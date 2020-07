Serie A: Lazio, la corsa scudetto passa dall’ex Pioli che insegue l’Europa

Ancora un’altra rimonta, ancora un’altra risposta. La lotta scudetto è dura a morire, o meglio, è la Lazio che di mollare non ne vuole proprio sapere. Nella serata di martedì sera il Torino passa subito in vantaggio grazie a un dubbioso rigore concesso a Belotti, complicando la partita degli ospiti. La Lazio di Simone Inzaghi (che ha seguito la partita dalla tribuna, per via della squalifica rimediata contro la Fiorentina) non si perde d’animo, e seppur con quindici minuti di ritardo, inizia a carburare, assillando il Torino nella propria area, e alla lunga, trovando la rimonta. Alle 21.45 risponde in maniera impeccabile la Juventus, che contro un Genoa davvero nullo, fa uno a tre e riporta a quattro i punti di “sicurezza”.

L’ex sposta equilibri

Seppure vada precisato che a scendere prima in campo questa volta sarà la Juventus, per il derby contro il Torino, la partita più importante sarà sicuramente Lazio-Milan, per una marea di fattori. Primo su tutti, Stefano Pioli: l’ex allenatore della Lazio è prossimo al licenziamento, visto che il Milan per la prossima stagione affiderà la panchina a Ralf Rangnick, ma delle prestazioni eccellenti potrebbero sovvertire il destino dei rossoneri. E in questo senso battere la Lazio potrebbe contribuire parecchio. C’è poi il fattore classifica: per il Milan sarà fondamentale fare punti per ottenere un posto nella prossima Europa League.

Un attacco “spuntato”

Fondamentale sarà anche conoscere l’approccio che Simone Inzaghi svilupperà per la gara di sabato, considerando l’assenza dei suoi due attaccanti titolari. Caicedo e Immobile infatti, saranno indisponibili per somma di ammonizioni, e così l’unica certezza in attacco sarà Joaquin Correa. Al suo fianco potrebbe avanzare uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma in questo caso sarà fondamentale recuperare Cataldi, in modo da garantire equilibrio al centrocampo. Insomma, archiviata la rimonta contro la Fiorentina, e la più recente contro il Torino, il Milan sarà una sfida davvero delicata per la Lazio. Vincere vorrebbe dire lanciarsi ancor di più verso il miracolo sportivo del 2020.