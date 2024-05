Serie A: Lazio e Toro ok, Sassuolo con un piede in B

LAZIO-EMPOLI 2-0

48’ Patric, 89’ Vecino

Non poteva che terminare con un successo una giornata molto attesa per il club capitolino, onorando la memoria della formidabile squadra del “maestro” Tommaso Maestrelli, vincitrice del primo titolo tricolore della storia laziale nella stagione 1973-1974 (era proprio il 12 maggio): il 2-0 ottenuto in un “Olimpico” da tutto esaurito sull’Empoli, garantisce almeno un posto nell’Europa “minore”, quella della Conference League della prossima stagione. Prima del fischio d’inizio, i tifosi presenti hanno omaggiato quella strepitosa formazione sventolando bandiere e sciarpe, intonando cori ed esibendo le foto degli “eroi” in Curva Maestrelli. Nell’undici di partenza scelto dal tecnico Tudor, non c’è Luis Alberto per scelta tecnica; Immobile si aggiudica il ballottaggio con Castellanos e viene supportato da Felipe Anderson e Zaccagni in attacco. Nicola opta per un 3-5-2: in avanti spazio alla coppia Cancellieri-Caputo.

La Lazio decide di prendersi subito il possesso palla, mentre i toscani provano a giocare di rimessa. Su una ficcante ripartenza ospite, il portiere Mandas compie subito un grande intervento deviando in angolo una diabolica conclusione di Caputo (servito splendidamente da Cancellieri). La risposta dei biancocelesti è nei piedi di Immobile, ma anche Caprile si dimostra attento. Bisogna attendere il recupero della prima frazione perché la gara si sblocchi: al 48’, sull’angolo battuto da Zaccagni irrompe Patric che sorprende Bereszynski e in acrobazia la mette dentro. Nella ripresa l’Empoli tenta di velocizzare la manovra alla ricerca del gol del pari, non trovando però quasi mai gli spazi giusti dove colpire la Lazio. Vecino potrebbe chiuderla finalizzando una ghiotta ripartenza, ma non trova lo specchio della porta. Il centrocampista uruguaiano, tuttavia, si fa perdonare proprio allo scadere del match: Pedro (alla 100esima in maglia biancoceleste) gli serve l’assist determinante per la rete che vale il definitivo 2-0. Con questi tre punti la Lazio è sicura di poter partecipare almeno alla Conference League 2024-2025. Da quando il tecnico croato si è seduto sulla panchina dei capitolini, sono stati ottenuti ben 16 punti (gli stessi dell’Inter campione d’Italia, considerando lo stesso periodo). Per l’Empoli la sconfitta, invece, è pesantissima perché l’avvicina nuovamente alla zona retrocessione (+ 2).

GENOA-SASSUOLO 2-1

31’ Pinamonti su rig. (S), 56’ Badelj (G), 63’ Kumbulla su aut. (G)

Non c’è nulla da fare: per il Sassuolo questa è una stagione davvero maledetta! I neroverdi, impegnati nella difficile trasferta ligure, incassano l’ennesima sconfitta stagionale (la numero 21) e rimangono bloccati al penultimo posto in classifica (29 punti). Per la formazione guidata da Davide Ballardini è quasi una resa: a due gare dal termine, l’obiettivo salvezza diventa un miraggio. Pinamonti al 31’ trasforma il penalty dell’illusione. Poi, nella ripresa, il Genoa la ribalta grazie alla marcatura di Badelj (56’) e allo sfortunato autogol dell’ex Roma Kumbulla (63’).

HELLAS VERONA-TORINO 1-2

67’ Swiderski (HV), 77’ Savva (T), 83’ Pellegri (T)

437’ senza segnare, poi il gol del cipriota Savva (77’) che disegna un’altra partita, il tutto nel secondo tempo. Questa vittoria, in funzione Europa possibile per la formazione di Ivan Juric, schiude proprio ai granata scenari davvero interessanti. Una ripresa con i fuochi artificiali, specie dopo l’annullamento nel finale del gol del possibile 2-2 in un primo tempo assegnato dal direttore di gara e poi revocato per fallo di Henry su Della Valle. Ad aprire le marcature ci aveva pensato Swiderski al 67’. Il gol dell’attaccante polacco illude i padroni di casa, vicinissimi al raddoppio con Coppola e Suslov. Poi – come già anticipato – al 77’ il pari di Savva cambia radicalmente il destino della gara. All’83’, infatti, è Pietro Pellegri a siglare la rete del sorpasso granata (primo centro stagionale per lui). Al Verona rimane solo l’amaro in bocca, anche se i risultati delle dirette rivali per la salvezza fanno ben sperare.