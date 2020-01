Serie A: Le pagelle di Roma-Lazio, Pau Lopez peccato, Smalling sontuoso, Immobile opaco

È terminata con il risultato di uno a uno il derby di Roma, che ha visto sfidarsi i due allenatori, Fonseca e Simone Inzaghi. Ad aprire le danze è stato Edin Dzeko, poi complice un errore di Pau Lopez, Acerbi è riuscito a pareggiare. Di seguito le pagelle del match.

Pagelle Roma

Pau Lopez 4: Di pericoli non ne corre praticamente mai, però regala alla Lazio un goal che altrimenti difficilmente sarebbe arrivato stasera.

Santon 6,5: Difensivamente non deve fare granchè, per questo si può permettere il lusso di spingere e di mettere in difficoltà gli esterni della Lazio, che non affondano quasi mai. Più che il terzino oggi è stato un vero e proprio esterno.

Mancini 6: Tiene botta con Immobile in quelle poche occasioni in cui viene chiamato all’uno contro uno con l’attaccante laziale.

Smalling 7: Una partita davvero sontuosa, “sporcata” dal pasticcio con Pau Lopez, anche se le responsabilità sono principalmente del portiere. Chiude Immobile in una delle sue poche corse verso la porta, ferma un paio di volte Lazzari e nel secondo tempo si lancia anche in avanti per ben due volte.

Spinazzola 6,5: Rispetto a Santon lui ha un cliente un po’ più scomodo come Lazzari, eppure l’effetto è sempre lo stesso. Non lo lascia quasi mai scappare, lo “blocca” e per ben quarantacinque minuti lo costringe a difendere. Bello l’assist per Veretout nel secondo tempo, con il francese che però a due passi dalla porta conclude a lato.

Veretout 5: In una partita dove Under fa praticamente quello che vuole, il lavoro di Vereout, seppur prezioso, passa un po’ in sordina. La sua è una prestazione preziosa, ma l’errore a due passi da Strakosha su suggerimento di Spinazzola è troppo grosso per non incidere in maniera negativa.

Cristante 6: Se Lucas Leiva ha fatto difficoltà anche a respirare, il merito è sopratutto di Cristante, che per tutta la partita è stato la sua ombra. Una partita di sacrificio per consentire agli esterni di “fare la partita” e mettere in difficoltà la Lazio.

Under 8,5: Il più dominante, fa quello che vuole, quando vuole e come vuole. Nel primo tempo fa ammattire Radu, poi quando indietreggia dietro la linea della palla, è il tempo di Lulic, che va completamente nel pallone e non riesce mai a prenderlo. Stasera gli è mancato solamente il goal, al netto dei due assist (meravigliosi) che crea per i compagni, e che vengono sprecati malamente.

Pellegrini 6,5: Tanta quantità in mezzo al campo e un tiro a giro stupendo che finisce stampato sul palo. Ha il merito di nascondere il pallone al centrocampo laziale, e non è cosa da poco.

Kluivert 6: Tanta corsa sulla fascia, dribbling a non finire, ma anche più di qualche occasione sprecata. L’olandese è tutto questo, e forse un po’ di precisione in più proprio non guasterebbe.

Dzeko 5,5: Si è vero, segna un goal da vero opportunista sfruttando l’errore di Strakosha, poi però si mangia tre occasioni davvero clamorose, che un attaccante come lui deve spingere a rete.

Perotti S.V.

Kolarov S.V.

Pagelle Lazio:

Strakosha 6: Regala a Dzeko il goal del vantaggio, poi però si riscatta con due parate preziose.

Acerbi 6,5: Devia un tiro che sarebbe finito in porta, “para” una conclusione su Dzeko, che tiene però in gioco sul goal. Poi però si fa perdonare con la zampata che porta all’uno a uno.

Radu 5,5: Parte bene chiudendo il lancio di Under ad avvio di partita, poi però è costretto a fronteggiare pericoli in ogni dove. Qualche volta in maniera egregia, altre invece con un po’ di difficoltà.

Luiz Felipe 6,5: In una partita dove la Lazio è costretta a difendere dal primo all’ultimo minuto, Luiz fornisce un buon contributo, bloccando ben due palle goal solamente nel primo tempo. Poi però rimedia un ammonizione e Inzaghi in avvio di ripresa lo sostituisce.

Lazzari 5: Un primo tempo agghiacciante, dove è bloccato nella metà campo a difendere le offensive di Spinazzola e di Kluivert. Nel secondo tempo mostra qualcosa in più, sopratutto in avanti, ma rimane comunque troppo poco.

Milinkovic-Savic 4,5: Inutile negarlo, questa sera al centrocampo della Lazio è mancato sopratutto lui e la sua fisicità. Non riesce mai a imporsi, a difendere Leiva dalla pressione di Cristante, e questo pesa come un macigno sull’economia del match.

Leiva 6: Se non ci fosse stato lui, le cose sarebbero andate in maniera totalmente differente. È costretto a difendere per tutta la partita, e di occasioni per impostare il gioco ne ha davvero con il contagocce, però svolge un lavoro difensivo non indifferente.

Luis Alberto 4,5: Un altro “big” che stasera è venuto a mancare. Gli nascondo il pallone, non gli lasciano mai la giocata e questo lo fa innervosire. Siamo lontani, e molto, dalle giocate illuminanti delle scorse giornate.

Lulic 4: Una serata completamente disastrosa. Sulla fascia, complice la prestazione superba di Under, è venuto a mancare il suo appoggio, mentre in fase difensiva, il turco lo ha davvero messo alle corde.

Correa 5: Ci prova a cambiare le carte in tavola, a proporsi per una giocata in grado di spaventare gli avversari, di conferire morale ai compagni, ma non c’è stato nulla da fare. Non riesce a trovare la profondità, e in quelle poche occasioni in cui riceve bene il pallone, viene chiuso dai difensori.

Immobile 5,5: Stavolta non basta il suo solito lavoro spalle alla porta a far salire la squadra, ne tanto meno il movimento a svariare sul lato sinistro dell’area avversaria. Un pallone gli arriva tra i piedi all’interno dell’area, e lo colpisce in maniera pessima.