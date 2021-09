Serie A: L’Inter delude, solo 2-2. Sorpresa Udinese, il Toro cala il poker

3^ GIORNATA, IL PUNTO – Vedi (il) Napoli e poi pensi che sì, questa è la serata giusta per battere il nemico storico, staccarlo di 8 punti, conquistarne altri tre ed ergersi in vetta alla classifica a punteggio pieno. Vedi (il) Napoli e poi piangi, ma è un pianto di gioia, di contagiosa euforia per un inizio di stagione davvero entusiasmante. Così come senza dubbio avrà versato lacrime di felicità il maestro Paolo Sorrentino, primo tifoso partenopeo e fresco vincitore del Leone d’Argento alla 78^ Mostra del cinema di Venezia con il suo ultimo capolavoro: “E’ stata la mano di Dio”. Ieri a spingere al successo la squadra di mister Spalletti non è stata la famosa mano del Pibe, ma bensì le gravi amnesie bianconere. Senza nulla togliere alla brillante prestazione degli azzurri che, nel corso dei 90’, si sono assicurati un maggior possesso palla (68%) e un numero più alto di corner a proprio favore rendendosi maggiormente pericolosi nell’area avversaria, c’è da dire che una mano (una grossa mano) è stata data ai padroni di casa proprio da alcuni protagonisti inattesi: prima dall’ennesimo errore di Szczesny per l’1-1 di Politano, e poi dall’incomprensibile ingenuità di Kean (reduce da un’ottima prestazione con la maglia della Nazionale) che ha di fatto regalato a Koulibaly la palla del sorpasso. Una vera e propria bestia nera per la Juve, visto che lo stesso difensore senegalese l’aveva già castigata nell’aprile del 2018 e sempre nei minuti finali della partita.

Un amaro déja’ vu per la “vecchia Signora”. E’ stata invece più che dolce la serata del “Maradona” per i partenopei, che hanno così conquistato il primo big match della stagione, piegando in rimonta una Juventus irriconoscibile e ancora alla disperata ricerca di sé stessa. La compagine di Spalletti (molto critico nel post gara nei confronti del collega toscano) si è così concessa una notte da prima della classe, in attesa dello scontro diretto tra Milan e Lazio e del posticipo dell’Olimpico tra la Roma di Mourinho (alla sua 1000esima partita da allenatore) e il Sassuolo. Unica nota dolente per il Napoli è relativa all’infortunio muscolare occorso a capitan Insigne, costretto ad abbandonare il terreno di gioco alla mezz’ora della ripresa. Con buona pace di chi riteneva che l’Allegri bis avrebbe curato tutti i mali che hanno afflitto la truppa torinese soprattutto nella passata stagione. Vien da chiedersi se con un Ronaldo in più, le sorti bianconere sarebbero state diverse. Di certo non avrà fatto piacere alla dirigenza juventina vedere CR7 siglare una doppietta al debutto in maglia United… Ma non può essere solo la cessione di Ronaldo a giustificare una delle peggiori partenze di sempre nella storia juventina, né l’assenza dei tanti sudamericani rientrati dalle rispettive Nazionali a poche ore dal match. L’undici di Allegri ha evidenziato anche ieri un’insolita fragilità difensiva riscontrata nelle prime due uscite stagionali. Il campanello d’allarme era scattato nella gara d’esordio a Udine, con la prima beffarda rimonta subìta (dallo 0-2 al 2-2 finale) e aveva continuato a risuonare forte nel ko interno contro il neopromosso Empoli (0-1). Era dalla stagione 2015-2016, infatti, che la Juventus non faceva registrare alcun clean sheet nelle prime tre partite di Serie A. Eppure proprio la difesa era stata il reparto sul quale tanto aveva potuto contare il tecnico livornese durante gli anni del dominio incontrastato. Ora sono già 5 le reti incassate in sole tre gare disputate. Un trend che dovrà necessariamente cambiare in vista del debutto in Champions contro il Malmoe di martedì. Il tempo a disposizione è poco.

Oltre alla Juve c’è anche un’altra grande del nostro calcio che fatica a prendere il volo, ed è l’Atalanta di Gasperini. Nell’anticipo serale, infatti, la formazione orobica ha dovuto incassare la sua prima sconfitta stagionale per mano della Fiorentina. Al “Gewiss Stadium” protagonisti principali sono stati i calci di rigore: tre reti su tre sono arrivate in seguito alla trasformazione dal dischetto. Al di là delle accuse lanciate dal tecnico di Grugliasco all’indirizzo dell’arbitro Marini, il successo della Viola è apparso meritato. Italiano ha battuto il Gasp sfruttando le armi tipiche della “Dea”: un’organizzazione di gioco impeccabile, difesa alta e un pressing asfissiante. Entrambi i rigori sono stati messi a segno da Vlahovic, ora a 3 reti totali e al secondo posto nella classifica marcatori. Nella sfida tra neopromosse, invece, c’è stato da registrare il brusco risveglio dell’Empoli che, a un paio di settimane di distanza dall’impresa dell’Allianz Stadium di Torino, è stato superato per 2-1 dal Venezia (da sottolineare il raddoppio degli ospiti siglato da uno scatenato Okereke). Primi punti della stagione per i lagunari. Curiosità: quella del “Castellani” è stata anche la sfida tra il tecnico più anziano della Serie A (Andreazzoli, 67 anni) e il più giovane (Paolo Zanetti, 38 anni). La maggiore esperienza, in questo caso, non è stata sufficiente all’ex allenatore di Genoa e Roma per portare al successo i suoi.

LE GARE DI GIORNATA – L’Inter di Simone Inzaghi, di scena nella Marassi blucerchiata, non riesce ad andare al di là del pareggio nel lunch match di giornata, fallendo così l’aggancio in vetta sul Napoli. I Campioni in carica si fanno rimontare due volte da una Samp mai doma. A Dimarco (splendida punizione dalla distanza al 18’) e Lautaro Martinez (44’) rispondono Yoshida (33’) e Augello (47’). Pesanti le vittorie in trasferta di Udinese e Genoa: i friulani, in particolare, sbancano il “Picco” di La Spezia con la rete al 90’ del neoentrato Samardzic (giovane centrocampista tedesco di origini serbe, prelevato dal Lipsia) e agganciano l’Inter a quota 7. I liguri, invece, sono protagonisti di una pazza rimonta sul campo del Cagliari: in vantaggio con Joao Pedro (su rigore) e Ceppitelli, i sardi crollano nel corso della ripresa puniti anche dalla doppietta di un inaspettato Fares, che oggi ha vestito gli abiti del bomber. Primi tre punti anche per il Torino di Juric che, nella sfida tutta granata, ha travolto con un rotondo 4-0 la matricola Salernitana (esordio per Franck Ribery). Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

SAMPDORIA-INTER 2-2

(18’ Dimarco, 33’ Yoshida, 44’ Lautaro Martinez, 47’ Augello)

I Campioni nerazzurri sono costretti a frenare la corsa al primo posto (-2 dal Napoli). A Genova finisce 2-2 il match dell’ora di pranzo contro la Sampdoria. In avvio sono proprio i padroni di casa a farsi preferire sul piano tattico. D’Aversa chiede ai suoi grande aggressività sul portatore di palla e l’Inter fatica ad uscire dalla propria metà campo. E’ soprattutto Brozovic ad andare in difficoltà tra le strette maglie doriane. Serve, allora, un calcio piazzato per sbloccare il risultato: al 18’ Lautaro Martinez si procura una punizione che Dimarco, di sinistro, piazza all’incrocio dei pali. Per il portiere Audero c’è poco da fare. L’estremo della Samp si riscatta poco dopo, negando il raddoppio all’attaccante argentino. Al 33’, tuttavia, i blucerchiati riescono a pareggiarla con Yoshida (decisiva la deviazione di Dzeko). L’1-1 dura, però, una decina di minuti. Allo scadere della prima frazione, Barella si rende protagonista di una caparbia azione prima di servire un delizioso pallone a Lautaro per la rete del nuovo vantaggio interista (44’). Ad inizio ripresa (47’) arriva però un’altra doccia fredda per la formazione ospite: strepitosa combinazione da terzino (Bereszynski) a terzino (Augello) e conclusione al volo di quest’ultimo per il 2-2 finale. L’Inter appare svuotata e la Samp sfiora addirittura il gol del sorpasso con Damsgaard, ma è provvidenziale il salvataggio sulla linea di D’Ambrosio. Il finale di gara è palpitante, ma il risultato rimane inchiodato sul 2-2.

CAGLIARI-GENOA 2-3

(16’ Joao Pedro su rig., 56’ Ceppitelli, 59’ Destro, 69’ e 78’ Fares)

Dal 2-0 al 2-3: che rimonta quella del Genoa! Succede tutto nel secondo tempo, quando la partita sembrava in controllo dei sardi, che avevano trovato il gol del vantaggio al 16’ con Joao Pedro (su rigore) e poi il raddoppio con Ceppitelli (56’), i liguri rossoblù rialzano la testa e si rendono autori di una rimonta pazzesca. Destro riapre tutto al 59’ e poi entra in scena il centravanti inaspettato: Mohamed Fares. E’ la sua doppietta a permettere il successo genoano. Dopo due sconfitte, la formazione di Ballardini conquista i primi punti. Il Cagliari, invece, rimane fermo a quota 1.

SPEZIA-UDINESE 0-1

(89’ Samardzic)

L’abbrivio di questo campionato per l’Udinese è decisamente convincente: dopo il pari con la Juventus e la vittoria sul Venezia, alla sua prima trasferta, si impone sullo Spezia per 1-0. Se nelle prime due gare è stato decisivo Deulofeu, entrato dalla panchina e autore di altrettanti gol, in questa gara è stato proprio il sostituto dell’esterno offensivo, Samardzic, a trascinare i bianconeri al trionfo proprio allo scadere. Entrato da 8’ il tedesco di origini serbe, è penetrato rapidamente in area, superando un paio di avversari e con un tiro millimetrico indirizzato all’angolino basso ha trafitto il portiere Zoet. Nonostante il ko, la formazione di Thiago Motta non ha affatto demeritato, ha tenuto testa agli avversari rendendosi spesso pericolosa specialmente nella parte finale del match con il subentrato Verde. Ci sarà ancora tempo per un miglioramento e un recupero.

TORINO-SALERNITANA 4-0

(45’ Sanabria, 66’ Bremer, 87’ Pobega, 91’ Lukic)

Tre su tre per il Toro contro la Salernitana in Serie A: questo dice la statistica. I primi due precedenti si riferivano addirittura alla stagione 1947-’48, quando fu proprio il Grande Torino di Valentino Mazzola a sconfiggere due volte – tra andata e ritorno – i campani. Per Juric e i suoi questa è, tra l’altro, la prima vittoria stagionale, tenuto conto che in Coppa Italia contro la Cremonese il successo è arrivato solo ai rigori. Difficile dire che campionato sarà per la compagine piemontese, da capire anche tempi e modi del rientro di Belotti dall’infortunio. Un mercato da “lavori in corso” ha, invece, consegnato a Castori qualche manovale, un’utilissima gru (che oggi però si è vista assai poco nell’area di rigore avversaria) come Simy e un architetto che si firma FR7 (Ribery) tirato a lucido anche a 38 anni: in certe gare potrà fare la differenza, ma non è ancora questo il momento perché il francese è ancora in evidente ritardo di condizione. Nel primo tempo il gol di testa di Sanabria apre le danze (45’). Sempre di testa (di Bremer) il raddoppio al 66’. Nel finale il divario si allarga: all’87’ il tris in mischia di Pobega e, in contropiede, il gol di Lukic.

Emanuele Tocchi