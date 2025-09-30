Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Serie A: La Lazio riparte, 3-0 al Genoa. Pellegrino trascina il Parma

Gli emiliani conquistano il primo successo stagionale battendo il Torino, mentre i biancocelesti travolgono il Genoa a Marassi ritrovando fiducia e punti

Set 30, 20251 Lettura
Serie A, Day 5, 29-09-2025, Stadio Ferraris, Genova, Genoa - Lazio, in the photo: exultation Castellanos

GENOA-LAZIO 0-3
4′ Cancellieri (L), 30′ Castellanos (L), 18′ st Zaccagni (L)

Netta e convincente la vittoria della Lazio sul campo del Genoa, travolto per 3-0 a Marassi in un match senza storia. I ragazzi di Maurizio Sarri mettono subito le cose in chiaro con una partenza sprint: dopo pochi minuti è Cancellieri a sbloccare il punteggio con un potente sinistro che sorprende Martinez.

Il raddoppio arriva al 30’ con Castellanos, abile a sfruttare le incertezze difensive dei rossoblù. Nella ripresa, poco dopo un rigore concesso e poi annullato ai liguri, è Zaccagni a calare il tris e chiudere definitivamente i conti.

Con questo successo, la Lazio interrompe la serie negativa di due sconfitte consecutive, tra cui quella nel derby contro la Roma, e torna a respirare in classifica. Il Genoa, invece, resta pericolosamente ancorato in zona retrocessione, con tanti problemi da risolvere.

PARMA-TORINO 2-1
36’ Pellegrino (P), 5’ st Ngonge (T), 27’ st Pellegrino (P)

Il Parma conquista la sua prima vittoria in campionato superando il Torino per 2-1 allo stadio Tardini, nel posticipo che ha chiuso la 5ª giornata di Serie A. La formazione guidata da Cuesta parte forte e passa in vantaggio al 36’ con un calcio di rigore trasformato da Pellegrino, che si conferma uomo chiave della serata.

Il Torino reagisce a inizio ripresa con una giocata da applausi di Ngonge, che firma il momentaneo pareggio al 50’ con un gol di pregevole fattura. Ma è ancora Pellegrino, al 73’, a decidere la sfida con un colpo da vero opportunista che vale la doppietta personale e il 2-1 finale. Per il Parma arriva così il primo successo stagionale, mentre per i granata si tratta del terzo ko in cinque partite, un campanello d’allarme per la squadra di Baroni.

