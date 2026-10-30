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Milano Italy - November 23: Nicolo' Barella and Adrien Rabiot during the Serie A match between FC Internazionale and Ac Milan at San Siro Stadium on November 23, 2025 in Milano, Italy.
Serie A

Serie A: Milan-Inter, il derby infiamma la corsa scudetto. Juve-Napoli da brividi

Ott 30, 20261 Lettura

La Serie A 2026/27 entra nel vivo con una decima giornata che promette spettacolo, tensione e possibili scossoni in classifica. Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre, il campionato propone incroci importanti tanto nella corsa scudetto quanto nella lotta per l’Europa e per la salvezza. A catalizzare l’attenzione sarà soprattutto il derby Milan-Inter, ma anche Juventus-Napoli rappresenta un appuntamento cruciale per due grandi del calcio italiano chiamate a invertire la rotta. Intanto, la Lazio sogna di approfittare dello scontro di San Siro per prendersi la vetta in solitaria.

Il piatto forte del weekend è il derby della Madonnina, in programma sabato alle 20.45. L’Inter di Chivu arriva all’appuntamento da capolista con 25 punti, gli stessi della Lazio, e vuole confermare il proprio dominio. Dall’altra parte, il Milan di Amorim, quinto a quota 18, cerca riscatto dopo il primo ko stagionale contro il Bologna. Una sfida che può cambiare gli equilibri del campionato: i nerazzurri puntano alla fuga, i rossoneri vogliono riaprire la corsa al vertice.

Domenica sera, alle 20.45, riflettori accesi sull’Allianz Stadium. Juventus e Napoli, entrambe ferme a 14 punti e distanti undici lunghezze dalla vetta, si giocano molto più di una semplice vittoria. I bianconeri di Spalletti devono cancellare la sconfitta contro il Genoa, mentre gli azzurri cercano una reazione dopo il pesante 4-1 subito a Monza. Per entrambe, un altro passo falso rischierebbe di complicare ulteriormente la rincorsa alle posizioni europee.

La Lazio di Gattuso vuole continuare a sognare. Dopo il roboante 6-2 rifilato al Sassuolo, i biancocelesti ospitano domenica il Cagliari con l’obiettivo di mettere pressione all’Inter. La Roma di Gasperini, terza a 21 punti, è invece attesa dalla trasferta contro l’Udinese, mentre il Como di Fàbregas, quarto a quota 20, riceve il Venezia ultimo in classifica. Tre impegni sulla carta favorevoli, ma fondamentali per non perdere terreno nella parte alta della graduatoria.

La giornata offre spunti interessanti anche nelle altre sfide. Il Bologna apre il programma sabato contro il Monza, mentre il Frosinone, sorprendente sesto con 17 punti, ospita il Torino. Domenica spazio anche a Lecce-Genoa, delicato scontro diretto per la permanenza in Serie A. Lunedì il Sassuolo affronta una Fiorentina in cerca di continuità, prima del posticipo tra Atalanta e Parma, che chiuderà un turno ricco di incroci potenzialmente decisivi.

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