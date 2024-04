Serie A: Milan al punto di resa. Napoli, la Champions si allontana

NAPOLI-FROSINONE 2-2

16’ Politano (N), 50’ Cheddira (F), 63’ Osimhen (N), 73’ Cheddira (F)

Ora la zona Champions per il Napoli diventa un vero miraggio. Nell’anticipo domenicale del 32esimo turno, il Frosinone strappa un pareggio preziosissimo in chiave salvezza e spegne le ambizioni europee dei partenopei. Sotto lo sguardo del ct Spalletti – presente nel suo ex stadio – gli azzurri vanno due volte in vantaggio con Politano e Osimhen e per due volte vengono ripresi da un incontenibile Cheddira, autore di una splendida doppietta. Senza gli indisponibili Juan Jesus e Olivera, il tecnico Calzona getta nella mischia dal primo minuto Ostigard e Mario Rui. I ciociari si dispongono con un 3-4-2-1, con Soulè e Brescianini alle spalle dell’unica punta Cheddira. Avvio lanciato dei padroni di casa, Turati è costretto agli straordinari sul tentativo di Osimhen. Ostigard si divora un’ottima chance poco dopo, girando alto sopra la traversa. Al 16’ Politano si inventa un sinistro a giro che manda in visibilio il pubblico presente: Napoli in vantaggio.

Il bomber nigeriano si divora il raddoppio poco prima che Soulè si fa intercettare un calcio di rigore da Meret (fallo di Rrahmani su Cheddira). Il colpo di testa di Zielinski si smorza di poco fuori. Avvio di ripresa ancora favorevole al Napoli, ma Turati è in giornata e risponde prontamente sia ad Osimhen che a Di Lorenzo. Al 50’ Meret perde clamorosamente un pallone comodo, Soulè intercetta e serve a Cheddira il provvisorio 1-1. Poi botta e risposta: al 63’ Osimhen firma il nuovo vantaggio e il collega marocchino (il cui cartellino è di proprietà proprio del Napoli) insacca di testa il definitivo 2-2. Una doppietta che alimenta le speranze salvezza per i ciociari e che manda in frantumi i sogni di agguantare la zona Champions dei partenopei.

SASSUOLO-MILAN 3-3

4’ Pinamonti (S), 10’ e 53’ Laurientè (S), 20’ Leao (M), 59’ Jovic (M), 84’ Okafor (M)

Tre a tre, ci sono perciò anche i neroverdi nella corsa salvezza: si muove – seppur con un solo punto – la classifica degli uomini di Ballardini, impelagati più che mai nella lotta per evitare la retrocessione. Posizionato fra due impegni contro la Roma in Europa League, l’incontro di oggi ha evidenziato a tratti la presenza di un contraccolpo psicologico subìto dal Milan dopo il passo falso di giovedì sera, soprattutto in avvio quando il Sassuolo con un micidiale uno-due si è portato già al 10’ in vantaggio per 2-0. Secondo posto in campionato ancora da blindare e – dopo il ritorno in Coppa – sarà tempo di derby per gli uomini di Pioli. Per il Sassuolo si tratta dell’ottavo pareggio in Serie A quest’anno, due in meno ne ha ottenuti la squadra meneghina. Al 4’ il vantaggio emiliano firmato da Pinamonti, al 10’ Laurientè raddoppia. Leao riapre la contesa al 20’. Nella ripresa, il 3-1 siglato ancora da Laurientè (53’), quindi il gol del 3-2 di Jovic (59’). Nel finale, Okafor segna la terza marcatura in favore del Diavolo. Un punto utile solo ai padroni di casa che si riavvicinano alla zona salvezza. La stracittadina in programma sabato prossimo deciderà le sorti del campionato: l’Inter è ad un passo dalla seconda stella.