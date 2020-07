Serie A: La Juventus è Campione D’Italia! Sampdoria sconfitta 2-0 🇮🇹

Juventus-Sampdoria chiude la giornata numero 36 di questo campionato e offre il secondo matchball scudetto agli uomini di Maurizio Sarri dopo la sconfitta di Udine, per la Samp – reduce dalla sconfitta nel derby contro il Genoa e archiviato il capitolo salvezza – quella di stasera è l’occasione perfetta per provare a complicare i piani dei bianconeri e portare a casa un risultato tanto inaspettato quanto speciale, così come dichiarato dal presidente Ferrero a poche ore dal match.

Primo tempo piuttosto equilibrato allo Stadium, con la Juve poco propositiva in attacco anche per merito di una Samp ben disposta in campo e che in ripartenza cerca di fare male alla difesa bianconera, come in occasione del cross messo in mezzo dalla sinistra per Ramirez anticipato in maniera decisiva da Danilo, che alla mezz’ora si fa male nello scontro di testa con l’uruguaiano ed è costretto ad uscire dal campo.

Dopo il primo cambio forzato di Bernardeschi per Danilo, al 40’ problemi anche per Paulo Dybala che accusa un fastidio all’adduttore e lascia il posto in campo a Gonzalo Higuain; nell’ultimo dei 6’ di recupero concessi dal direttore di gara la Juventus si porta avanti di un gol su punizione con uno schema perfetto di Pjanic, che fa finta di calciare e serve rasoterra in mezzo per Cristiano Ronaldo che calcia di prima intenzione all’angolino.

Nella ripresa la Sampdoria parte forte, trattenendo per lunghi tratti la Juventus nella sua metacampo, con Leris, Tonelli e Ramirez che sfiorano il gol, ma al 67’ la Juventus raddoppia con Federico Bernardeschi su un tiro di Cristiano Ronaldo non trattenuto da Audero; a 20’ dalla fine ancora occasione per i blucerchiati, con Quagliarella che colpisce di testa e Szczesny che respinge il tiro.

Nel finale i padroni di casa hanno la possibilità di andare sul 3-0 su rigore per un fallo commesso ai danni di Alex Sandro, ma il tiro del campione portoghese – che perde così la possibilità di avvicinarsi a Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A con 34 reti segnate – è troppo potente e colpisce la traversa.

Al triplice fischio finale la Juventus si laurea campione d’Italia per la nona volta consecutiva, segnando così un traguardo storico della storia del calcio italiano ed europeo.