Serie A: Lautaro-Barella e l’Inter va. Lazio e Udinese pari in tutto

INTER-SALERNITANA 2-0

14’ Lautaro Martinez, 58’ Barella

Dopo aver messo un piede negli ottavi di Champions grazie al prezioso pareggio al “Camp Nou” di Barcellona, l’Inter comincia a sistemare anche la sua classifica: nel lunch match casalingo contro la Salernitana, è arrivato il secondo successo consecutivo in campionato (quarto risultato utile). Proprio come nella trasferta catalana, sono stati nuovamente Lautaro e Martinez e Barella a trascinare i nerazzurri. Il “Toro” argentino e il centrocampista sardo hanno dimostrato di vivere un ottimo momento di forma. I meneghini appaiono ispirati fin dalle prime battute, tanto che al 14’ passano in vantaggio: dal limite dell’area, Lautaro lascia partire una conclusione sulla quale il portiere Sepe non appare proprio così irreprensibile. Il numero 10, con la sua 62esima rete da quando è atterrato sul pianeta nerazzurro, appaia nella classifica all time dei bomber interisti un certo Diego Milito. Campani frastornati, ma pericolosi – al 21’ – con Kastanos. Poco prima dell’intervallo, Dzeko prima e ancora Lautaro sfiorano il raddoppio. Nella ripresa lo spartito non cambia, con l’Inter padrona delle operazioni e la Salernitana sulla difensiva. Al 58’ la chiude Barella: l’ex Cagliari raccoglie l’invito di Calhanoglu, elude la guardia della difesa granata, e insacca di sinistro. La formazione di Simone Inzaghi sale a quota 18 in classifica e si riavvicina alle posizioni senz’altro più consone alle proprie ambizioni.

LAZIO-UDINESE 0-0 – Solo lo scoramento, se non l’angoscia, si può forse paragonare alle vertigini. La via di mezzo del pareggio imboccata dalle due compagini rappresenta il giusto compromesso. Lazio e Udinese hanno cercato entrambe, fino all’ultimo, di acquisire l’intera posta in palio e il segno X non è certamente una soluzione di comodo. Due belle realtà del nostro calcio, ben guidate, che corrono per ora entrambe verso il cambio del testimone, in una corsa a tappe presto interrotta dal Mondiale in Qatar. Finisce in parità la sfida, proprio come la scorsa stagione quando però all’Olimpico si contarono ben 8 reti, per un 4-4 tanto insolito quanto frenetico. Frenetica è stata anche la partita odierna. L’Udinese, intanto, è imbattuta da oltre due mesi: era l’antivigilia di Ferragosto, prima giornata a San Siro, quando perse contro i Campioni in carica del Milan. Il primo tempo è un mix di emozioni: le due grandi parate nel primo tempo di Silvestri su conclusione di Felipe Anderson e di Milnkovic-Savic, la traversa colta dai friulani con Samardzic, l’infortunio di Ciro Immobile (costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare alla coscia sinistra). Nella ripresa ci sono da segnalare la traversa d Deulofeu, oltre alla super parata del portiere biancoceleste Provedel sul tentativo di Pereyra. In classifica, Lazio e Udinese continuano a viaggiare in coppia allo stesso ritmo (21 punti), dietro ad Atalanta e Napoli.

SPEZIA-CREMONESE 2-2

2’ Dessers (C), 19’ Nzola (S), 22’ Holm (S), 52’ Pickel (C)

Grappoli di reti al “Picco” di La Spezia tra i padroni di casa e i grigiorossi di mister Alvini. Sono arrivati 4 gol prodotti dai due peggior attacchi di tutta la A (eccezion fatta per la Sampdoria): forse un’inversione di tendenza, lo stabiliranno le prossime uscite a cominciare dal turno di Coppa Italia dove entrambe le compagini saranno impegnate nella prossima settimana. Vantaggio ospite dopo soli 2’ con Dessers, poi il pareggio dell’undici di Gotti con Nzola (19’). Sorpasso ligure – 3’ più tardi – con Holm. Nella ripresa, al 52’, arriva il 2-2 firmato da Pickel per la Cremonese. Le migliori occasioni, in tutto l’arco dei 90’, le ha lo Spezia ma a risultare determinante è il portiere della nostra Under 21 Carnesecchi, all’esordio stagionale in maglia grigiorossa. Nonostante la buona prestazione, ai lombardi continua a mancare la vittoria in questo campionato. Nove punti per lo Spezia, ora a +4 sulla zona-retrocessione, aspettando Verona e Samp. La Cremonese resta penultima a quota 4.