Serie A: L’Inter va sotto poi ribalta il Toro. Nerazzurri di nuovo al secondo posto

A San Siro va in scena una delle ultime chance per Antonio Conte di lasciare il segno in questo campionato, Inter e Juventus in comune non hanno solo l’astio sportivo contro la Juventus ma anche la voglia di tornare a casa con in tre punti. Il match si apre subito di Lautaro Martinez che prova la conclusione a rete, deviata da Izzo.

Per un quarto d’ora è l’Inter a tamburellare la porta avversaria, prima nuovamente con Lautaro ed in seguito per ben tre volte da Godin. Al 17esimo, però, è Belotti a siglare il vantaggio sfruttando un’indecisione di Handanovic. Gagliardini, De Vrij e di muovo Lautaro provano in tutti i modi a pareggiare i conti senza trovare fortuna. Il primo tempo si chiude con due azioni di Young che tengono lontano dai pali.

La ripresa comincia con una pennellata di Brozovic, deviata da Lautaro, che finsice sul destro di Young che manda il pallone alle spalle di Sirigu. Al 50esimo è ancora Young a prendere il pallone ed a crossare al centro dell’area: Sanchez allunga su Godin che firma il 2 a 1 per i nerazzurri. I granata non ci stanno ed hanno due occasioni in rapida successione, prima con Ansaldi ed in seguito con Belotti.

Al 60esimo, però, Lautaro Martinez lascia partire un missile terra area che, complice anche una deviazione di Bremer, finisce in rete. La partita si conclude con un’occasione mal sfruttata da Candreva. Torna alla vittoria Conte ed agguanta la Lazio, adesso la classifica si accorcia ed in un solo punto sono racchiuse tre squadre.