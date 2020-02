Serie A: Lazio-Inter crocevia scudetto, Atalanta-Roma vale la Champions

Finalmente dopo anni la massima competizione calcistica riesce a destare più di un semplice interesse. Tre squadre in un punto per lo scudetto, 8 compagini in lizza tra Champions ed Europa League e ben 7 società in lotta per non retrocedere. La ventiquattresima giornata darà delle sentenze parziali ma importanti. Si apre con Lecce-Spal, i salentini vogliono proseguire con il bel gioco ed i risultati mentre i ferraresi hanno dalla loro un nuovo tecnico preso per dare maggiore lustro ai biancoazzurri.

Sabato alle 18 sarà la volta di Bologna-Genoa con il Grifone costretto a vincere per non perdere ulteriore terreno dalla quart’ultima forza del campionato. I felsinei vengono dall’esaltante vittoria in terra romana dove, oltre all’esecuzione magistrale dei dettami tattici di Sinisa, hanno massimizzato la loro efficacia. Posticipo gustoso dal profumo di Europa, uno dei crocevia fondamentali per la qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie: Atalanta-Roma. L’armata di Gasperini deve vincere per ostacolare ancora di più i giallorossi al loro obiettivo primario. Match da tripla, anche se gli orobici sono messi meglio dal punto di vista psicologico.

Anticipo domenicale alla Dacia Arena, l’Udinese ospita un Hellas Verona in forma smagliante dopo il pareggio contro la Lazio e la vittoria ai danni della Juventus. Alle 15 la Juventus è obbligata a vincere contro un Brescia invischiato a pieno in zona retrocessione. La Sampdoria e la Fiorentina cercano punti preziosi per allontanarsi ancora di più dalle zone pericolose, mentre il Parma andrà a Reggio Emilia per cercare di prendere punti preziosi contro il Sassuolo. Alle 18 un Cagliari, in pieno caos societario, se la vedrà contro un Napoli in rampa di lancio che è tornato a gamba tesa in zona europa. Sunday Night a tinte tricolori, la Lazio proverà a superare l’Inter in un Olimpico che sarà un inferno.

Negli ultimi anni i romani non sono mai stati così vicini ad un traguardo prestigioso, così come l’Inter. Vincerà chi avrà maggiori nervi saldi ed un briciolo di sana esperienza in più. Una buona fetta, psicologica, di stagione si giocherà domenica sera. Chiuderà la giornata Milan-Torino, due squadre con un cammino altalenante che hanno deluso le aspettative iniziali. 5 punti distanziano le due squadre, anche se i valori in campo direbbero altro.