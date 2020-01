Serie A: L’Inter ritroverà la vittoria? Lazio all’assalto, Roma e Milan sprint Champions

Il ventiduesimo atto della Serie A Tim 2019/2020 partirà il primo febbraio con un anticipo dalle note vintage. Bologna e Brescia si affrontano per conquistare punti preziosi in ottica salvezza. Da ambo le parti sono transitati giocatori importanti come Di Vaio, Pirlo, Roberto Baggio e Luca Toni. Sfida intrigante ed interessante dove le rondinelle hanno qualcosa in più da perdere e saranno costrette ad esporsi, correndo qualche rischio. Alle 18 sarà la volta di Cagliari-Parma: i sardi vengono dal pareggio di San Siro con l’entusiasmo alle stelle, così come i crociati che hanno annichilito in territorio amico l’Udinese per 2 a 0. Gara da tripla.

Saturday Night al Mapei Stadium dove un Sassuolo, troppo discontinuo, ospita una Roma galvanizzata e rinvigorita dal pareggio nella stracittadina. L’anticipo di Domenica è il big match di giornata: Juventus-Fiorentina è la sfida di due mentalità e due credo diversi. I toscani per sconfiggere lo strapotere del nord e donare un po’ di orgoglio alla propria gente, i bianconeri per allungare il passo nei confronti delle pretendenti al titolo. L’Allianz Stadium sembra un fortino al momento.

La splendida Atalanta di Gasperini se la vedrà, a Bergamo, contro il Grifone. Match, sulla carta scontato, che potrebbe far intravedere qualche sorpresa soprattutto sul profilo tattico. Alle 15 sarà la volta, anche, di Lazio-Spal. I biancocelesti giocheranno con il dente avvelenato per non perdere quel treno europeo che manca da diversi anni sulla sponda che bagna il Tevere dal lato di Ponte Milvio. Stesso orario per un Milan, tornato in corsa per un posto in Europa League, e l’Hellas Verona che sarà costretto a disputare due gare in pochi giorni.

Alle 18 Lecce-Torino andranno in cerca di 3 punti che sono fondamentali, non solo per il morale, ma soprattutto per la classifica e per regalare un’inversione di rotta fondamentale a questo punto. Il posticipo andrà in scena alla Dacia Arena, dove l’Udinese se la vedrà contro l’Inter targata Eriksen. La compagine milanese ha messo a segno diversi colpi in questo mercato, soprattutto in ottica scudetto. Monday Night intrigante: Sampdoria e Napoli devono vincere, anche se gli ultimi risultati vedono i campani leggermente favoriti.