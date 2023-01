Serie A: Milan, tonfo clamoroso! Il Monza espugna lo Stadium

MILAN-SASSUOLO 2-5

19’ Defrel (S), 21’ Frattesi (S), 24’ Giroud (M), 30’ Berardi (S), 47’ Laurientè su rig. (S), 79’ M. Enrique (S), 81’ Origi (M)

Inizia nella peggior maniera possibile il girone di ritorno per i campioni in carica, che aggravano così ulteriormente una crisi di risultati e prestazioni che dura da ben 6 partite (coppe comprese). Dopo l’ultima gara vinta con la Salernitana (datata 4 gennaio), il Milan di Pioli è letteralmente crollato sia in campionato, dove ha collezionato due pareggi e due dolorosissime sconfitte (ben 13 le reti incassate), sia nelle coppe nazionali (eliminato in Coppa Italia dal Torino e dominato in finale di Supercoppa dai cugini nerazzurri). Ad umiliare il Diavolo, oggi, ci ha pensato un Sassuolo apparso rigenerato dopo un periodo a sua volta complicato. Rossoneri irriconoscibili già per tutto l’arco del primo tempo, tanto che in mezz’ora gli emiliani riescono ad andare in rete per ben tre volte: al 19’ la sblocca Defrel, abile ad intercettare un assist involontario di Berardi e a trafiggere Tatarusanu. Due minuti dopo, l’azione del raddoppio ad opera di Frattesi, che insacca dopo aver ricevuto il pallone da uno scatenato Berardi. Milan non pervenuto.

L’unico ad alzare un po’ il livello della squadra meneghina è Giroud: il numero 9 riesce a ridurre il passivo con un colpo di testa, sfruttando un perfetto cross di Calabria (24’). Poi è ancora la formazione di Dionisi a colpire con il solito Berardi, la bestia nera dei rossoneri (30’). Si arriva all’intervallo con un clamoroso 1-3. Nella ripresa, Pioli prova la mossa della disperazione mandando in campo Leao per un imbarazzante De Ketelaere. Il quadro della situazione, tuttavia, peggiora ulteriormente quando Calabria commette un fallo da rigore su Laurientè: lo stesso francese non sbaglia dal dischetto (47’). Al 79’ il neo-entrato Henrique cala la cinquina, dopo un errore di un irriconoscibile Theo Hernandez. Poi Origi sigla una rete strepitosa, ma inutile (81’). È crisi senza fine per il Milan, i rossoneri ora dovranno sgomitare per raggiungere almeno un posto tra le prime quattro. Discorso inverso invece per il Sassuolo, che rientra da San Siro con qualche certezza in più e un Berardi finalmente recuperato: l’esterno calabrese sarà molto importante per riportare la propria squadra nelle posizioni di classifica meno pericolose.

JUVENTUS-MONZA 0-2

18’ Ciurria, 39’ Dany Mota

Dopo lo scivolone in casa del Milan, anche la Juve cade nel suo fortino di fronte a un Monza davvero perfetto. Quest’anno i brianzoli, in due confronti contro i bianconeri, sono riusciti ad ottenere ben 6 punti! Un risultato storico e impensabile alla vigilia della stagione. Nel pomeriggio, poi, la squadra di Palladino diventa imbattibile (o quasi): 23 punti su 25 totali sono infatti arrivati in gare iniziate alle ore 15! Come dire: anche la scaramanzia ha un suo peso. Per la Juventus si tratta della prima sconfitta casalinga del campionato, arrivata proprio contro il Monza che era stato recentemente superato in Coppa Italia. Dopo la batosta della penalizzazione, l’orgoglio non è servito; come non è servito il doppio turno casalingo contro le lombarde: un solo punto ottenuto contro l’Atalanta nello scorso turno. Per gli ospiti, che festeggiano anche il sorpasso in classifica, è il terzo colpaccio invece lontano dal Brianteo dopo quelli di Genova (contro la Sampdoria) e di Cremona. Si allunga anche la striscia positiva in campionato: l’ultima sconfitta risale a prima della pausa per i Mondiali. Le reti di Ciurria al 18’ e di Dany Mota al 39’ evidenziano un primo tempo del Monza davvero da applausi: i ragazzi di Palladino hanno dato spettacolo, facendo forza su un’invidiabile organizzazione di gioco. Nella ripresa, comprensibilmente, i brianzoli hanno dovuto arretrare il proprio baricentro: la Juve è andata alla conclusione per ben 22 volte, ma il 54% di possesso palla a favore dei biancorossi dice che il Monza non ha mai perso la testa anche nei momenti più delicati del match. Da segnalare anche un gol annullato in apertura di gara a Caprari per posizione di off side.