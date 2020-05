Serie A: Ma siamo davvero tutti contenti per l’eventuale ripresa?!

Tante volte abbiamo scritto della difficoltà e dei sentimenti contrastanti riguardo la ripresa del nostro campionato; la situazione è ancora in fase di stallo, nonostante, siano uscite date ed ufficialità. In caso di ulteriore stop si è deciso, ad esempio di vagliare l’ipotesi play off e play out, scartate fino a questo momento. Perché, però, forzare una ripresa di un campionato a tutti i costi? Soprattutto, realmente si deve continuare per far riemergere il calcio?

Questi dubbi pongono la Serie A su una graticola perché le contraddizioni sono all’ordine del giorno. Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi, è intervenuto ai microfoni dell’Ansa, dopo le delibere del Consiglio Federale ed ha dichiarati: “C’è una situazione eccezionale, per il Coronavirus, e si pensa di risolverla con le solite logiche: provo a scaricare sull’altro il problema, se possibile anche a fregarlo. È questo che mi preoccupa, e direi non solo nel calcio. Il calcio chiede soldi al Governo lamentando buchi, esige il saldo dalle tv perché si gioca, non paga i calciatori quando sono il lockdown e poi dice che si va in campo con la possibilità di pagare un solo mese di stipendio su 5: vi pare una logica di sistema? Vi pare che facciamo tutti parte dello stesso business? O che siamo tutti sulla stessa barca?

Però l’opinione comune è che il calciatore in fondo non si può lamentare. C’è chi in questi giorni sta davvero in difficoltà, e la gente pensa ai grandi ingaggi: ma il problema è della maggioranza che vive di calcio, non della parte, minoritaria, che si arricchisce. Nelle serie minori ci sono giocatori convocati fuori sede, si devono pagare l’affitto ma hanno certezza di un solo stipendio, magari al minimo: non mi stupirei se non andassero, ragionando al fatto che i primi soldi guadagnati sono quelli risparmiati. Il calciatore è colui che rischia in prima persona, andando in campo, e si scarica su di lui tutto il peso di questa crisi. Se vogliono questo, non dicano poi che salvano il calcio.“

Quindi i calciatori, forza lavoro, verranno retribuiti solo per un mese; è come se un insegnante da Gennaio a Maggio venisse pagato per un solo mese. Appare evidente che in questo sistema a guadagnarci sono solo le società. Capitolo stadio, le disposizioni parlavano di porte chiuse ma sarà realmente così? Voci insistenti parlano di 300 persone ammesse agli impianti sportivi durante le partite e saranno gli addetti ai lavori, lo staff delle compagini che si affrontano ed i giornalisti.

L’idea è quella di dividere lo stadio in tre zone e da far accomodare 100 persone a frazione. Scelte criticabile e, da un punto di vista, senza logica visto che la UEFA ha dato delle linee guide, anche, per la sospensione dei campionati. Tutti contenti per l’eventuale ripresa?!