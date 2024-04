Serie A: L’Inter vince anche a Udine e ipoteca lo scudetto

Udinese-Inter 1-2

(40′ Samardzic, 55′ rig. Calhanoglu, 94′ Frattesi)

Ogni volta che entra in campo dalla panchina sembra portarsi dietro un alone di ineluttabilità, Davide Frattesi. L’ ex Sassuolo “did it again”, per dirla alla Britney: al 94′ ha portato l’Inter al di là delle sue stanchezze e di una partita bruttina, che l’Udinese le aveva complicato. Il suo gol fa scorrere le lancette e la clessidra del countdown: lo scudetto nerazzurro è ormai ad un passo, per la precisione ad 8 punti di distanza.

In formazione quasi-tipo, eccetto il forfait di Bastoni sostituito da Carlos Augusto come braccetto di sinistra, l’Inter ha iniziato bene e ha impegnato l’ottimo Okoye più volte, con Lautaro, Dimarco e Thuram, ma a fine primo tempo ha subito la beffa del gollonzo friulano: un tentativo deviato di Samardzic coglieva di sorpresa Sommer e Dumfries, che lasciavano scorrere in rete invece di intervenire.

Il gol fa arrabbiare Inzaghi, che nel secondo tempo manda in campo un’Inter ancora più aggressiva. I nerazzurri vanno in gol per Carlos Augusto, ma il VAR annulla per fuorigioco. Poi un fallo di Okoye causa il rigore dell’1-1, trasformato dallo specialista Calhanoglu, e l’Inter crede nella possibilità del bottino pieno. L’Udinese si difende con discreto ordine, ma nel recupero deve arrendersi alla determinazione nerazzurra e al destino: Lautaro (ammonito da diffidato come Pavard: i due salteranno il Cagliari) calcia da fuori, trova il palo, il tap-in vincente è di Frattesi che fa esplodere gli interisti in trasferta e dà la spallata forse definitiva al campionato.