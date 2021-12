Serie A: La Viola è da Europa, Verona da rimonta. Pari Spezia e Sassuolo

16^ GIORNATA, IL PUNTO – La corsa scudetto, dunque, da ieri si è definitivamente ridotta al quartetto di testa che sta letteralmente dominando la scena del nostro campionato e il super sabato di A, in questo senso, non ha di certo deluso le aspettative, confermando anzi il valore assoluto delle candidate al titolo. Quattro squadre racchiuse in quattro punti: un equilibrio tale, in cima alla graduatoria, non si vedeva da tempo. Non siamo ancora arrivati al giro di boa della stagione, ma il divario tra Milan, Inter, Napoli, Atalanta e il resto che segue in classifica appare già incolmabile. Le “fab four” stanno disputando un campionato a parte. I rossoneri di Pioli avevano il compito più agevole e contro la Salernitana, fanalino di coda, sono andati sul velluto davanti ai propri tifosi. Il 2-0 finale è valso la testa solitaria della classifica (quota 38), a 10 mesi di distanza dall’ultima volta. Ai “diavoli” meneghini sono bastati appena 5’per mandare in tilt la tenera retroguardia campana allestita da mister Colantuono e 18’ per archiviare una gara da subito indirizzata a proprio favore (Kessie e Saelemaekers i marcatori).

Il secondo successo consecutivo, dopo quello sul Genoa nel turno infrasettimanale, ha consentito al Milan di mettersi definitivamente alle spalle il doppio ko post sosta con Fiorentina e Sassuolo. Una leadership meritata e avallata anche da un dato statistico che fa ben sperare: nelle prime 16 uscite in campionato, i rossoneri hanno ottenuto più punti (39) solo nella stagione 2003-04 con Ancelotti alla guida tecnica. Fu scudetto. Bravissimo fin qui il tecnico Pioli, costretto quasi sempre a fronteggiare dall’inizio della stagione una situazione di continua emergenza di uomini. Perché al grave infortunio occorso a Kjaer in settimana, ieri se ne sono aggiunti altri: quello di Leao nel primo tempo e quello dello sfortunatissimo Pietro Pellegri, partito titolare e costretto a dare forfait dopo appena 15’. Le capacità dell’allenatore emiliano risiedono proprio nella saggia gestione delle (limitate) risorse a propria disposizione e nel saper trovare sempre una strategia determinante per sopperire alle assenze. Ibrahimovic, ad esempio, è stato risparmiato in vista della decisiva gara interna di Champions contro il Liverpool di martedì.

Con l’infortunio di Pellegri e senza più una prima punta di ruolo, Pioli si è affidato al doppio “falso nueve” per scardinare la difesa della Salernitana: un’intuizione estremamente felice. Brahim Diaz e Krunic (entrato al posto dell’ex Monaco) si sono spesso avvicendati sulla trequarti senza dare alcun punto di riferimento ai granata e risultando, per questo, tra i migliori in campo. Gli inserimenti in area dei centrocampisti (basti vedere l’azione che ha portato al gol di Kessie), hanno fatto il resto. Il Milan ha così dimostrato di poter sfruttare le sue note qualità in termini di gioco (meccanismi fluidi e veloci scambi con pochi tocchi della sfera) anche con soluzioni inedite e sorprendenti.

Non ha bisogno di ricorrere a questi espedienti, invece, Simone Inzaghi: la sua Inter (quota 37), ormai, ha messo il pilota automatico. All’ex tecnico della Lazio è sufficiente affidarsi al solito undici, formato da giocatori di qualità illimitate, per superare chiunque si metta da ostacolo sulla sua strada. Per la verità, ieri, ad agevolare il compito ai campioni in carica ci ha pensato anche una Roma assolutamente inerme di fronte allo strapotere nerazzurro. La sfida dell’Olimpico è stata in equilibrio giusto il primo quarto d’ora di gioco, poi dalla rete-beffa di Calhanoglu (direttamente da calcio d’angolo!) non c’è più stata storia. Grandina sulla Roma mourinhana dopo la sconfitta dal passivo più pesante in campionato della stagione (la settima in 16 giornate). Il paragone con il recente passato è impietoso: Fonseca, un anno fa, aveva 8 punti in più in classifica, con tre soli ko, e soprattutto occupava il quarto posto. Le parole pronunciate nel post dallo “Special One” però, almeno per una volta, non devono essere interpretate come una mera giustificazione: “Inter più forte di noi in condizioni normali, così lo è di più”.

Questa squadra già con i titolari sarebbe comunque inferiore all’Inter, figuriamoci se priva dei vari Pellegrini, Abraham, El Shaarawy, Karsdorp e Spinazzola. Imbarazzante la rete del vantaggio ospite, con la palla calciata da Calhanoglu dalla bandierina del calcio d’angolo che trova impreparati alla respinta Zaniolo prima e Cristante poi e che passa sotto le gambe di un incerto Rui Patricio. Spettacolare l’azione che ha portato al raddoppio, firmato dall’ex Dzeko (6 stagioni in maglia giallorossa, 260 presenze e 119 reti): fitta rete di scambi corti e sinistro al volo del bomber bosniaco. Imperdonabile l’errore in marcatura di Vina sul terzo gol di Dumfries, lasciato indisturbato di colpire di testa. Tra le due compagini esiste una differenza di valori abissale che neanche il tecnico del “triplete” potrà mai colmare. A questa squadra servono urgentemente dei rinforzi di qualità, prima che la situazione sfugga completamente di mano. Il portoghese, nel frattempo, dovrà comunque sforzarsi di più per schierare in campo almeno una formazione credibile e meno rinunciataria. Sotto agli occhi di Totti seduto in tribuna (osannato dai suoi ex tifosi), i capitolini, ieri, hanno commesso davvero troppi errori e anche a livello tattico la Roma è apparsa una squadra disordinata e senza logica. Nello specifico: la scelta di schierare una difesa a cinque schiacciata nella propria area e puntare solo sulle ripartenze non ha pagato.

Priva dell’attaccante titolare, tra l’altro, i giallorossi in fase offensiva sono praticamente nulli, viste le rare azioni pericolose costruite nell’area nerazzurra e Zaniolo, da solo, non è sufficiente per risolvere i numerosi problemi. Il numero 22 ha bisogno di essere supportato nelle sue scorribande da un valido compagno di reparto. Discorso opposto per l’Inter che, come accennato, quando si accende diventa una macchina che viaggia in automatico: gli uomini di Inzaghi hanno le idee chiare, sanno spesso come comportarsi potendo contare sulla regia di Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo e sulla spinta inarrestabile degli esterni Perisic e Dumfries.

Napoli-Atalanta, alla vigilia, prometteva spettacolo e reti a grappoli. Così è stato in effetti. Alla fine l’ha spuntata la squadra più in forma e con meno assenze. Per questo la sconfitta dei partenopei non dovrebbe far preoccupare più di tanto. Senza Insigne, Koulibaly, Osimhen, Anguissa e Fabian Ruiz, gli azzurri di Spalletti (in tribuna per squalifica) il Napoli (36 punti) se l’è giocata alla pari contro il solito “carrarmato orobico”. Nel 2-3 finale, i padroni di casa sono riusciti a rimontare un primo svantaggio grazie ad un’altra super prestazione di Dries Mertens, autore di uno splendido assist e di una rete (la seconda). Tutto ciò non è comunque bastato. La banda del Gasp (34 punti), soprattutto quando è al completo, si è dimostrata ancora una volta una formazione estremamente competitiva e durissima da battere, anche quando si trova sotto nel punteggio. Nella corsa al titolo, sicuramente bisognerà fare i conti anche con la “Dea” bergamasca.

LE GARE DI GIORNATA – Gustosissimo “derby dell’Appennino” nell’antipasto di giornata tra Bologna e Fiorentina: la Viola espugna il “Dall’Ara” per 2-3, stacca i felsinei in classifica, scavalca la Roma e raggiunge il momentaneo quinto posto a 27 punti. A firmare il tris sono Maleh (prima rete in A), Biraghi e il solito Vlahovic, che sfrutta un penalty per allungare in testa alla classifica marcatori con 13 reti (+2 su Immobile). I toscani tornano così al successo in trasferta dopo 4 sconfitte consecutive. Pazzesco quello che accade, invece, nel derby veneto tra il Venezia e l’Hellas Verona di Tudor: sotto di tre reti (Ceccaroni, Crnigoj, Henry), i gialloblù la ribaltano nel corso della ripresa grazie alla doppietta del “Cholito” Simeone nel finale. Sfiora l’impresa anche il Sassuolo, di scena al “Picco” di La Spezia: un doppio Raspadori evita quantomeno la sconfitta agli uomini di Dionisi. Di seguito tutte le sintesi delle gare pomeridiane:

BOLOGNA-FIORENTINA 2-3

(33’ Maleh, 42’ Barrow, 52’ Biraghi, 67’ Vlahovic su rig., 83’ Hickey)

Secondo successo di fila per la Fiorentina di Italiano che espugna il campo del Bologna (2-3) e avanza la propria candidatura in chiave europea. Dopo un avvio senza spunti di cronaca, alla prima azione pericolosa sono gli ospiti a portarsi in vantaggio: al 33’ la sblocca Maleh, alla sua prima rete nella massima categoria. Poco meno di 10’ e il Bologna risponde per le rime: sull’assist di Svanberg, Barrow la riporta in parità. Il primo tempo si chiude sul parziale di 1-1. Nella ripresa la gara s’infiamma. Biraghi, su punizione, riporta la Fiorentina in vantaggio (52’). Questa volta i rossoblù di Mihajlovic faticano a trovare le giuste contromisure e incassano anche la terza rete: al 67’ Vlahovic trasforma un rigore concesso dall’arbitro Irrati e rafforza il primo posto in classifica marcatori (13 reti). All’83’ riapre il match Hickey, ma il forcing finale dei padroni di casa non sortisce effetti

SPEZIA-SASSUOLO 2-2

(35’ Manaj, 48’ Gyasi, 66’ e 79’ Raspadori)

Sulla ruota di La Spezia esce il pareggio tra i padroni di casa di Thiago Motta e il Sassuolo. Al “Picco” partita bellissima che si conclude sul 2-2. Primo tempo che termina sul 2-0 per i padroni di casa, poi nella ripresa i neroverdi completano la rimonta (ma potevano anche vincere per come si erano messe le cose…). Al 35’ il vantaggio dei liguri con Manaj, al 48’ il raddoppio firmato Gyasi. Lo Spezia sembra pienamente in controllo della gara di fronte a un Sassuolo senza anima, che invece si riprende con l’ingresso di Giacomo Raspadori. L’attaccante, nel giro della Nazionale azzurra, va a segno per due volte (66’ e 79’) trascinando i suoi a un isperato pareggio. Sassuolo sfortunato: gli ospiti colpiscono anche due legni, quello di Berardi nel primo tempo e quello di Scamacca con un bellissimo tiro dalla lunga distanza. Occasione sprecata dallo Spezia che aveva bisogno di punti per risollevarsi in classifica.

VENEZIA-HELLAS VERONA 3-4

(12’ Ceccaroni, 19’ Crnigoj, 28’ Henry, 52’ Henry su aut., 65’ Caprari su rig., 67’ e 85’ Simeone)

Quando si dice risultato ribaltato… Questa partita farà sicuramente storia, anche da questo punto di vista. I gialloblù fanno loro un derby, forse, irripetibile. Un derby che ha unito oggi est e ovest del veneto, ma separato ancor più nettamente in classifica le due contendenti. L’Hellas, intanto, scavalca la Lazio accomodandosi nella metà sinistra della classifica (eloquente +8 sui lagunari). Rocambolesco, a dir poco, l’andamento di questa sfida: il Venezia conduce per 3-0 fino al 52’, poi calano tutti insieme i diversi fattori (sera, freddo, umidità) tra i quali anche la squadra di Zanetti. I padroni di casa subiscono una rimonta al limite dell’assurdo. Punteggio ribaltato, il Verona la spunta per 3-4! Momento decisivo, forse, il rigore causato con le mani da Ceccaroni sul punteggio di 3-1: rosso diretto per il difensore lagunare, dal dischetto Caprari non perdona Romero. Poi, nel finale, si scatena la furia del “Cholito” Simeone e il Venezia naufraga. Incredibile successo esterno dell’Hellas.