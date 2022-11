Serie A: L’Inter si riscopre grande, Roma, altro pari. Super Monza, Nzola stende l’Hellas

I nerazzurri di Inzaghi superano gli orobici e si riavvicinano alla zona Champions. L’Inter va sotto, poi la doppietta di Dzeko la rilancia. Amara 500ma panchina per Gasp, terzo ko di fila per la Dea. I giallorossi chiudono il 2022 con un altro deludente pareggio. Dybala entra e cambia il volto dei suoi. Matic salva la Roma nel recupero.

ATALANTA-INTER 2-3

25’ Lookman su rig. (A), 37’ e 56’ Dzeko (I), 65’ Palomino su aut. (I), 77’ Palomino (A)

Entusiasmante scontro d’alta quota tra i nerazzurri orobici e quelli meneghini, al termine dei 90’ a spuntarla è la formazione di Simone Inzaghi per 2-3. Prima del fischio d’avvio, importante novità nell’undici di partenza dell’Atalanta: dopo 6 mesi di inattività rientra Palomino per l’infortunato Toloi. La Dea parte subito forte: Koopmeiners testa i riflessi di Onana. Al 25’ De Vrji commette fallo in area su Zapata e Lookman trasforma il rigore indirizzando la sfera all’incrocio dei pali. Forti del vantaggio, gli orobici si rilassano oltre misura e cominciano a concedere spazio alla reazione interista. È Dzeko, allora, a suonare la carica: il centravanti bosniaco, poco prima dell’intervallo, pareggia i conti con un tocco sottomisura. Sempre l’ex Roma, al 56’, completa la rimonta in scivolata. La banda del Gasp è frastornata e incassa anche il terzo gol al 65’, quando Palomino devia nella propria porta un tentativo di testa di Lautaro Martinez. Il difensore argentino si fa, però, perdonare al 77’ siglando il definitivo 2-3. Nel finale convulso, il risultato non cambia. Per l’Inter è il secondo successo consecutivo in rimonta, per la Dea il terzo ko di fila.

HELLAS VERONA-SPEZIA 1-2

30’ Verdi (HV), 53’ e 69’ Nzola (S)

Sprofonda il Verona, battuto in casa anche dallo Spezia. Per i gialloblù si tratta della decima sconfitta in questa tribolata stagione. A fine gara i giocatori di casa sono stati costretti ad incassare cori e fischi dei propri sostenitori. Sicuramente di altro umore la tifoseria opposta: i liguri si aggiudicano tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Eppure, era stato Verdi ad aver portato in vantaggio gli scaligeri alla mezz’ora del primo tempo. Pochi minuti dopo alla rete, si deve registrare anche un drammatico infortunio per il portiere Dragowski (nello scontro fortuito con Lasagna, il polacco ha riportato una frattura della caviglia: niente Mondiale in Qatar per lui). Tale shock è stato una sorta di sveglia per lo Spezia che, nella ripresa, ha rimontato l’Hellas grazie alla doppietta di uno scatenato Nzola (53’ e 69’). Primi punti in trasferta per la squadra di Gotti che ora vede una situazione molto rosea in classifica. Per il Verona si tratta dell’undicesima sconfitta di fila

MONZA-SALERNITANA 3-0

23’ C. Augusto, 35’ Dany Mota, 74’ Pessina su rig.

Con questa rotonda vittoria, le ambizioni del Monza si fortificano. Una vittoria netta contro una Salernitana, di fatto, mai in partita. I gol di Carlos Augusto e di Dany Mota nel primo tempo indirizzano il match. Nella ripresa, la terza rete di Pessina su calcio di rigore chiude ogni discorso. I brianzoli dominano l’incontro dall’inizio alla fine andandosi a meritare l’intera posta in palio, salgono così a quota 16 in classifica e agganciano il Sassuolo. Curiosità: quando la compagine di mister Palladino gioca alle 15, si dimostra quasi insuperabile, grazie ai 16 punti ottenuti in 6 partite disputate in questa fascia oraria.

ROMA-TORINO 1-1

55’ Linetty (T), 95’ Matic (R)

Continua a non vincere la Roma, che chiude una settimana iniziata con i cerotti post-derby, proseguita con il pari di Reggio Emilia e conclusa oggi con un altro pari che, nonostante l’1-1 sia stato raggiunto in pieno recupero, non ha gratificato in pieno l’ambiente giallorosso nella domenica del congedo dal campionato. La squadra di Mourinho non conquista i 3 punti in casa dal 9 ottobre (2-1 al Lecce) ed è un po’ troppo, tenuto conto delle legittime ambizioni della vigilia. Stadio diviso al termine tra applausi e fischi. Termine di una gara che da metà ripresa in poi è vissuta soprattutto sulla tensione nervosa, difficile quindi da giocare, difficilissima da arbitrare e persino da seguire. Al 55’ cross di Singo e avvitamento di testa perfetto di Linetty per il vantaggio granata. Nel recupero, fallo di Djidji su Dybala: dal dischetto, il grande ex Belotti ha concluso di destro colpendo il palo. Poi nel recupero il sospirato pari: dopo una scorribanda di Dybala e un sinistro a giro finito sull’incrocio, il tap-in vincente dalla distanza è quello di Matic. Nei minuti finali rosso per Mourinho (proteste).