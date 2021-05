Serie A: Manita Champions per l’Atalanta, tris salvezza del Cagliari

35^ GIORNATA, IL PUNTO – Il Sabato di Serie A si è tinto dei colori nerazzurri, quelli della festa scudetto che si è consumata dentro e fuori lo stadio “Meazza” di Milano. Il tripudio è esploso, tra bandiere cori e fumogeni, quando la coppia di pullman che trasportava i nuovi campioni d’Italia stava percorrendo la strada verso l’impianto di San Siro. La carovana è stata travolta dall’euforia dei tifosi, in trepidante attesa da undici anni. La carica dei tremila circa, questa volta autorizzata da prefettura e questura del capoluogo lombardo, ha accompagnato la squadra di Conte fino al piazzale d’ingresso rispettando (solo in parte) il rigido protocollo sanitario. Poi la celebrazione si è trasferita sul terreno di gioco, dove la prima uscita dell’Inter fresca di titolo è stata pressoché perfetta.InCONTEnibile ed inCONTEntabile la squadra allenata daltecnico salentino che, nonostante abbia raggiunto l’ambito traguardo con quattro giornate d’anticipo, ha dimostrato una volta di più di aver ampiamente meritato il diciannovesimo scudetto della sua storia.

A farne le spese una Sampdoria sgretolata pezzo per pezzo dagli scatenati nerazzurri capaci, dopo la precoce e scottante eliminazione dalla Champions di dicembre, di aver rialzato subito la testa nonostante la malcelata delusione dell’ambiente e aver così impresso un ritmo inarrestabile che li ha condotti fino al trionfo. Questa volta nel 5-1 sui blucerchiati non c’è stato lo zampino del goleador Romelu Lukaku (21 reti), ma solo perché Conte ha preferito farlo rifiatare lasciandolo in panchina per concedere maggiore spazio a chi di spazio quest’anno ne ha avuto assai di meno. Come il cileno Alexis Sanchez, ad esempio, autore di una doppietta. Ma bene hanno fatto anche i vari Ranocchia, Gagliardini (gol che ha aperto le marcature dopo appena 4’) e Pinamonti (sua la quarta marcatura).Al fischio finale dell’arbitro Ayroldi, i nerazzurri hanno potuto brindare anche alla 14.ma affermazione consecutiva casalinga.

Con lo scudetto assegnato, dunque, ora rimane ancora aperto il discorso legato alla qualificazione nella prossima Champions e, proprio in merito ai tre posti disponibili, un passo molto importante l’ha compiuto il Napoli. I partenopei, di scena a La Spezia, hanno travolto la squadra di Italiano per 4-1 grazie alle reti di Zielinski, alla doppietta di Osimhen e al poker firmato da Lozano. Proprio l’attaccante nigeriano ex Lilla è risultato il principale trascinatore della formazione di Gattuso: oltre ai due gol, il 22enne di Lagos si è reso protagonista dell’assist nell’azione che ha portato all’ultimo sigillo. Con i tre punti il Napoli ha scavalcato provvisoriamente Juventus e Milan al terzoposto in classifica (70 punti), guadagnandosi l’opportunità di guardare alle prossime tre gare in maniera più serena, potendo sfruttare un calendario sulla carta più agevole considerando che tre delle dirette rivali saranno impegnate in due scontri diretti (Juventus-Milan di questa sera e Atalanta-Milan). Discorso opposto, invece, per i liguri che devono ancora raggiungere la zona salvezza.

Quella di ieri è stata la quinta partita senza successi per gli “aquilotti”, fermi al 16esimo posto a quota 34 punti: da mercoledì sera, nel derby contro la Samp, bisognerà imprimere l’ultimo scatto per poter rimanere nella massima categoria. Sembra ormai compromessa invece la corsa al quarto posto per la Lazio che, a Firenze, ha fatto registrare un tonfo inatteso. Al “Franchi” l’undici di Simone Inzaghi è apparso particolarmente svagato, molto confuso e poco lucido nelle poche occasioni avute a disposizione, come se fosse arrivato all’appuntamento avvertendo eccessivamente il peso che questa partita avrebbe avuto nel prosieguo della corsa-Champions. Giustiziere dei biancocelesti è stato Dusan Vlahovic con la sua doppietta. Il giovane bomber serbo è risultato implacabile davanti al portiere Reina, ma anche prezioso per i meccanismi di gioco della Viola grazie ai suoi continui inserimenti in area ben supportati dall’assistenza di Ribery e Bonaventura. Il numero 9 ex Partizan è senz’altro da considerare tra le sorprese più gradite di questo 2021, calcolando anche che il suo bottino realizzativo è salito a 21 reti complessive (appaiato Lukaku al secondo posto nella classifica marcatori).

A Firenze un attaccante così prolifico non si vedeva dai tempi di Gabriel Omar Batistuta. Non è certamente un caso se Vlahovic, con il suo straordinario rendimento, si stia attirando le attenzioni dei maggiori club italiani (Milan e Roma su tutti) ed europei (Atletico Madrid, Liverpool e Manchester United), già pronti a sferrare il colpo nel prossimo mercato estivo. Grazie a lui la Fiorentina può dirsi praticamente salva con i suoi 38 punti in graduatoria. Nell’altro anticipo del sabato, Udinese e Bologna hanno pareggiato per 1-1 (vantaggio di De Paul per i friulani al quale ha risposto Orsolini su calcio di rigore). Entrambe le squadre, comunque, non hanno più niente da chiedere ad un campionato messo già in sicurezza da diverse giornate.

LE GARE DI GIORNATA – Nel lunch match che apre la domenica di A, il Sassuolo espugna il “Ferraris” battendo il Genoa per 2-1. I neroverdi di mister De Zerbi possono così continuare a cullare sogni da… Conference League. Con questo successo, il quinto nelle ultime sei gare, gli emiliani hanno momentaneamente scavalcato la Roma (impegnata alle 18 in casa contro il Crotone) al settimo posto, l’ultimo per un piazzamento europeo. Anche a Genova la giovane stella del calcio italiano, Giacomo Raspadori, ha emanato una luce abbagliante andando a realizzare la rete che ha sbloccato il match e che ha messo la strada in discesa per i suoi compagni.

Con la solita personalità che li ha contraddistinti per lunghi tratti della stagione, i giocatori del Sassuolo hanno manifestato la loro superiorità rispetto ad un Genoa apparso in grande difficoltà fin dalle battute iniziali. Il raddoppio di un Berardi da record per la sua sedicesima rete stagionale, al 66’, ha di fatto chiuso la gara, perché il gol della bandiera siglato da Zappacosta è arrivato troppo tardi e non è servito per evitare una sconfitta che blocca la risalita in classifica dei rossoblù, ancora ai margini della zona retrocessione (+5 sul Benevento terz’ultimo).

Il “grifone” ligure non perdeva in casa da 11 turni. L’Atalanta, con il suo miglior attacco della serie A (84 reti fin qui realizzate), travolge per 5-2 il Parma al “Tardini” ed effettua il controsorpasso sul Napoli al secondo posto. Successo preziosissimo in ottica Champions. Pokerissimo firmato da Malinovskyi, Pessina, doppio Muriel e Miranchuk. Il Torino aggiunge un altro piccolo mattoncino al traguardo della salvezza, pareggiando in casa dell’Hellas Verona per 1-1 in una gara che si è accesa solo nel finale grazie alle reti di Vojvoda (86’) e Dimarco (88’). Ma l’impresa di giornata è quella del Cagliari, che piega per 3-1 a domicilio un Benevento in piena crisi e allunga a +4 sul terz’ultimo posto (scavalcato anche lo Spezia). Di seguito tutte le sintesi delle gare pomeridiane:

GENOA-SASSUOLO 1-2

(14’ Raspadori, 66’ Berardi, 85’ Zappacosta)

Sassuolo corsaro sul campo del Genoa. Nel giorno delle 400 gare in Serie A del portiere Andrea Consigli (solo cinque colleghi hanno raggiunto tale traguardo: Buffon, Handanovic, Frey, De Sanctis e Antonioli), i neroverdisuperano per 2-1 i padroni di casa e scavalcano temporaneamente la Roma al settimo posto. Nei primi minuti di gioco il protagonista è il difensore colombiano Cristian Zapata, che prima rischia una clamorosa autorete e poi impegna severamente Consigli con una conclusione potente. Sono gli ospiti, tuttavia, a tenere saldamente in mano il pallino del gioco. Tanto che al 14’ realizzano la rete del vantaggio con Raspadori. Sassuolo che sfiora il raddoppio subito dopo con Berardi, ma Perin non si fa trovare impreparato. Al 27’ Zajc va in rete per il pari del “grifone”, ma il Var annulla per la posizione irregolare del centrocampista sloveno. Il secondo tempo si apre con la traversa colpita da Goldaniga. Al 66’, tuttavia, Berardi sfrutta un errore macroscopico di Masiello per infilare il sedicesimo gol stagionale (record per lui). Nei minuti finali l’arrembaggio del Genoa porta alla rete di Zappacosta all’85’, ma è ormai troppo tardi per pensare a una rimonta che sarebbe stata troppo severa per un buon Sassuolo.

BENEVENTO-CAGLIARI 1-3

(1’ Lykogiannis, 16’ Lapadula, 64’ Pavoletti, 93’ Joao Pedro)

Nello spareggio salvezza successo fondamentale del Cagliari su un Benevento ormai rassegnato al peggio. I sardi partono fortissimo, trovando subito il vantaggio e soffrendo solo nella seconda metà della prima frazione, in cui il Benevento riesce a trovare il pareggio con Lapadula. Poi i rossoblù giocano un grande secondo tempo, hanno poche occasioni ma quelle poche riescono a concretizzarle con Pavoletti (64’) e nel recupero con Joao Pedro (93’) alla sedicesima marcatura stagionale. Adesso per i sanniti sarà davvero durissima riuscire a salvarsi.

HELLAS VERONA-TORINO 1-1

(86’ Vojvoda, 88’ Dimarco)

Partita a senso unico per gli scaligeri, ma è il Toro ad andare per primo in vantaggio a cinque minuti dalla fine con Vojvoda. Poi però si registra l’immediata reazione gialloblù e il pareggio meritatissimo dell’Hellas con Dimarco che conclude al limite dell’area. Un punto che potrebbe diventare fondamentale per la corsa salvezza dei granata di Nicola che, in realtà, hanno fatto pochissimo in questa gara. Con questo punto i piemontesi salgono a quota 35 ma, visto ciò che è accaduto a Benevento, la salvezza ora appare più vicina.

PARMA-ATALANTA 2-5

(12’ Malinovskyi, 52’ Pessina, 77’ e 86’ Muriel, 78’ Brunetta, 88’ Sohm, 93’ Miranchuk)

Dopo il pareggio di sette giorni fa contro il Sassuolo, la via Emilia è stata più munifica quest’oggi per la banda del Gasp. L’Atalanta sbanca il “Tardini” di Parma e si è ripresa il secondo posto in classifica. Successo netto, grazie anche alla rete di Malinovskyi dopo appena 12’. Ma il “tutto facile” non fa parte del lessico nerazzurro, perché dopo la rete del vantaggio il raddoppio viene solo sfiorato e rimandato fino al settimo della ripresa, grazie a Pessina entrato all’inizio del secondo tempo (insieme a Muriel). Poi è solo accademia. I cambi orobici sono spesso decisivi in questo campionato, oggi se n’è avuta l’ennesima conferma. Come pure non è una novità la prolificità offensiva dei bergamaschi: sono 84 finora le reti realizzate da una macchina quantomai perfetta. Per i crociati né colpi di scena, né colpi di coda: è arrivato il sesto stop consecutivo che rende solo più amaro il finale di stagione.