Serie A: Milano freme il derby, solo 48h separano Inter e Milan

Inter e Milan si preparano a una delle sfide più importanti della loro stagione. Chi vive il derby sa che vincerlo vale più di qualsiasi altra cosa che vada oltre i classici 3 punti. La rivalità tra queste due squadre parte sin dall’inizio, precisamente quando un certo Giorgio Muggiani, insieme a 43 dirigenti dissidenti del Milan riguardo il divieto imposto di ingaggiare calciatori stranieri, decise la sera del 9 Marzo 1908 di fondare l’FC Internazionale (“Intenazionale perchè non siamo fratelli del mondo”). Il primo derby storico è andato in scena il 10 Gennaio 1909 con la vittoria dei rossoneri per 3-2. Ad oggi si contano ben 237 partite giocate con 89 vinte dai nerrazzurri e 79 dal Milan. L’Inter è avanti anche in termini realizzativi con 329 reti contro i 310 del Diavolo. Il Derby che invece resterà per molto tempo impresso nelle pagine di storia è quello in Champions dello scorso Maggio dove il Biscione si impose per un risultato complessivo di 3-0 annientando completamente le furie rossonere e accedendo alla Finale di Istanbul poi persa 1-0 contro il City di Guardiola.

Ma andiamo ad oggi, le due squadre arrivano entrambe da prime in classifica a quota 9. La pausa nazionale sembrava avesse lasciato qualche strascico, in particolare da parte del Milan che in una gara così importante ha rischiato di perdere 3 dei suoi titolarissimi. I problemi che avevano interessato Maignan e Theo sono fortunatamente rientrati, per quanto riguarda invece Giroud filtra ottimismo, il francese non vuole mancare. Sponda Inter invece sembra essersi assorbita l’anemia di Sanchez rilevata in Nazionale che aveva inizialmente fatto scattare l’allarme in casa Inter costringendolo a restare fuori nella gara contro l’Uruguay e per la quale però i nerazzurri ne erano già a conoscenza. I 90 minuti impiegati in campo dal cileno contro la Colombia confermano come il giocatore si sia ripreso in fretta e sia pronto a fare rientro a Milano mettendosi a disposizione di Mister Inzaghi. L’unico dubbio dell’Inter che va però più verso l’esclusione rimane l’ex Juventino Cuadrado, per lui si tratta di tendinite. Se la sosta però da un lato nasconde sempre un’incognita, dall’altro ha aiutato Acerbi e Sensi a recuperare al meglio dal fastidio che li aveva costretti a rimanere fuori.

Tra il Milan che l’anno scorso su ben 5 derby ne ha vinti solo uno, il mercato di botta e risposta che si sono fatte entrambi con Thuram e Frattesi e la posizione che li vede primi in classifica, se già in partenza non era una normale partita, il derby della madonnina è acceso più che mai. Quindi la vera domanda è Milano in questa gara d’andata avrà un vincitore o deporranno le armi con un pareggio? E se sì di che colore si illuminerà la città?