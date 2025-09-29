Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Serie A: Milan, prova di forza a San Siro, Napoli ko e vetta agganciata

I rossoneri superano un Napoli decimato in difesa grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic. In dieci per oltre mezz’ora, la squadra di Allegri resiste al ritorno azzurro e vola in testa con Roma e Napoli.

Set 29, 20251 Lettura
Foto https://www.legaseriea.it/i

Il Milan vince il big match contro il Napoli con un convincente 2-1, imponendosi a San Siro con una prestazione di carattere e concretezza. I rossoneri partono forte e chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio, mentre nella ripresa resistono in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Estupiñan, subendo solo il rigore di De Bruyne. I primi squilli arrivano subito: dopo appena tre minuti, Pulisic sfonda sulla sinistra, salta Marianucci e serve sul secondo palo Saelemaekers, che si inserisce con tempismo perfetto e insacca di piatto destro.

L’undici partenopeo risponde con determinazione, sfiorando il pareggio all’11’: Gutierrez colpisce di testa su cross di Politano, ma Maignan è attento. Sulla respinta, ci prova McTominay ma ancora una volta è il portiere francese a salvare i suoi. Al 27’ è Fofana ad avere l’occasione del raddoppio su assist di Pulisic, ma il sinistro termina alto. Il 2-0 arriva comunque al 31’: Pavlovic sfonda centralmente, serve Fofana che di prima appoggia per Pulisic, il cui destro, deviato da Juan Jesus, beffa Meret. Il Napoli protesta al 37’ per un possibile rigore su McTominay, ma il VAR non interviene. Prima dell’intervallo, Anguissa spreca una buona occasione su invito di Politano.

Nella ripresa, gli uomini di Conte tornano in campo con un piglio più aggressivo e al 55’ ottengono un calcio di rigore per un fallo su Di Lorenzo. Estupiñan viene espulso dopo revisione VAR e dal dischetto De Bruyne non sbaglia, riaprendo la partita. Allegri risponde con il rientro di Leao, al debutto stagionale dopo 42 giorni di stop. Nel finale, il Napoli tenta il tutto per tutto: Neres sfiora il pari con un sinistro a giro che, deviato da Modric, colpisce l’incrocio dei pali. Lo stesso brasiliano ci riprova allo scadere, ma Maignan si oppone ancora. Il Milan conquista tre punti pesantissimi che gli permettono di raggiungere quota 12 in classifica, agganciando Napoli e Roma in vetta. Una vittoria che certifica la solidità della squadra di Allegri, capace di soffrire e colpire nei momenti decisivi.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Serie A: Camarda riprende il Bologna nel recupero, è 2-2

Set 28, 2025

Serie A: Dovbyk-Soulé, Roma spietata. Il Sassuolo vola

Set 28, 2025

La Roma conquista i tre punti contro il Verona. A segno Dovbyk e Soulè

Set 28, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.