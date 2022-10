Serie A: L’Udinese riprende l’Atalanta, Monza e Salernitana si tolgono dai guai

TORINO-EMPOLI 1-1

49’ Destro (E), 90’ Lukic (T)

Termina in perfetta parità il lunch match del nono turno di campionato tra i granata di Juric e gli azzurri di Zanetti. Un risultato giusto che sintetizza al meglio ciò che le due compagini hanno mostrato sul terreno di gioco. Primo tempo dominato dai padroni di casa: il Toro ha diverse occasioni per portarsi in vantaggio, ma si schianta ripetutamente contro il solido muro eretto dal portiere Vicario, autore di interventi strepitosi su Vlasic e Aina. I piemontesi sono anche sfortunati: al 24’ il solito Vlasic spedisce la sfera sul palo. Miranchuk e Sanabria vanno in rete, ma in entrambi i casi l’arbitro Forneau annulla per azioni viziate da fuorigioco su segnalazione del Var. Ad inizio ripresa, i cambi di Paolo Zanetti – in particolare quello con il quale mette dentro Mattia Destro – sortiscono gli effetti sperati. È proprio l’attaccante marchigiano a colpire al 49’, sorprendendo Milinkovic-Savic grazie ad una “bicicletta” straordinaria. Il vantaggio toscano gela la formazione granata, che fin lì sembrava aver pienamente il controllo delle operazioni. Da qui in avanti il Toro si riversa letteralmente nella metà campo avversaria alla disperata ricerca del pari, mentre al tecnico ospite non resta altro che schierare un pullman davanti alla porta difesa da Vicario. Peccato per lui che lo sportello si apra proprio allo scadere dei tempi regolamentari: al 90’, una carambola in area di rigore azzurra permette a Lukic di pareggiare i conti. Con questo risultato il Torino riesce ad interrompere la serie di tre sconfitte consecutive e si presenterà, sabato prossimo, al derby della Mole con la concreta possibilità, in caso di vittoria, di superare proprio la Juventus in classifica. Punto importante in chiave salvezza, invece, per l’Empoli. Ancora una volta, però, i minuti finali sono stati fatali all’undici toscano.

MONZA-SPEZIA 2-0

32’ Carlos Augusto, 63’ Pablo Marì

Terza vittoria consecutiva dei brianzoli e, soprattutto, terza gara senza incassare reti per l’undici di Palladino. L’ex tecnico della Primavera ha decisamente rivitalizzato la squadra del presidente Berlusconi. Partita mai messa in discussione: lo Spezia non è mai riuscito ad impensierire il portiere avversario (soltanto una parata per Di Gregorio). I biancorossi salgono a quota 10 e possono continuare a coltivare, giustamente, sogni di gloria. Vantaggio firmato dal brasiliano Carlos Augusto al 32’ su assist di Pessina. Raddoppio nella ripresa, su azione di calcio d’angolo, con Pablo Marì che beffa Dragowski.

SALERNITANA-HELLAS VERONA 2-1

19’ Piatek (S), 57’ Depaoli (HV), 94’ Dia (S)

Successo dei campani proprio sul filo di lana. All’Arechi fa festa la compagine di Davide Nicola. Una vittoria, quella dei granata, che vale molto più di tre punti. Sfida che segnava anche il destino di due allenatori in bilico. Il gol di Dia, a tempo praticamente scaduto, consente alla Salernitana di portare a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza, al termine di una gara caratterizzata dalla tensione; una tensione che all’inizio tiene contratte le due sfidanti (entrambe hanno fatto fatica a creare occasioni limpide), per poi allentarsi con lo scorrere dei minuti. Al 19’ Piatek fa esultare il pubblico locale. Nella ripresa, tuttavia, Depaoli riporta gli scaligeri in parità (57’). Nel finale il match si incattivisce: in pieno recupero, Dia realizza il 2-1 grazie ad un siluro di sinistro che spedisce il cuoio appena sotto la traversa. Gli animi si scaldano in coincidenza di un’invasione di campo del solito esagitato, si accende una rissa tra giocatori e dirigenti e a pagarne le spese più salate sono Radovanovic (Salernitana) e Ceccherini (Verona) entrambi espulsi dall’arbitro Ghersini.

UDINESE-ATALANTA 2-2

36’ Lookman (A), Muriel su rig. (A), 67’ Deulofeu (U), 78’ N. Perez (U)

Si respira un’insolita aria d’alta classifica alla “Dacia Arena” di Udine, dove è in programma l’incrocio tra due formazioni che stanno davvero entusiasmando. Le due formazioni, in effetti, non deludono affatto le aspettative. Il match termina con un pareggio spettacolare. Sarebbe potuta finire diversamente: quando partite come questa terminano in parità – cioè con 4 gol, distribuiti due per parte – alla fine è difficile evitare che non ci possano essere recriminazioni a trecentosessanta gradi (da parte di chi era in vantaggio per due reti a zero, ad esempio). Ma sono tanti gli episodi che potrebbero accrescere questa lista. Primo tempo intenso ma privo di particolari spunti da registrare, se non l’azione che porta al vantaggio orobico: al 36’ Lookman, pescato perfettamente da Muriel, non può far altro che andare in gol a porta sguarnita. Ripresa senz’altro più pirotecnica. Al 56’ Udogie stende lo scatenato Muriel in area: lo stesso colombiano trasforma il tiro dagli undici metri. Sembra una gara ormai messa in cassaforte per la banda del Gasp, ma la reazione friulana è dirompente. Deulofeu, al 67’, accorcia direttamente su punizione, Hateboer salva su Udogie e Perez di testa al 78’ sigla il definitivo 2-2. I numeri dicono che si fermano a 6 i successi consecutivi dei bianconeri di mister Sottil. Sulla carta, questo pareggio favorisce sia il Napoli (impegnato alle 18 a Cremona) che le dirette inseguitrici, ma tutto questo non sminuisce affatto le due contendenti, protagoniste di una provincia divenuta (o quasi) capitale del calcio italiano. Festa agrodolce per Gasperini, alla 300a panchina con la Dea.