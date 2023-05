Serie A: La paura frena Lecce e Spezia, Cremonese in B

LECCE-SPEZIA 0-0

Termina a reti bianche l’atteso confronto tra Lecce e Spezia, valido per il 36esimo turno di campionato. Al “Via del Mare”, la posta in palio è molto alta tra due squadre ancora in piena bagarre salvezza: i tre punti potrebbero mettere quasi al sicuro un posto nella prossima Serie A. Già nei primi minuti di gara, tuttavia, si capisce come il timore di perdere sia il vero protagonista del confronto: entrambe giocano con un atteggiamento di grande prudenza e la preoccupazione di non prenderle è senz’altro maggiore rispetto a quella di trovare il varco giusto per colpire l’avversario. Scarse, dunque, le vere occasioni da rete. I liguri si fanno leggermente preferire sul piano della propositività: Nzola manda di poco fuori un pallone calciato dal limite dell’area, Shomurodov si fa rubare il tempo della conclusione mentre la punizione di Esposito termina alta sopra la traversa. Padroni di casa non pervenuti.

Nella ripresa è ancora Nzola a tentare il colpaccio: la sua incornata spedisce la sfera sull’esterno della rete. I giallorossi si affacciano nell’area avversaria grazie alla giocata di Strefezza, ma anche in questo caso l’attaccante brasiliano non riesce ad inquadrare la porta. Nei minuti finali ci provano senza grande convinzione anche Ampadu ed Ekdal, ma il risultato non si sblocca. I fischi dei presenti accompagnano le squadre al rientro negli spogliatoi al triplice fischio del signor Mariani. La paura batte Lecce e Spezia: il punto conquistato non mette ancora al sicuro la permanenza nella massima serie. I giallorossi di Baroni mantengono tre punti di vantaggio sul Verona (33 punti) e gli “aquilotti” di Semplici due (32) sugli scaligeri terzultimi (30). Ci sarà ancora da lottare negli ultimi 180’ che rimangono al termine della stagione. L’unico verdetto ufficiale è la retrocessione aritmetica della Cremonese: i lombardi ritornano nella serie cadetta dopo solo una stagione di A.

TORINO-FIORENTINA 1-1

48’ Jovic (F), 66’ Sanabria (T)

Con la testa rivolta alla finale di Coppa Italia di mercoledì e con in tasca un’altra finale (quella di Conference League), la Fiorentina strappa il pari sul campo dei granata. Dopo lo 0-0 dell’anticipo domenicale tra Lecce e Spezia, arriva un altro pareggio: 1-1 tra Torino e Fiorentina. Continua la marcia appaiata in campionato delle due formazioni, che raggiungono insieme quota 50 (alla pari del Bologna). Per Juric, questo, è invece il punto numero 100 da quando il croato siede sulla panchina granata (alla sua presenza numero 74 alla guida della formazione piemontese).

Tra i tre litiganti… il quarto gode: il Monza, a +2 su toscani, granata e bolognesi rimangono soli ad occupare l’ottava posizione in classifica. Tutte nella ripresa le reti del match: al 48’, di testa, apre le danze Jovic su cross di Kouamè. Poi a ripristinare l’equilibrio ci pensa Sanabria, di sinistro, al 66’.