Serie A: Milan senza pietà, poker al Crotone e controsorpasso. Hellas ko

21^ GIORNATA, IL PUNTO – Il campionato sta entrando sempre più nel vivo e le prime della classe hanno cominciato ad ingranare le marce più elevate verso il traguardo tricolore. L’Inter, di scena a Firenze, ha aperto il turno numero 21 con un successo che le ha permesso di trascorrere due notti al vertice della classifica in solitaria. L’anticipo del “Franchi” ha consacrato definitivamente Nicolò Barella, un giocatore diventato ormai imprescindibile per la squadra nerazzurra. Il giovane sardo (proprio oggi spegne le 24 candeline, ndr) è cresciuto in fretta alla corte di Antonio Conte, il tecnico che lo ha fortemente voluto e per cui il club milanese ha sborsato 45 milioni due anni fa fiutando già l’affare che avrebbe fatto. Difficile, se non impossibile, definirlo semplicemente un centrocampista: Barella è molto di più, è diventato un vero e proprio “tuttocampista” (un giocatore “totale”, come si direbbe oggi).

Da sempre particolarmente dotato nel recupero del pallone grazie a quella ferocia unica nel pressing al portatore palla avversario, ora ha imparato anche a far ripartire l’azione con tempi e modi all’altezza solo di un grande campione e, soprattutto, a segnare reti strepitose e molto preziose. Come quella che ha aperto le marcature sul campo della Viola: un destro a giro dalla lunga distanza che si è insaccato a fil di palo, impossibile da intercettare anche per un Dragowski in serata di grazia. Per qualità e quantità, oggi, il nostro campionato non sa offrire di meglio. Con il gol alla Fiorentina il bottino stagionale è arrivato a quota tre, più i cinque assist: è la sua migliore annata da quando ha cominciato a tirare i primi calci nel settore giovanile del Cagliari. I margini di miglioramento, a detta di chi già lo conosceva e anche di chi ha saputo apprezzarne solo più di recente la crescita esponenziale, sono ancora ampi, ma di sicuro il numero 23 potrebbe fare fin da subito le fortune di chiunque. Al prossimo Europeo, la nostra Nazionale, potrà sicuramente contare su di lui.

Verdetti importanti sono stati emessi anche dagli anticipi del sabato. In questo contesto non si può trascurare la continua e inesorabile scalata di una Juve sempre più convinta dei propri inesauribili mezzi. Il testa a testa dello “Stadium” tra i padroni di casa e la Roma, doveva stabilire il nome della terza incomoda sulla rotta delle due milanesi verso lo scudetto: il 2-0 finale ha chiarito le gerarchie. Nonostante una buona prestazione da parte dei giallorossi, alla fine non è bastato il maggior possesso palla come anche le azioni di maggior rilievo ben costruite dalla formazione capitolina. La Roma ha prevalso per lunghi tratti nell’anticipo e nel ritmo impresso, ma il grande dispendio di energie si è poi esaurito negli ultimi metri. Di fronte al solido muro eretto dai centrali Bonucci-Chiellini, neanche le rapide verticalizzazioni sul quale si sorregge il gioco richiesto da mister Fonseca sono state in grado di mettere veramente in apprensione la porta difesa dall’ex Szczesny.

Non è un caso se la Juve continua ad avere il miglior reparto difensivo del torneo (18 reti incassate). Ha deluso Borja Mayoral, servito poco e male dai suoi compagni e sempre anticipato dalla premiata coppia bianconera (nella ripresa il tecnico lusitano ha fatto entrare anche Dzeko, primo passo verso il disgelo). La Juve l’ha spuntata soprattutto perché in rosa può contare su l’unico fenomeno (insieme a Messi) in grado di risolvere da solo le gare più complicate. Ronaldo sta vivendo uno dei suoi momenti di maggiore ispirazione, perché tutto ciò che tocca riesce a trasformarlo in oro: era già accaduto nel derby d’Italia in Coppa Italia (doppietta), si è ripetuto appena quattro giorni dopo in campionato.

Ha gelato la Roma con un’esecuzione (da fermo) dal limite, controllo con la suola del piede destro e conclusione all’angolino di sinistro, in una frazione di secondo (16esimo centro stagionale). Sempre CR7 ha prima centrato un’incredibile traversa e successivamente propiziato anche il raddoppio, quando Ibanez nel tentativo di anticiparlo si è fatto autorete. Non poteva di certo reggere il confronto il suo più diretto marcatore, il giovane e inesperto in questi confronti di alto livello, Kumbulla. I numeri ancora una volta non mentono e descrivono al meglio la costante crescita della “Signora”, giunta al sesto successo consecutivo (tra campionato e coppe) e al terzo clean sheet di fila. La Roma ha fallito l’ennesimo esame da grande, la vera maledizione che la condanna in questa stagione.

Del ko dei giallorossi non ne ha saputo approfittare un Napoli in piena crisi di identità. Nella Marassi rossoblù, infatti, i partenopei hanno giostrato più a lungo il pallone ma, proprio come la Roma, sono stati puniti per gli imperdonabili errori di posizione da parte della propria difesa (5 reti subìte in due trasferte). Goran Pandev si è trovato di fronte ampi spazi per andare a segno e liberare il suo micidiale sinistro (due marcature in 26 minuti!). E’ arrivata tardiva la reazione e il gol della bandiera di Politano da parte dei partenopei (anche un po’ sfortunati per i legni colpiti da Petagna, traversa, e Insigne). Esiste, invece, un Genoa prima e dopo l’avvento di Ballardini: il primo in perenne caduta e con un passo degno da squadra da sicura retrocessione, il secondo in continua crescita, quadrato, solido e vincente (17 punti in 8 gare con 5 successi, quando si dice che la cura sta sortendo i suoi effetti…).

Sta funzionando anche il gran lavoro di Davide Nicola approdato di recente sulla panchina del Torino. Nonostante i tre punti in tre partite, il tecnico di Luserna San Giovanni, perlomeno, ha restituito ai granata il vecchio… cuore Toro. A partire dalla trasferta di Benevento e passando per le sfide con Fiorentina e Atalanta, infatti, la formazione piemontese è sempre riuscita a raggiungere il pari al fotofinish (con Zaza al 93’ nella trasferta sannita, con Belotti all’88’ contro i toscani, con Bonazzoli all’84’, ieri, a Bergamo). E’ un Toro da rimonta, e quella andata in scena nella trasferta orobica è stata una rimonta d’altri tempi: da 0-3 a 3-3! In meno di sette minuti, tra il 14’ e il 21’, la gara sembrava già essere finita in favore della banda del Gasp (in rete con Ilicic, autogol di Sirigu e Muriel). Poi, però, complice anche una lunga serie di gare ravvicinate nelle ultime settimane, la Dea ha cominciato ad abbassare i ritmi per l’evidente stanchezza dando ampio margine alla disperata risalita granata (42’ Belotti, 46’ Bremer, 84’ Bonazzoli). Da segnalare anche il bel gesto di Belotti: nel primo tempo l’attaccante va a terra dopo un contrasto con l’atalantino Romero. L’arbitro Fourneau estrae il giallo per il difensore orobico, ma il bomber granata ammette di essere caduto da solo e fa cancellare la sanzione disciplinare.

Sempre in rimonta, altra rimonta, quella dello Spezia che è passato per 2-1 a Reggio Emilia sul Sassuolo. Il vantaggio neroverde di Caputo (8 reti totali) non è servito agli uomini di De Zerbi per aggiudicarsi il match. I liguri hanno mostrato grande qualità e grazie alle reti di Erlic e Gyasi hanno conquistato altri tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Dopo una prima parte di campionato da ritmi-Champions, gli emiliani stanno cominciando a perdere smalto (in campo) e quota (in classifica): l’ultimo successo risale allo scorso 6 gennaio contro il Genoa, poi solo due pareggi e tre ko.

LE GARE DI GIORNATA – Termina in parità (1-1) l’anticipo domenicale delle 12.30 tra Benevento e Sampdoria. Un punto a testa che muove poco la classifica di entrambe, separate da 4 punti (27 per i doriani, 23 per i sanniti). Dopo un primo tempo avaro di grandi emozioni e senza reti, il match si accende nella ripresa: padroni di casa in vantaggio con l’ex Caprari (55’), pareggio degli ospiti con Keita Balde (80’). Un punto molto amaro soprattutto per l’undici guidato da Pippo Inzaghi, incapace di sfruttare le maggiori palle-gol avute in proprio favore. Per i giallorossi è la quinta gara senza successi.

Nel testacoda del “Meazza” tra Milan e Crotone, i rossoneri non hanno avuto pietà dei calabresi fanalino di coda: un perentorio 4-0 permette alla formazione di Pioli di effettuare il controsorpasso in classifica sull’Inter e di riprendersi la vetta. Con una prova di grande maturità, il Milan travolge la formazione di Stroppa grazie anche ad un Ibrahimovic in versione “Ibracadabra”: lo svedese, con la doppietta, sigla la 500esima e la 501esima rete con la maglia di un club. L’altra doppietta è quella firmata da Rebic.

Concede il bis (di successi) l’Udinese che, dopo lo Spezia, batte anche l’Hellas di Juric e aggancia il Genoa in classifica. A decidere le sorti del match un super Deulofeu, decisivo nell’azione dell’autorete del portiere Silvestri (prodigioso anche oggi, malgrado la sfortunata deviazione del primo gol friulano) e autore del 2-0. Per i gialloblù, al contrario, si tratta della seconda sconfitta di fila. Un altro passo indietro dopo l’opaca prestazione di Roma. Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

BENEVENTO-SAMPDORIA 1-1 (55’ Caprari, 80’ Keita Balde) anticipo delle 12.30 – Sanniti e doriani si spartiscono equamente la posta in palio e rimangono entrambi fermi a metà classifica. Al “Vigorito” termina 1-1 il lunch match di giornata. Dopo un primo tempo scialbo, la gara si accende nella ripresa. Al 22’ la prima occasione è per Torregrossa che va in rete dopo la corta respinta del portiere Montipò, ma l’arbitro Aureliano annulla per fuorigioco dell’attaccante ospite. Al 45’ altra chance per i ragazzi di Ranieri con Keita: l’estremo giallorosso non si fa sorprendere. Ad inizio secondo tempo, il Benevento rientra meglio in campo e sfiora il vantaggio con Caprari che si riscatta, invece, dopo poco portando in vantaggio i suoi (55’). Lapadula spreca incredibilmente il pallone del possibile raddoppio. A dieci dal termine, tuttavia, la Samp la riprende grazie al gol di Keita Balde (assist di Damsgaard).

MILAN-CROTONE 4-0

(30’ e 64’ Ibrahimovic, 69’ e 70’ Rebic)

C.D.P. ovvero come da pronostico, quello relativo al meteo (giornata uggiosa) e quello più prettamente sportivo. I rossoneri, con una prova di forza, si riprendono la vetta della classifica grazie all’ampio successo sui calabresi, ultimi in classifica. Quindicesima vittoria su ventuno partite di campionato per gli uomini di Pioli, mentre sul fronte ospite si conferma il numero quindici ma, qui, nel caso di battute a vuoto, di sconfitte per una squadra che mette insieme il cumulo più alto sia di ko che di reti subìte. Eppure, nonostante tutto, la salvezza non è ancora un miraggio, perlomeno, per quello che i rossoblù hanno fatto vedere nella prima ora di gioco. Il mercato di gennaio ha portato in dote all’ex milanista, il tecnico del Crotone Stroppa, Di Carmine e Ounas: soprattutto quest’ultimo, nella prima frazione, ha impressionato positivamente però è l’aspetto difensivo che ha ancora bisogno di una più marcata impermeabilità (verbo scelto non a caso visto la cupa giornata milanese…). L’autostima, invece, sta diventando il punto di forza dei ragazzi di mister Pioli: assolto il compito contro il fanalino di coda, si profila ora la trasferta di La Spezia prima dell’impegno nel derby di ritorno. Arrivarci in testa rappresenterebbe il sogno proibito di inizio stagione. Il bello entra nel vivo. Risultato a parte, allargando il discorso ai singoli, bene hanno fatto Calhanoglu, Ibrahimovic (che ha segnato il gol numero 500 e 501 a livello di squadre di club). Non è stata una Calabria vincente oggi a San Siro, ma perlomeno c’è stato un Calabria (Davide, difensore del Milan) che convince sempre più per personalità.

UDINESE-HELLAS VERONA 2-0

(83’ Silvestri su aut., 91’ Deulofeu)

Friulani al secondo successo consecutivo, scaligeri al secondo ko di fila. Questa l’estrema sintesi del confronto andato in scena alla “Dacia Arena” di Udine tra bianconeri e gialloblù. Dopo lo Spezia, la squadra di Gotti batte anche il Verona in casa per 2-0. Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa dominano, creando moltissime occasioni (almeno 6) con le grandi parate di “gatto” Silvestri, nella ripresa vengono raccolti i frutti. Malgrado Juric riesca a sistemare il centrocampo veronese, inserendo Ilic, nel finale arriva prima la sfortunata autorete del portiere Silvestri (tiro di Deulofeu) e poi il definitivo raddoppio sempre dell’esterno spagnolo (91’). Con questo successo, l’Udinese aggiunge punti importanti al suo obiettivo: la salvezza.