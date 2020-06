Serie A: L’Inter dice addio ai sogni scudetto, il Sassuolo impone il 3-3

INTER-SASSUOLO 3-3

4′ Caputo (S), 41′ rig. Lukaku (I), 45’+1 Biraghi (I), 81′ rig. Berardi (S), 86′ Borja Valero (I), 89′ Magnani (S)

I nerazzurri per non perdere il treno scudetto, mentre gli emiliani vorrebbero dimostrare il loro background tattico; la partita ha tutte le carte in regola per essere un susseguirsi di emozioni. Poco dopo il fischio d’inizio Caputo porta in vantaggio, al Meazza, il Sassuolo su assist di Djuricic. Al dodicesimo Biraghi parte sulla corsia esterna e butta al centro per Alexis Sanchez che di testa sfiora l’1 a 1. L’Inter cresce e Biraghi continua a caricarsi i lombardi sulle spalle e, proprio da calcio da fermo, impensierisce la retroguardia di Reggio Emilia.

Alla mezz’ora del primo tempo la compagine di De Zerbi palleggia in modo eccellente, certificando il meritato vantaggio e, dopo 4 minuti, Berardi tiene impegnato Handanovic su assist di Boga. Conte non ci sta e chiede più aggressività ai suoi, tanto che al 39esimo Skriniar viene buttato giù, in area di rigore, da Boga e Massa concede il rigore che Lukaku trasforma magistralmente. Nei minuti di recupero, in seguito, Biraghi corona la sua prestazione maiuscola portando in vantaggio l’inter, dopo un uno-due con Sanchez.

La ripresa riparte con un Biscione galvanizzato dal vantaggio e, prima con il solito Biraghi e dopo con Gagliardini si avvicinano pericolosamente al 3 a 1. Al 65esimo Lautaro Martinez sale in cattedra servendo Lukaku che fa sbattere il pallone su Consigli, la ribattuta finisce sui piedi di Gagliardini che colpisce in pieno la traversa con una conclusione ravvicinata. Proprio quando l’Inter sembrava essere sicura del risultato in cascina, Young commette un’ingenuità nei confronti di Mulder e Massa fischia il penalty per il Sassuolo; Berardi non sbaglia e regala il pareggio a De Zerbi.

L’Inter non ci sta e corre ai ripari incrementando la manovra offensiva che sfocia nella rete di Lukaku, la rete però viene annullata per off side dell’olandese. Dopo appena due minuti, però, Borja Valero sigla l’agognato 3 a 2 e Candreva, un minuto dopo, sfiora il poker. Cambio di fronte, De Zerbi incoraggia i suoi e Muldur va vicino al pareggio, prima di passare realmente sul risultato di 3 a 3 con una rete di Magnani. A San Siro è spettacolo, sei reti ed un buon calcio hanno allietato la serata di tutti, se non fosse per l’espulsione all’ultimo minuto di Skriniar. L’Inter continua a perdere punti preziosi per strada e si allontana sempre di più dall’obiettivo principale.