Serie A: La Samp cala il pokerissimo, vincono Fiorentina, Torino e Udinese

19^ GIORNATA IL PUNTO – L’Inter di Antonio Conte dimentica di montare le gomme invernali e slitta sul… ghiaccio. Potevano essere ancora più dolorose le conseguenze se a difendere i pali, nell’anticipo serale di ieri contro la splendida Dea del Gasp, non ci fosse stato super Handanovic, autore della parata decisiva sul rigore calciato da Muriel. E’ terminato così sull’1-1 il big-match dell’ultima d’andata tra i nerazzurri meneghini e quelli bergamaschi, ovvero il miglior reparto difensivo del campionato (16 le reti incassate fin qui dall’undici guidato dal “sergente salentino”) contro il meglio che la Serie A possa offrire oggi in zona-gol (49 i centri messi a segno dalla banda orobica).

Solo questa sera, dopo il posticipo tra la Roma e la Juventus, si saprà se il punto preso possa essere sufficiente per incoronare l’Inter come regina d’inverno, un titolo platonico ma pur sempre gratificante e utile per rilanciare le ambizioni in chiave scudetto in vista del girone di ritorno (andando a scorrere i dati statistici, tra l’altro, è facile accorgersi che ben due volte su tre chi taglia per primo il traguardo a metà percorso poi conquista il titolo: è accaduto 58 volte su 86 nella storia del nostro torneo).

In attesa dei rinforzi di gennaio richiesti da Conte (Eriksen è ad un passo, per Vidal bisognerà ancora attendere gli sviluppi tecnici in casa Barça), è stato dunque l’estremo difensore sloveno a salvare la Beneamata da un probabile ko, perché anche ieri l’Atalanta ha dimostrato ancora una volta di praticare il miglior calcio di tutta la brigata. Soprattutto nel corso della ripresa, si è appurato come il livello calcistico raggiunto dai ragazzi del Gasp sia ormai difficilmente migliorabile e solo una svista arbitrale (la mano di Lautaro Martinez che aggancia il piede di Toloi in area è apparsa abbastanza evidente) e, appunto, l’altra “manina” quella magica di Handanovic in occasione del tiro dal dischetto dell’attaccante colombiano, non hanno permesso ai bergamaschi di compiere l’ennesima impresa. Ma è soprattutto da queste difficili situazioni che si giudica la tempra di una squadra competitiva, e l’Inter di Conte lo è: se anche di fronte alla bellezza della Dea è riuscita a portare a casa la pelle, allora è molto probabile che il testa a testa con i pluricampioni in carica ci terrà con il fiato sospeso fino alla fine.

Gli anticipi della 19esima giornata hanno poi confermato come la bagarre scudetto coinvolga ancora anche la Lazio, giunta al decimo successo consecutivo (battuto il record che spettava alla squadra scudettata del 2000 guidata da Sven Goran Eriksson). Dopo il trionfo in Supercoppa è ormai acclarato come i biancocelesti di Inzaghi non si pongano più limiti, anche perché con ancora una gara da recuperare (quella con l’Hellas Verona, ndr) i capitolini si trovano ad un passo dalle prime due in classifica (-4 dai nerazzurri e -3 dai bianconeri). La sfida dell’Olimpico contro un Napoli ancora in piena crisi è stata risolta dal capocannoniere del torneo, quel Ciro Immobile sempre più decisivo e ormai pronto per superare il record di reti stabilito da Higuain nella stagione 2015-2016 (36 le marcature realizzate dal centravanti argentino, guarda caso con la maglia partenopea).

Determinanti, in questo caso, sia lo sfortunato palo colpito da Zielinski al 68’, sia soprattutto l’imperdonabile leggerezza commessa dal portiere Ospina all’82’ che ha dato il via al gol del bomber di Torre Annunziata (al 20esimo centro stagionale). La Lazio non poteva chiedere di meglio per festeggiare i suoi 120 anni di storia. In casa Milan, invece, comincia a farsi sentire l’effetto-Ibra. Dopo ben 7 anni e 8 mesi, infatti, il campione svedese è tornato al gol in Serie A trascinando i suoi compagni ad un successo che mancava da inizio dicembre. Una vittoria non certamente banale perché arrivata sul terreno di gioco della squadra rivelazione dell’anno, il Cagliari di Maran. I rossoneri hanno così ritrovato i 3 punti dopo averne fatti 2 in tre match, per i sardi è il quarto stop di fila di un campionato che rimane comunque di altissimo profilo.

LE GARE DI GIORNATA – L’Udinese guidata dal tecnico ad interim Gotti continua a scalare posizioni in graduatoria. Nel lunch match di giornata, infatti, i friulani si impongono con un netto 3-0 sul malcapitato Sassuolo raggiungendo addirittura il Napoli a quota 24 punti. A far gioire la “Dacia Arena” sono le reti di Okaka (14’), Sema (68’) e di un superlativo De Paul (91’). Per i neroverdi emiliani da segnalare il palo colpito da Traoré pochi minuti prima del vantaggio bianconero e altre occasioni da gol costruite ma non finalizzate anche e soprattutto per gli straordinari interventi del giovane portiere Musso (se ne contano almeno due su Traoré e Boga, più un’altra sul tentativo quasi a colpo sicuro di Kyriakopoulos). Non può essere certamente un caso se l’estremo difensore dei padroni di casa sia riuscito fin qui a mantenere la porta imbattuta per ben 7 volte in campionato (come lui solo Handanovic…).

Continua il magic moment per il Torino che agguanta il secondo successo consecutivo in campionato, dopo aver messo al sicuro il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Berenguer castiga un Bologna sciupone in cui risaltano gli errori di mira sotto porta di Rodrigo Palacio (si contano almeno tre grandi opportunità non capitalizzate dall’attaccante rossoblù). Il tecnico Beppe Iachini, invece, festeggia insieme ai tifosi del “Franchi” la prima vittoria della sua nuova Fiorentina. E’ capitan Pezzella a regalare ai suoi, con un colpo di testa, tre punti preziosi e che rilanciano le ambizioni salvezza della Viola. La Spal rimane all’ultimo posto. Non va molto meglio al Brescia, travolto dalla Samp a Marassi con un perentorio 5-1. Ad illudere le rondinelle è la rete del vantaggio di Chancellor, poi si scatena la truppa doriana con Linetty, Jankto, Caprari e la doppietta di un ritrovato Fabio Quagliarella. Queste le sintesi di tutte le gare disputate nel pomeriggio:

UDINESE-SASSUOLO 3-0

(14’ Okaka, 68’ Sema, 91’ De Paul)

I friulani agguantano la terza vittoria di fila rifilando uno spietato tris al Sassuolo. Continua, dunque, a scalare posizioni l’undici bianconero, ora posizionato a centro classifica in compagnia del Napoli. Sono proprio i padroni di casa a mettere fin da subito le cose in chiaro: Consigli è costretto agli straordinari sul velenoso tentativo di Lasagna, poi Okaka comincia ad imperversare in area. L’attaccante di Castiglion del Lago mette i brividi per due volte all’estremo ospite, poi alla terza occasione, di testa, non fallisce (14’). Botta e risposta pochi minuti dopo: Traoré scheggia il legno, Mandragora esalta i riflessi di Consigli. Nella ripresa, solo un grande Musso permette ai suoi di rimanere in vantaggio: il numero 1 bianconero vola sulle conclusioni di Traoré e Boga, ma poi si deve inchinare di fronte al tiro di Sema, perfettamente imbeccato con una geniale intuizione da Fofana (68’). All’88’ altro miracolo di Musso su Kyriakopoulos. In pieno recupero il tris viene calato da Rodrigo De Paul con un preciso diagonale. Il Sassuolo conferma il momento critico dopo i ko con Napoli e Genoa.

FIORENTINA-SPAL 1-0

(82’ Pezzella)

A fine gara, il tecnico Beppe Iachini festeggia con i propri tifosi un successo che sa di rinascita per la formazione viola. La Fiorentina si salva grazie al suo capitano German Pezzella e torna alla vittoria al “Franchi”; una vittoria che mancava dal 6 ottobre scorso. Presente sugli spalti anche il patron Rocco Commisso, felice anche lui per aver assistito per la prima volta di persona al successo fra le mura amiche dell’undici toscano. E’ una sconfitta, invece, pesante per la Spal che continua ad essere ultima in classifica: in bilico, a dir poco, il tecnico Leonardo Semplici.

SAMPDORIA-BRESCIA 5-1

(12’ Chancellor, 34’ Linetty, 48’ Jankto, 69’ su rig. e 92’ Quagliarella, 77’ Caprari)

Con una sarabanda di gol, la Samp travolge il Brescia. Un risultato inaspettato in quanto proprio i doriani nelle prime 9 partite casalinghe della stagione erano riusciti a segnare appena 6 reti. I blucerchiati di Ranieri vanno sotto nel risultato, costretti ad incassare la marcatura dopo appena dodici giri di lancetta del difensore venezuelano Chancellor. Poi però si rialzano grazie ad un repentino cambio di passo, Linetty (34’) e Jankto (48’) permettono ai liguri di chiudere la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa, dopo un tentativo di reazione delle rondinelle lombarde, arriva il gol su rigore di Quagliarella. Caprari al 77’ firma il poker e in pieno recupero c’è spazio anche per la doppietta del numero 27 (pallonetto di rara bellezza). Con questi tre punti la Samp aggancia a quota 19 in classifica il Sassuolo.

TORINO-BOLOGNA 1-0

(11’ Berenguer)

I granata arrivano a 27 punti e in un colpo solo scavalcano Parma e Milan, trovandosi ora a -2 dal Cagliari. Si conclude così una otto giorni terribile (sportivamente parlando) per il Toro di Mazzarri, che comunque ottiene un successo esterno a Roma, la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e una vittoria pesantissima contro il Bologna al termine di una gara che la formazione felsinea ha più volte cercato di ricondurre sui binari della parità. Il protagonista in negativo è Palacio che risulta spesso poco lucido negli ultimi metri (bravissimo anche Sirigu in alcune occasioni a negargli la rete).