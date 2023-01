Serie A: La Lazio riprende la marcia, successi per Bologna e Spezia

SASSUOLO-LAZIO 0-2

48’ Zaccagni su rig., 94’ Felipe Anderson

I biancocelesti di Sarri conquistano i primi tre punti del 2023 superando con due reti, al “Mapei”, un Sassuolo in piena crisi. I capitolini sfruttano al meglio i minuti di recupero del match e, grazie al successo, staccano momentaneamente in classifica Atalanta e Roma portandosi a quota 34. Unica nota stonata di giornata è però l’infortunio di Ciro Immobile, costretto a dare forfait dopo appena 15’ di gioco a causa di un problema muscolare (distrazione del flessore, tempi di recupero da stimare). Parte meglio il Sassuolo, anche se al 6’ Zaccagni impegna il portiere neroverde Pegolo. Al 15’ Immobile chiede il cambio, al suo posto entra Pedro. Il match si trascina sullo 0-0 fino al recupero: al 48’ Toljan intercetta con il braccio largo un colpo di testa di Milinkovic-Savic e l’arbitro Pairetto assegna il tiro dagli undici metri. Zaccagni è una sentenza, Lazio in vantaggio. Nella ripresa, gli emiliani provano a scuotersi ma non riescono a pungere. Gli ospiti controllano senza particolari affanni e vanno più volte vicini al raddoppio. Nel giro di 5’ – fra il 60’ e il 65’ – Felipe Anderson e Pedro, seminando il panico in area avversaria, sfiorano il gol che potrebbe chiudere definitivamente ogni discorso. È ancora il recupero a premiare gli sforzi della Lazio: al 94’, il numero 7 brasiliano finalizza una ripartenza micidiale (seconda rete di fila per lui). Dopo tre gare (due sconfitte e un pari), la squadra di Sarri torna dunque alla vittoria e si rimette in scia a Milan, Juventus ed Inter. Per il Sassuolo, invece, è notte fonda. Irriconoscibile la truppa di Dionisi, giunta al quarto ko consecutivo e a digiuno da successi dallo scorso 24 ottobre.

TORINO-SPEZIA 0-1

28’ Nzola su rig.

Possiamo senz’altro parlare di vittoria meritata per lo Spezia di mister Gotti in casa del Torino. Granata reduci dall’impresa di San Siro in Coppa Italia (qualificazione ai quarti, eliminato il Milan campione d’Italia in carica) e per questo probabilmente scarichi. Poche idee per l’undici di Juric e anche piuttosto confuse. Liguri che hanno cominciato ad avere il sopravvento già nel corso della prima frazione, verso metà primo tempo sono cominciate a piovere le opportunità per lo Spezia: una su tutte, il calcio di rigore che ha deciso il match. Al 28’ dal dischetto trasforma Nzola. Poi nella ripresa arrivano le prime opportunità anche per il Toro, soprattutto in apertura con una triplice occasione. Nel copione della partita, con i granata a fare la gara senza riuscire ad arrivare alla conclusione, il contropiede dello Spezia è quello che ha creato maggiori problemi: una traversa piena e un’altra occasionissima per Nzola (di gran lunga il migliore in campo). Il vantaggio, comunque, è stato ben difeso dagli ospiti che sono arrivati ora al quinto risultato utile consecutivo e che possono godere anche di una classifica gratificante: sorpasso al Sassuolo e aggancio alla Salernitana. Rimane, invece, al decimo posto il Torino.

UDINESE-BOLOGNA 1-2

10’ Beto (U), 59’ Sansone (B), 80’ Posch (B)

Continua il momento negativo dei friulani, giunti alla decima gara consecutiva senza vittorie, un periodo complicato che prosegue: in questo lasso di tempo, solo 6 pareggi e ben 4 sconfitte! I rossoblù non vincevano, dal canto loro, alla “Dacia Arena” dallo 0-1 di quasi 7 anni fa e con questo successo, invece, riescono ad invertire la rotta rispetto alle ultime due partite perse con diversi rimpianti a inizio anno, contro la Roma prima e l’Atalanta poi. Vantaggio bianconero con Beto al 10’. Pareggio di Sansone al 59’. Nella ripresa, all’80’, su azione d’angolo di Orsolini e su sponda di Schouten, il colpo di testa vincente dell’austriaco Posch. Nel mezzo ci sono stati due gol annullati per fuorigioco (uno per parte) e un rigore non concesso.