Serie A: La Lazio frena l’Inter, Atalanta solito show! Benevento ok

3^ GIORNATA IL PUNTO – E’ stato un sabato molto complicato per il campionato, con il calcio italiano diventato in poche ore ostaggio del Covid-19 e con un “caso” sfociato in un vero e proprio conflitto di competenza tra ASL Napoli 1 e Lega Calcio. Una brutta pagina che riguarda soprattutto la rivalità tra la Juventus e i partenopei e lo scontro di cartello in programma questa sera allo “Stadium”. O meglio, quello che si sarebbe dovuto disputare e che invece non si disputerà… perché la squadra azzurra, ormai pronta a partire alla volta di Torino, è stata bloccata all’ultimo minuto da un comunicato dell’Azienda Sanitaria Locale in cui tutti i tesserati vengono invitati a rimanere in quarantena. Da questo stesso momento la Serie A sprofonda nel caos.

E accade ciò che nessuno si augurava: di fatto, il calcio giocato passa rapidamente in secondo piano di fronte all’emergenza iniziata già durante la settimana con la conferma della positività di numerosi membri del Genoa (22 totali, di cui 17 atleti); un’ondata di contagi che proprio ieri, con i risultati degli ultimi tamponi effettuati, si è rapidamente estesa anche ad Atalanta (un caso positivo e conferenza di Gasperini annullata), Juventus (due casi di positività nello staff) e lo stesso Napoli (positivi Zielinski, Elmas e un dirigente). Da qui la scelta della ASL napoletana di diramare la lettera ed interrompere bruscamente i preparativi per la trasferta torinese della squadra.

Gara rinviata dunque? No, perché è in serata che deflagra il conflitto a colpi di comunicati, con la Lega Calcio che conferma il posticipo serale delle 20.45 e un messaggio molto chiaro del club bianconero in cui, nonostante la positività dei due membri dello staff, si esplicita la chiara intenzione di scendere in campo. Se è vero che per la Lega vale il protocollo sportivo firmato congiuntamente a Figc e CTS e allineato al protocollo Uefa in cui si specifica che per giocare bisognerebbe avere almeno 13 calciatori (di cui in portiere) a disposizione (il caso del Napoli, dunque), è altrettanto vero che nello stesso protocollo è inserita una postilla in cui si afferma che qualsiasi decisione presa in merito da un ente pubblico locale (Regione) o istituzionale (la ASL) avrà comunque la priorità.

Dunque, se le cose dovessero rimanere allo stato attuale e il match restasse confermato per questa sera, si potrebbe aprire uno scenario grottesco: i giocatori della Juve presenti sul terreno di gioco in attesa di un avversario che, al contrario, sicuramente non si presenterà. Spetterà poi al Giudice Sportivo prendere la decisione eventuale di punire il Napoli e di infliggergli il 3-0 a tavolino. Un pasticcio all’italiana in piena regola.

C’è chi invece, malgrado tutto questo, ieri in campo è sceso sul serio. Come il Sassuolo di mister De Zerbi che, seppure per una notte, si è ritrovato da solo in vetta alla classifica a 7 punti dopo aver travolto il Crotone con un sonoro 4-1 (il secondo consecutivo dopo quello rifilato allo Spezia). Un risultato ancora una volta troppo severo per la formazione calabrese che soprattutto nel primo tempo ha tenuto botta di fronte ai più esperti neroverdi, salvo crollare poi nel corso della ripresa sotto ai colpi di Berardi (in gol nella prima frazione), di un doppio Caputo e di Locatelli (guarda caso proprio i tre convocati in Nazionale dal ct Mancini).

Prima (sofferta) vittoria di questo campionato, invece, per la Roma dei Friedkin impegnata nella trasferta di Udine. Ai giallorossi è bastata l’invenzione di uno scatenato Pedro per avere la meglio sui bianconeri friulani ma, come troppo spesso è accaduto anche nella scorsa stagione, al risultato non ha fatto seguito una prestazione convincente. Tutt’altro. Nonostante lo stesso undici che ha fatto bella figura in campo contro la Juve la scorsa settimana, la compagine di Fonseca una volta passata in vantaggio si è chiusa in difesa esponendosi con enormi rischi alla veemente reazione di un’Udinese disperata e pronta a tutto pur di non subire il terzo ko di fila. Gli interventi del portiere Mirante (ma non doveva essere il vice Pau Lopez?), alcuni recuperi portentosi del difensore Ibanez e alcune occasioni divorate dagli attaccanti di casa sono risultati decisivi per la conquista del successo.

Comunque numerose le note positive tra i romanisti: oltre alla brillante gara condotta dal portiere e dal difensore brasiliano, anche la conferma di Veretout (sempre più indispensabile nel centrocampo dei capitolini) e di Spinazzola. Male, invece, ancora una volta Dzeko apparso indolente e sciupone in zona-gol. L’Udinese di Gotti è l’unica squadra a non aver ancora segnato una rete in questa Serie A. Ad aprire la terza giornata, venerdì, era stato l’anticipo tra Fiorentina e Sampdoria terminato con il primo successo dei doriani per 1-2. A Firenze il pensiero è però rivolto al destino di Federico Chiesa, ormai in procinto di trasferirsi alla Juventus (50 milioni più bonus alla Viola, contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione per il giocatore). Chissà se l’attaccante figlio d’arte verrà mai perdonato dalla piazza toscana…

LE GARE DI GIORNATA – Rischiano di non fare davvero più notizia i clamorosi successi a suon di goleade della banda del Gasp. Anche oggi, in occasione dell’anticipo delle 12.30, i bergamaschi hanno sbaragliato la concorrenza rifilando una cinquina al Cagliari (5-2), confermando di essere decisamente la squadra più prolifica del torneo (già 13 le reti in 3 uscite) e balzando in testa alla classifica a punteggio pieno. Il tutto condito da un’altra prestazione da stropicciarsi gli occhi. Cosa volere di più? I sardi si arrendono dopo appena 45’: primo tempo chiuso sul 4-1 (a Muriel risponde Godin, poi Gomez, Pasalic e Zapata ripristinano le dovute distanze). Nella ripresa Joao Pedro illude i suoi, prima ancora che il neo acquisto Lammers non chiuda di fatto la contesa.

Dopo una sfida tanto tesa (culminata con due espulsioni per parte: quelle di Immobile e Sensi) quanto equilibrata, Lazio ed Inter si spartiscono equamente la posta (1-1). Alla rete di Lautaro nel primo tempo, risponde nella ripresa Milinkovic-Savic con un poderoso stacco di testa che manda letteralmente in frantumi il sogno di Conte di agganciare in testa l’Atalanta a punteggio pieno. Prima battuta d’arresto per l’Hellas Verona che cade per 1-0 nella trasferta di Parma. A gelare gli scaligeri dopo soli 25’’ dal fischio iniziale è lo sloveno Kurtic. Dopo quella contro la Sampdoria, arriva un’altra prestigiosa vittoria per il Benevento di Inzaghi. Lapadula manda in visibilio il “Ciro Vigorito” segnando il gol partita, ma a risultare decisive sono anche le parate di uno strepitoso Montipò. Di seguito le sintesi delle partite odierne:

ATALANTA-CAGLIARI 5-2

(7’ Muriel, 24’ Godin, 29’ Gomez, 37’ Pasalic, 42’ Zapata, 53’ Joao Pedro, 81’ Lammers)

Pioggia di gol al “Gewiss Stadium” di Bergamo e quasi tutti a favore della splendida Dea. Il Cagliari, già nel primo tempo, viene travolto da un’incontenibile Atalanta che, dopo tre giornate, rimane a punteggio pieno in testa alla classifica. Se da una parte (quella orobica) si deve registrare un reparto difensivo rimaneggiato, dall’altra c’è da segnalare il debutto in maglia rossoblù del difensore uruguaiano Godin. Avvio-shock. Pronti via e subito padroni di casa sopra nello score: Palomino confeziona l’assist per Muriel che insacca (7’). Sardi spaesati e nerazzurri all’assalto: ancora Muriel manda di poco alto di testa, poi De Roon coglie la traversa. Break cagliaritano che al 24’ la pareggiano con Godin. Poi i bergamaschi dilagano con Gomez (29’), Pasalic (37’) e Zapata (42’). La ripresa comincia così come si era chiusa la prima frazione: il portiere Cragno si supera sui tentativi velenosi di Zapata e Pasalic. Al 53’ Joao Pedro prova a ridare slancio all’iniziativa ospite. Tutto vano, perché all’81’ il neo acquisto Lammers cala il pokerissimo.

BENEVENTO-BOLOGNA 1-0

(66’ Lapadula)

Diventano 6 i punti conquistati dalla matricola campana dopo le prime 3 giornate di A. A quella contro la Samp della prima giornata, si aggiunge anche questa vittoria di prestigio contro un Bologna che avrebbe meritato di passare in vantaggio nel primo tempo viste le tante occasioni rispetto ad un Benevento più rinunciatario. Poi le cose cambiano nella ripresa. Si fa via via più intraprendente la squadra di Pippo Inzaghi, trova il vantaggio con Lapadula. Il pareggio sarebbe arrivato pochi secondi dopo, ma il gol di Svanberg viene annullato dopo il consulto al Var da parte del direttore di gara per un tocco di mano in area di rigore. Poi i felsinei hanno un altro paio di occasioni, ma non riescono a recuperare una partita che tutto sommato il Benevento porta a casa meritatamente.

LAZIO-INTER 1-1

(30’ Lautaro Martinez, 55’ Milinkovic-Savic)

Questa volta i biancocelesti, non solo rimangono in partita, ma riescono a rimettere in carreggiata una sfida che ad un certo punto sembrava destinata verso la parte della squadra di Antonio Conte. Solo un cambio per Simone Inzaghi rispetto alla gara contro l’Atalanta di mercoledì: Correa in avanti accanto a Immobile. Una Lazio che deve incassare due infortuni nella prima frazione, Radu e Marusic, oltre a quello apparso da subito molto serio di Bastos durante l’intervallo. Al posto del difensore, il tecnico piacentino inserisce l’adattato Parolo nel corso della ripresa. Nerazzurri in vantaggio alla mezz’ora: incursione e cross di Perisic, dopo un rimpallo è bravo Lautaro tutto di sinistro a portarsi prima il pallone in avanti e poi a battere il portiere avversario in diagonale. Nel secondo tempo, cross di Acerbi (che Inzaghi aveva spostato sul settore di centro-sinistra) per lo stacco aereo di Milnkovic-Savic, abile ad anticipare Perisic e a battere di testa Handanovic. Un’espulsione per parte: prima rosso diretto per Immobile, reo di aver dato una manata al volto di Vidal; poi cartellino rosso anche per l’interista Sensi.

PARMA-HELLAS VERONA 1-0

(1’ Kurtic)

Vince il Parma per 1-0 contro il Verona, due squadre ancora in via di definizione. Sono i ducali ad aggiudicarsi il match con quelli che sono gli elementi attuali della rosa: sarà stravolta subito dopo questa giornata di campionato, dal momento che il mercato chiuderà domani sera. Gol partita che arriva dopo soli 25’’ con Kurtic dopo una ripartenza di Karamoh. Da questo momento i gialloblù locali provano a resistere ad un Verona molto più quadrato della formazione allenata da Liverani: due salvataggi sulla linea di porta per il Parma e un secondo tempo più equilibrato, hanno permesso agli emiliani di conquistare i primi tre punti della stagione. Agli ospiti è mancato soprattutto un terminale offensivo più incisivo, viste le troppe occasioni sprecate (in primis quelle capitate sui piedi di Favilli). Per l’Hellas si tratta della prima sconfitta dopo i 6 punti iniziali.