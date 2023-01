Serie A: La Lazio si butta via, pari anche a Salerno e La Spezia

SALERNITANA-TORINO 1-1

36’ Sanabria (T), Vilhena (S)

La sfida dell’ora di pranzo tra le due formazioni granata termina in parità. Nell’undici di partenza della Salernitana trova subito posto il neo-acquisto Nicolussi Caviglia, in attacco spazio alla coppia Bonazzoli-Dia. Juric si affida a Sanabria come unico terminale offensivo, supportato da Radonjic-Vlasic. Prima frazione interamente di marca ospite, al 36’ è Sanabria a spezzare l’equilibrio: perfetto l’assist di Lazaro per il colpo di testa in tuffo dell’attaccante paraguaiano. La squadra di Nicola accusa il colpo e rischia di capitolare in più circostanze, ma è il portiere messicano a salvare i suoi: prima respingendo, di puro istinto, un colpo di tacco ravvicinato di Zima, poi ripetendosi su un tiro a botta sicura di Radonjic. Poco prima dell’intervallo, Schuurs colpisce il palo sugli sviluppi di un corner.

Il secondo tempo dell’incontro inizia in ritardo per un problema al Var, tanto che l’arbitro Colombo sarà costretto a rinunciare all’ausilio tecnologico. Il tecnico Nicola gioca la carta Piatek (al posto di un evanescente Bohinen) e già nelle prime fasi della ripresa si nota un atteggiamento diverso da parte dei suoi: grazie ad una manovra meno compassata, la Salernitana si affaccia con più intraprendenza in area avversaria. Al 49’ da un errore in disimpegno di Vojvoda nasce il pari dei campani: Vilhena si impossessa del pallone e sferra un sinistro dal limite che trafigge Milinkovic-Savic. Il Toro non ci sta e reagisce tramite un tentativo di Miranchuk, ma è ancora una volta Ochoa a compiere una parata prodigiosa (73’). Gli uomini di Juric attaccano a testa bassa esponendosi spesso alle ripartenze (senza esito) della Salernitana. Nel finale, la conclusione di Rodriguez viene deviata sul palo da Ochoa, oggi davvero in giornata di grazia.

LAZIO-EMPOLI 2-2

2’ Felipe Anderson (L), 54’ Zaccagni (L), 83’ Caputo (E), 95’ Marin (E)

Facendo dei rapidi conti, la vittoria alla squadra di Sarri manca dallo scorso 10 novembre. C’è stata la pausa, chiaramente, per via del Mondiale, ma dall’1-0 interno contro il Monza ne è passata di acqua sotto i ponti… Un solo punto nel nuovo anno solare contro avversari non certo proibitivi, anche per come si era messa la partita odierna, fa pensare che la crisi di risultati in casa Lazio non si è ancora ricomposta. Tutto ciò allunga più di qualche ombra sul campionato dei capitolini. Neppure Ciro Immobile è riuscito, oggi, a invertire la tendenza. Il quinto pareggio in campionato è invece servito ai ragazzi della Val d’Elsa a mantenere l’imbattibilità in questo primo scorcio di 2023, risultato che fa seguito a quello di Udine. Se in Friuli l’undici di Zanetti era stato rimontato sull’1-1, questa volta l’Empoli è riuscito a raddrizzare nei minuti di recupero la situazione. Al 2’ il colpo di testa di Felipe Anderson, su angolo battuto da Luis Alberto, mette in discesa il match ai padroni di casa. Al 54’ il raddoppio griffato da Zaccagni, giunto alla sesta rete stagionale. A questo punto la gara sembra essere chiusa, anche alla luce delle numerose conclusioni in porta della compagine biancoceleste. È invece Caputo a riaprire tutto all’83’, su azione di contropiede (assist di Cambiaghi). Poi, in pieno recupero, un rinvio difettoso di Felipe Anderson finisce sui piedi di Marin: il centrocampista si aggiusta il pallone con il destro e con lo stesso piede, dal limite dell’area, lo spedisce alle spalle del portiere Provedel.

SPEZIA-LECCE 0-0

Si spartiscono la posta in palio Spezia e Lecce. Un punto a testa che consente ai salentini di arrivare a quota 19 e agganciare in classifica il Bologna. I liguri, al momento, si tengono distanti dalla zona calda della retrocessione (+6 dalla Sampdoria terz’ultima). Partita vibrante nel primo tempo, in cui il Lecce colpisce anche due pali nella stessa azione: al 13’ doppia traversa con Blin e poi Gonzalez. Un po’ meno nella ripresa, in cui le condizioni meteo sono diventate sempre più proibitive, con vento e pioggia battente: lo spettacolo ne ha ovviamente risentito. Un pari, comunque, importante e positivo per entrambe le formazioni, alla ricerca della permanenza in Serie A.