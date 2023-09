Serie A: L’Inter mette la quinta! La Viola terza, bene la Dea

EMPOLI-INTER 0-1

51’ Dimarco

Quella vista al “Castellani” non è stata certamente la migliore versione dell’Inter di Simone Inzaghi vista fin ora, ma ciò che oggi contava di più era senza dubbio il risultato, confermare il primo posto solitario in classifica e lasciarsi alle spalle il deludente debutto in Champions. Ebbene, anche questo obiettivo è stato raggiunto. Nel suo primo lunch match stagionale, la formazione meneghina batte di misura l’Empoli, ripristinando così le distanze dal Milan secondo (+3) e dal sorprendente Lecce (+4). Il classico testa-coda tra una squadra in ottima forma e una in piena crisi che ha appena sostituito il tecnico (all’esonerato Zanetti è subentrato Andreazzoli, al suo quarto “mandato” sulla panchina dei toscani), ha avuto inizio come ci si aspettava: ospiti in totale controllo del match e più volte vicini alla rete del vantaggio.

Al 10’ è Ismajli a salvare i suoi respingendo sulla linea di porta un pallone colpito di testa da Darmian. Poi, in rapida successione, anche i vari Frattesi (per la prima volta schierato dal 1’ in campionato e preferito a Barella), Calhanoglu e Bastoni hanno sui loro piedi ghiotte occasioni per sbloccare la gara. Con il trascorrere dei minuti, comunque, i padroni di casa riescono a contenere gli assalti dei nerazzurri. Si arriva all’intervallo sullo 0-0. La sensazione è che questa volta serva all’Inter un episodio per passare in vantaggio e al 51’ eccolo che, puntualmente, si concretizza: da azione di calcio d’angolo, Dimarco si impossessa della sfera e da fuori area lascia partire un sinistro indirizzato all’incrocio dei pali.

Per il portiere Berisha non c’è nulla da fare. Dal 69’ inizia la consueta girandola dei cambi: Andreazzoli sostituisce due quarti del proprio centrocampo (fuori Marin e Ranocchia, dentro Fazzini e Grassi), mentre Inzaghi inserisce De Vrij, Barella e Arnautovic per Bastoni, Frattesi e Lautaro. Al 78’ Thuram sfiora il raddoppio con un’azione simile a quella che lo aveva visto protagonista nel derby. Poco dopo, però, l’Inter rimane in dieci per un guaio muscolare occorso al centravanti austriaco (bicipite femorale della coscia sinistra), ma il fortino nerazzurro riesce a reggere fino al termine delle ostilità. L’Empoli rimane in fondo alla classifica ancora a secco di punti (e di reti), nonostante una prova tutto sommato sufficiente e difensivamente di ben altro spessore rispetto alla disastrosa trasferta di Roma.

ATALANTA-CAGLIARI 2-0

33’ Lookman, 76’ Pasalic

L’Atalanta, dopo il 2-0 in Europa League al Rakow, registra un altro successo interno: solo vittorie casalinghe fra Serie A e coppe europee per la formazione di Gasperini. Occorre la pena anche sottolineare come nelle tre gare disputate fra le mura amiche, i bergamaschi non abbiano subìto gol, realizzandone invece ben sette. La duttile Atalanta gioca, imposta, corre, raddoppia le marcature, allarga il gioco e così via, indipendentemente dagli interpreti: così si vede, ad esempio, Kolasinac (difensore) spostarsi a centrocampo, Holm fare il cursore (ma sulla fascia sinistra), De Roon uomo ovunque (tranne che in porta), Koopmeiners prima trequartista poi mediano, quindi addirittura difensore e poi di nuovo attaccante. Questa è la Dea del Gasp.

Il Cagliari oggi ha avuto il solo torto di subìre il secondo gol nel suo momento migliore. Sedici le conclusioni totali della squadra di casa, ma i sardi non sono stati a guardare, colpendo anche sul 2-0 una clamorosa traversa con Oristanio. Atalanta che sale a quota 9 e batte con un gol per tempo la formazione di Ranieri: al 33’ Lookman la sblocca e al 76’ Pasalic la chiude.

UDINESE-FIORENTINA 0-2

32’ Quarta, 92’ Bonaventura

Identico risultato in favore della Fiorentina che, alla “Dacia Arena”, supera l’Udinese. Seconda vittoria consecutiva della Viola che, con un gol per tempo, riesce a fare bottino pieno e ad agganciare al terzo posto in classifica la Juventus (10 punti). Mattatori di giornata il difensore Quarta (32’) e Jack Bonaventura (92’). La squadra di Italiano deve comunque dire grazie al proprio portiere, Terracciano, che ha sventato moltissime occasioni per i friulani con parate prodigiose (una su Thauvin nel primo tempo).

Nel conto bisogna anche annotare l’errore sotto porta di Lucca nel corso della ripresa. L’undici di mister Sottil deve recitare il mea culpa per una situazione che comincia a diventare difficile in classifica: i soli tre pareggi nelle prime cinque uscite della stagione non possono di certo essere sufficienti in rapporto al potenziale tecnico bianconero.