 7 reti, ha potuto frenare il terribile attacco della banda del Gasp (63 gol totali in stagione) e la prepotente rimonta firmata Palomino-Pasalic. La Roma sta pagando gli infortuni di Zaniolo e Diawara, due giocatori fondamentali per il gioco richiesto dall’ex allenatore dello Shakhtar, ma certi cali non possono essere perdonati ad una squadra che si era posta come obiettivo minimo di stagione il ritorno in Champions. Pensare di poter tornare sul palcoscenico più prestigioso con uno svantaggio di 6 lunghezze e con lo scontro diretto sfavorevole, a questo punto, diventa un esercizio di puro ottimismo. Maggiori speranze, sicuramente, in chiave salvezza da ieri le nutrono Lecce e Genoa. I giallorossi salentini hanno battuto in casa per 2-1 la nuova Spal targata Gigi Di Biagio, portandosi a quota 25 in classifica e vincendo la terza gara di fila (nella storia del club ci era riuscito solo mister Delio Rossi 15 anni fa). Merito di un allenatore (Fabio Liverani) che ha scelto fin dall’inizio di insegnare ai suoi un gioco coraggioso e di qualità volto ad infastidire anche le più grandi (Juve, Inter e, soprattutto, Napoli hanno lasciato per strada punti preziosi proprio contro i pugliesi). Ancora più netto il 3-0 con il quale i rossoblù liguri hanno travolto i rossoblù emiliani. Anche in questo caso a decidere le sorti del match sono state le differenti motivazioni: da una parte una formazione disperata, affamata di punti necessari per la sopravvivenza nella massima serie; dall’altra una compagine volenterosa di costruire l’impresa di raggiungere un piazzamento europeo (il Bologna era reduce da tre successi consecutivi e partiva dal settimo posto della vigilia), senza però dare l’impressione di crederci mai fino in fondo.

LE GARE DI GIORNATA – Il lunch match della “Dacia Arena” tra Udinese ed Hellas Verona termina con uno 0-0 che accontenta decisamente più i gialloblù rispetto ai bianconeri. Se il punto conquistato, infatti, permette alla formazione di Juric di avvicinarsi al quinto posto occupato dalla Roma (+4), il pareggio a reti bianche frena le ambizioni salvezza dei padroni di casa friulani (15esimi e a solo 4 punti di vantaggio sul Genoa terz’ultimo). Protagonista dell’incontro il portiere Musso, autore di alcune parate decisive che hanno salvato i suoi compagni da una sconfitta molto probabile. Senza CR7 (lasciato a casa da Sarriper farlo rifiatare) e senza Pjanic-De Ligt fra i titolari, la Juve riprende la marcia scudetto trascinata dalle reti di Dybala (su punizione) e Cuadrado. Il Brescia si difende come può e per una mezz’oretta circa lo fa pure bene grazie anche al prezioso contributo del giovane portiere Andrenacci, al debutto nella massima serie. Poi, però, le “rondinelle” di Diego Lopez devono cedere alla maggiore qualità della truppa bianconera. Juventus che se da una parte ritrova capitan Chiellini, dall’altra perde per un infortunio muscolare Pjanic (le sue condizioni verranno verificate nelle prossime ore). Il figliol prodigo Gervinho (reintegrato dopo le sgradevoli vicende di mercato) permette al Parma di aggiudicarsi il derby con il Sassuolo: grazie al suo tap-in, infatti, i ducali di D’Aversa agganciano al sesto posto in classifica l’Hellas Verona. Vlahovic e Chiesa strapazzano una Samp non pervenuta a Marassi: i due attaccanti, entrambi a segno con una doppietta, partecipano al 5-1 della Viola. La situazione di classifica dei blucerchiati comincia a farsi preoccupante. Queste le sintesi di tutte le gare disputate nel pomeriggio:

UDINESE-HELLAS VERONA 0-0 anticipo delle 12.30 –Termina senza reti la sfida tra bianconeri friulani e gialloblù scaligeri. In campo si affrontano due squadre con obiettivi molto diversi: da una parte c’è chi è alla ricerca di punti salvezza, dall’altra chi vorrebbe conquistarli per alimentare il sogno di centrare l’Europa. Si gioca fin da subito su ritmi degni di un big match, ma di vere occasioni da rete non se ne contano almeno fino al 43’, quando Kumbulla ha la possibilità di portare in vantaggio il Verona ma non la sfrutta a dovere. Ad entrare in campo dopo l’intervallo con maggiore convinzione è l’Udinese: al 68’ Silvestri nega la gioia del gol a Lasagna. Pochi minuti dopo in area friulana si affaccia un minaccioso Zaccagni: il centrocampista sbaglia la scelta del passaggio e, anziché servire Borini completamente smarcato, calcia in porta senza tuttavia lasciare il segno. Il forcing finale degli ospiti non cambia il parziale.

JUVENTUS-BRESCIA 2-0 (38’ Dybala, 75’ Cuadrado) –Vittoria, secondo pronostico, della Juventus sul Brescia. Avvio di gara di marca bianconera. Nella prima mezz’ora i pluricampioni in carica tentano di sfondare in area bresciana, tentativo tuttavia vano. In soccorso dei bianconeri arriva il “regalo” di Ayé, che si fa espellere in conseguenza di un doppio giallo. Ospiti in dieci e calcio di punizione invitante per il sinistro a giro di Paulo Dybala, che mette in discesa da questo momento la partita dei suoi (38’). Sul finire della prima frazione si registra anche una traversa colpita da Rugani. Ripresa in totale controllo per gli uomini di Sarri, con il Brescia completamente assente dal campo. Il raddoppio arriva al 75’ con Cuadrado. La Juve non entusiasma neanche oggi, fa il suo dovere senza Cristiano Ronaldo (lasciato a casa dopo una scelta condivisa tra giocatore e tecnico) e senza Pjanic e De Ligt fra i titolari. Due note a margine: quella negativa è legata all’infortunio di Pjanic che dopo 7’ in campo si deve arrendere ad un problema di natura muscolare, mentre quella positiva è relativa al rientro in campo dopo quasi sei mesi di capitan Chiellini (dal 78’ al posto di Bonucci). 57 punti in classifica, Juve che marcia in maniera irresistibile in casa, con cifre da record e che ora attende l’esito della sfida tra Inter e Lazio di questa sera.

SAMPDORIA-FIORENTINA 1-5 (8’ Thorsby su aut., 18’ su rig. e 57’ Vlahovic, 40’ su rig. e 78’ Chiesa, 91’ Gabbiadini) – E’ una vittoria pesantissima, al di là del punteggio, quella della squadra viola sui blucerchiati. La Fiorentina arrivava da un paio di sconfitte di fila e, vincendo oggi, ha evitato il sorpasso della stessa Sampdoria. Ospiti in vantaggio grazie ad una autorete sfortunata di Thorsby dopo soli 8’. Poi due rigori – quello trasformato da Vlahovic al 18’ e quello firmato da Chiesa al 40’ – permettono alla formazione di Iachini di chiudere la prima frazione sul 3-0. Doriani costretti a giocare anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Murru per il fallo che genera il secondo rigore. Il rosso a Badelj ristabilisce quantomeno la parità di uomini in campo, ma non desta dal torpore la Samp che nella ripresa crolla sotto i colpi assestati ancora una volta da Vlahovic (57’) e Chiesa (78’). Ad indorare la pillola ai tifosi di casa ci pensa Gabbiadini in pieno recupero. Per la squadra di Ranieri è una sconfitta pesante che mette di nuovo in ballo la permanenza nella massima serie, soprattutto alla luce dei risultati delle rivali dirette.

SASSUOLO-PARMA 0-1 (25’ Gervinho) – Il derby emiliano va ai ducali di D’Aversa. A decidere l’incontro la rete di un ritrovato Gervinho al 25’. Gialloblù in zona Europa grazie al momentaneo sesto posto in classifica (a pari punti con il Verona). Dopo le 3 vittorie nelle ultime 4 uscite, si arresta la marcia dei neroverdi. Nel primo tempo gli ospiti si fanno preferire rispetto ai padroni di casa, apparsi particolarmente scarichi. Ripresa a ruoli invertiti. Il Parma viene salvato dalle parate di Colombi e dalla traversa colpita da uno sfortunato Locatelli.