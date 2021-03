Serie A: L’Inter suona l’ottava sinfonia e “vede” lo scudetto. Resa Roma a Parma

27^ GIORNATA, IL PUNTO – In attesa delle gare di ritorno degli ottavi Champions, Atalanta e Lazio hanno ripreso a correre verso l’obiettivo quarto posto in campionato. Entrambe le compagini si sono presentate agli appuntamenti del venerdì con il chiaro intento di rialzare la testa dopo i ko accusati nel precedente turno, rispettivamente con Inter e Juventus. Se i bergamaschi hanno superato l’ostacolo Spezia con minori difficoltà (3-1 il finale), i biancocelesti hanno dovuto attendere quella che è diventata ormai nota come la “zona Caicedo” per sbarazzarsi del Crotone fanalino di coda (3-2 all’Olimpico). Tutto nel segno del 3 la serata vissuta dalla Dea orobica: tre gol (doppietta di Pasalic e rete di Muriel), tre punti e terzo posto (momentaneo) in classifica. Un’importante iniezione di fiducia in vista della decisiva sfida al Real Madrid di martedì, dove la banda del Gasp sarà chiamata a riscattare lo 0-1 dell’andata e, soprattutto, a risollevare le sorti del calcio italiano nel più prestigioso torneo continentale dopo la disastrosa uscita di scena della Juventus. Si è a lungo affermato di come l’Atalanta pratichi il miglior calcio nostrano, tanto da diventare un modello da esportare anche in ambito europeo. La rivoluzione risiede nell’atteggiamento a carattere ultra-offensivo. L’idea di Gasperini nasce da un presupposto di fondo: l’importante è comunque fare più gol dell’avversario. Si spiega così la continua ricerca di un baricentro alto della squadra, condizione necessaria per esercitare un pressing asfissiante volto a un veloce recupero del pallone e al rilancio dell’azione. Il gioco della Dea si sviluppa attraverso passaggi corti, massimo uno o due tocchi, mentre la fase realizzativa è affidata a quei giocatori (i vari Muriel, Zapata, Ilicic) con spiccate capacità di spostarsi su tutto il fronte con movimenti sincroni praticamente perfetti e dotati di un grande fiuto del gol. Un assaggio di tutto questo si è potuto ammirare anche nella sfortunata partita di San Siro contro la capolista, gara in cui per lunghi tratti l’Atalanta si è fatta preferire sul piano tattico anche se è mancata in concretezza. Questo tipo di atteggiamento, in una competizione come la Champions, potrebbe però permettere ai nerazzurri di compiere un’altra impresa. Il Real sta vivendo una stagione altalenante, quale miglior occasione per provare a fare il bis? L’approdo ai quarti di finale della scorsa stagione non deve rimanere un caso isolato. Gli orobici hanno tutte le possibilità per ribaltare il risultato dell’andata. Sicuramente meno chance di qualificazione avrà invece la Lazio dopo il rovinoso 1-4 casalingo con il Bayern: l’obiettivo principale dell’undici di Simone Inzaghi è ora quello di poter rientrare nell’Europa dei grandi anche nella prossima annata. Il successo in extremis maturato contro i calabresi serve per rilanciare la propria candidatura. I biancocelesti sono ancora in gioco per il quarto posto – al momento distante 6 punti – anche in virtù della gara da recuperare contro il Torino (sono stati negati i tre punti a tavolino richiesti a gran voce dal club capitolino). A tenere vive le speranze Champions ci ha pensato ancora una volta l’ecuadoriano Caicedo, diventato ormai uno specialista nell’andare a segno a pochi minuti dal triplice fischio. La terza rete al Crotone, così, è andata ad aggiungersi alle altre due siglate nel corso della stagione e che hanno prodotto il rocambolesco 4-3 sul Torino e l’1-1 contro la Juventus: grazie al “panterone” la Lazio ha ben 7 punti in più in classifica. La sua zampata a 5’ dal termine ha permesso ai suoi di superare i pitagorici in una gara che si era maledettamente complicata dopo la doppietta di Simy per il momentaneo 2-2. Negli anticipi del sabato, invece, il Sassuolo ha battuto il Verona per 3-2 nello scontro tra le due squadre rivelazione della stagione. Tre punti preziosi che hanno permesso ai neroverdi di scavalcare proprio l’Hellas all’ottavo posto in classifica. Gli emiliani si sono potuti così mettere alle spalle le incertezze riscontrate nell’ultimo mese, ritrovando una vittoria che mancava dallo scorso 14 febbraio (3-2 sul Genoa). Genoa che si è dovuto accontentare del pareggio casalingo (1-1) con l’Udinese, mentre la tripletta di Vlahovic nel 4-1 della Fiorentina a Benevento ha messo seriamente nei guai la compagine di Pippo Inzaghi: se da una parte, infatti, la Viola ha cominciato a rivedere un po’ di luce in fondo al tunnel in chiave salvezza, dall’altra i giallorossi stanno rischiando di dilapidare tutto ciò che di buono è stato fatto nel corso del girone d’andata. I sanniti, che non vincono da ben 11 gare, sono ora stati risucchiati in zona retrocessione.

LE GARE DI GIORNATA – Altra domenica clou per la Serie A: dopo i due anticipi del venerdì e i tre del sabato, il 27esimo turno si conclude oggi con 5 partite importantissime per la corsa scudetto e per quella alle zone europee e alla salvezza. Dopo due sconfitte di fila (Cagliari e Napoli), il Bologna ritrova confidenza con il successo superando la Sampdoria per 3-1 nel lunch match del “Dall’Ara”. Tre reti per tre punti che permettono ai felsinei di portarsi a un discreto margine di sicurezza dalla zona pericolo (31 punti e dodicesimo posto in classifica). Padroni di casa in vantaggio al 28’ grazie alla rete di Barrow. Quagliarella la pareggia al 37’, ma pochi minuti dopo Svanberg sigla il 2-1. La chiude Soriano al 70’. L’Inter agguanta l’ottavo successo consecutivo grazie alla rete del “Toro” Martinez nel finale di gara (85’) e si porta momentaneamente a +9 sul Milan. Dopo una prima frazione molto equilibrata e terminata sullo 0-0, il rigore di Lukaku apre la via verso una vittoria fondamentale in chiave scudetto. Il colpo di testa dell’argentino rende inutile il (contestato) pareggio del Torino di Sanabria del 71’. Con un gol per tempo il Parma condanna la Roma e torna a vincere dopo ben 17 gare! Di Mihaila ed Hernani su rigore i sigilli dei ducali. Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

BOLOGNA-SAMPDORIA 3-1

(28’ Barrow, 37’ Quagliarella, 41’ Svanberg, 70’ Soriano)

Il Bologna fa valere il fattore campo, rifila tre reti alla Sampdoria e vede avvicinarsi sempre più il traguardo salvezza. La gara si apre con un palo di Thorsby dopo soli 4’ per un errore della retroguardia rossoblù. Poi, però, l’undici di Mihajlovic si scuote e passa in vantaggio al 28’ con Barrow, abile ad insaccare di testa sull’assist di Palacio. I blucerchiati, comunque, non demordono e al 37’ riescono a fare 1-1 grazie all’inossidabile Quagliarella, lesto ad allungarsi in spaccata e a trafiggere il portiere Skorupski. Il match non vive un solo attimo di tregua e 4’ dopo Svanberg ristabilisce le gerarchie, finalizzando una splendida azione portata avanti con caparbietà da un incontenibile Barrow. A questo punto la squadra di Ranieri si riversa in avanti lasciando ampi spazi per le ripartenze rossoblù. Audero si oppone d’istinto al tentativo di Palacio e poi salva su Skov Olsen, ma nulla può fare sulla conclusione di Soriano (70’). Bologna vicino al poker nel finale, ma Bereszynski “mura” un tiro di Skov Olsen destinato a varcare la linea di porta. Il largo successo del Bologna è meritato. La Samp rimanda ancora una volta l’appuntamento con i tre punti, ma la posizione di classifica rimane alquanto rassicurante.

PARMA-ROMA 2-0

(9’ Mihaila, 54’ Hernani su rig.)

Il Parma ritrova un successo che mancava dal 30 novembre, dopo il suo ritorno mister D’Aversa non aveva mai vinto alla guida dei ducali. Sconfitta pesante invece per la Roma che, al netto della fatica di giocare ogni tre giorni, è frutto della mancanza di concretezza in un primo tempo dominato dai giallorossi e chiuso con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol segnato da Mihaila, con l’unico tiro in porta effettuato dagli emiliani: una classica azione di contropiede sull’asse rumena, con Man che se ne va a destra in velocità sul più compassato Kumbulla e mette in mezzo un pallone perfetto per l’accorrente Mihaila. Nella ripresa arriva il raddoppio su calcio di rigore realizzato da Hernani (54’), anche qui su un rovesciamento improvviso. Ibanez commette il fallo in area che sancisce il tiro dal dischetto trasformato dal brasiliano. Da questo punto in poi è diventato davvero tutto difficile per la Roma che era sembrata in palla giovedì sera, nella gara vinta con lo Shakhtar Donetsk per 3-0 in Europa League. Oggi, invece, la squadra di Fonseca ha pagato una condizione non ottimale di molti giocatori.

TORINO-INTER 1-2

(62’ Lukaku su rig., 71’ Sanabria, 85’ Lautaro Martinez) – Il Toro vincente, alla fine, è quello con le fattezze sudamericane di Lautaro Martinez: è sua la rete decisiva dopo una partita comunque molto equilibrata, nonostante le enormi distanze tra le due in classifica. Nelle ultime 10 gare di Serie A l’Inter ha conquistato 28 punti su 30 a disposizione, con 9 vittorie e un solo pareggio. E’ il nono successo lontano da San Siro, l’ottavo consecutivo per la squadra di Conte (guidata oggi in panchina dal vice Stellini al posto dello squalificato tecnico salentino). In totale sono 20 vittorie in campionato, un bel bottino a questo punto della stagione: il percorso verso lo scudetto sembra anche strizzare l’occhio in questa fase ai nerazzurri, anche se prudenza e umiltà sono compagne di viaggio irrinunciabili, specie in un torneo particolare come quello di quest’anno. La partita dello stadio “Grande Torino”, quest’oggi, lo ha ampiamente dimostrato. Per la squadra di Davide Nicola sono invece appena 7 i punti interni quest’anno in campionato, tutti frutto di pareggi e, francamente, troppo poco per non aver problemi di salvezza. L’ultima gioia casalinga è datata 16 luglio 2020, ovvero ben 8 mesi fa. Il percorso dei granata per togliersi dai guai è ancora molto lungo. Tutti i gol nel corso della ripresa: apre Lukaku su rigore al 62’, al 71’ il pari granata in mischia di Sanabria, la rete del successo all’85’ con Martinez che si avvita di testa correggendo in porta un cross di Sanchez.