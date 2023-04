Serie A: La Lazio non si distrae, Bologna spietato, pari Spezia

BOLOGNA-UDINESE 3-0

3’ Posch, 12’ Moro, 49’ Barrow

La sfida di metà classifica tra i felsinei e l’Udinese termina con un sonoro 3-0 in favore dei padroni di casa. Grazie a questo prezioso successo, la formazione di Thiago Motta sorpassa i friulani in classifica e aggancia la Fiorentina all’ottavo posto. Entrambi i tecnici hanno dovuto fare i conti con alcune defezioni dell’ultimo minuto. Tra i pali emiliani trova spazio il secondo Bardi (Skorupski assente per influenza), ma è in attacco che ci sono le maggiori sorprese: Sansone schierato nella posizione di “falso nueve”, mentre Aebischer prende il posto di Orsolini. Sottil si affida dal primo minuto a Ebosele, Zeegelaar e Thauvin. Che sia un pomeriggio complicato per i bianconeri, lo dimostrano i primi giri di lancetta: in 12’ il Bologna è già sul 2-0!Al 3’ Posch beffa Silvestri con un siluro esploso dalla lunga distanza. Nove minuti dopo è invece Moro a raddoppiare con un sinistro chirurgico dal limite dell’area. Udinese non pervenuta, la reazione è tardiva. Solo sul finale di tempo gli ospiti si affacciano – seppur timidamente – nell’area avversaria. Il colpo di testa di Zeegelaar viene salvato sulla linea dal provvidenziale intervento di Posch, Beto sfiora l’incrocio. I rossoblù la chiudono ad inizio ripresa: l’assist di Moro viene convertito in rete da Barrow (49’). Da questo momento in poi l’undici di mister Sottil esce definitivamente di scena. Il Bologna punge ancora con Sansone (paratona di Silvestri) e Dominguez (fuori di un soffio). Tris meritato per gli emiliani, sempre in partita e assoluti protagonisti di un match che non ha avuto mai storia: si tratta dell’undicesima affermazione stagionale in campionato.

MONZA-LAZIO 0-2

13’ Pedro, 56’ Milinkovic-Savic

Seconda vittoria consecutiva, senza subìre gol, per la Lazio di Sarri. Qualcosa significa, soprattutto per la volata che porterà alla Champions League. Un buon bottino per i capitolini (55 punti): adesso il prossimo passo sarà quello di dare continuità a gioco e risultati dopo un marzo brillante in campionato (6 punti conquistati tra Napoli e derby), ma anche deludente se lo sguardo diventa “continentale” alla voce Conference League (eliminazione agli ottavi per mano dell’AZ Alkmaar). Fatto sta che l’ex tecnico di Juve, Chelsea e Napoli può sorridere sotto i baffi (che non ha). Battere il Monza non è affatto facile (ne sa qualcosa la Juventus…), per giunta in questo modo: la sua Lazio l’ha fatto di misura all’andata in casa, mentre oggi il successo è stato più netto. Grazie a tale risultato, i biancocelesti hanno conseguito più punti lontano dall’Olimpico rispetto a quelli maturati in casa, confermandosi squadra da trasferta. Se vuole guardare ben oltre i confini del Grande Raccordo Anulare, la strada imboccata pare quella giusta e, per giunta, senza eccessivi pedaggi. Nel giorno in cui Sarri ha lasciato in panchina – almeno inizialmente – Immobile, non sono certo mancate le emozioni. Nel primo tempo ospiti in vantaggio, al 13’, grazie a Pedro. La Lazio si è fatta preferire nella gestione del possesso palla e nella scelta del come e del dove attaccare palla a terra la retroguardia avversaria. Il Monza si è affidato soprattutto alla velocità di Ciurria: i suoi cross hanno messo spesso in difficoltà la difesa laziale; retroguardia che si è salvata in una circostanza specifica grazie ad un super intervento del portiere Provedel, a deviare una conclusione che pareva destinata sicuramente alla rete ad opera di Petagna. Nella ripresa, una vera e propria perla direttamente su calcio di punizione realizzato da Milinkovic-Savic per lo 0-2 finale (56’).

SPEZIA-SALERNITANA 1-1

43’ Caldara su aut. (SA), 70’ Shomurodov (SP)

Sono state speculari le prestazioni di Spezia e Salernitana che hanno concluso sul risultato di 1-1; un risultato che può accontentare ambedue e che consente ad entrambe di allungare di un punto la distanza dal terzultimo posto in classifica, occupato dal Verona. In realtà il pareggio è un risultato giusto, ma le emozioni si sono concentrate in pochi minuti. La condotta di gara è stata di buona volontà e di buon ritmo, anche se le due formazioni hanno mostrato difficoltà in fase offensiva. Così sono andate in gol in seguito a due episodi: alla fine del primo tempo un autogol di Caldara, che ha tentato di eludere un tentativo di Piatek (43’). Subito dopo la Salernitana si è resa pericolosissima con Sambiaà e ha colpito il montante con Piatek. Poi, nella ripresa, lo Spezia ha raggiunto il pareggio al 70’ grazie all’ex romanista Shomurodov, che ha sfruttato un’indecisione di Pirola. Poco dopo, Maldini ha pareggiato anche il conto dei legni: traversa su calcio di punizione. Ekdal, invece, ha colpito il palo interno. I campani centrano il quarto pareggio consecutivo, i liguri tornano a fare punti dopo la sconfitta dello scorso turno a Reggio Emilia contro il Sassuolo.