Serie A: Nainggolan ferma l’Inter, il Parma vede l’ Europa, il Verona non si ferma. Pari Samp

21^ GIORNATA IL PUNTO – E’ una Dea… 7 bellezze! L’Atalanta è tornata a sfoggiare il suo abito migliore all’Olimpico Grande Torino, umiliando i granata con uno score d’altri tempi. La battuta d’arresto con la Spal, dello scorso turno, evidentemente ha avuto l’effetto di ricaricare gli orobici, i quali hanno ripreso a galoppare verso la zona Champions. La Gasp band sta trasformando questo campionato nel suo personalissimo parco divertimenti, in cui gli attaccanti agli ordini di “mister miracolo” sembrano trovarsi completamente a proprio agio. Così, dopo le manite a Parma e Milan, i bergamaschi hanno aggiunto un altro tassello ad una stagione già costellata di risultati pazzeschi. Ilicic (tripletta) e Muriel (doppietta), nell’anticipo serale, hanno messo letteralmente a soqquadro la tenera retroguardia di casa, portando il numero delle reti segnate nell’annata in corso alla straordinaria quota 57. E’, insomma, un’Atalanta da record con numeri destinati a crescere di partita in partita: dopo 21 gare di campionato solo la Juve 1959/60 (quella che poteva contare su un attacco composto da Boniperti, Charles e Sivori) era riuscita a realizzare un numero così elevato di marcature. Gran parte del merito, certamente, va ascritto al modo con cui la truppa nerazzurra approccia le sfide; perché Gasperini pretende dai suoi ragazzi un pressing asfissiante sull’avversario con una riconquista immediata del pallone al quale seguono rapide e ficcanti ripartenze, poi spetta agli uomini più avanzati – sempre in continuo movimento – finalizzare con estremo cinismo tutte le occasioni che a loro si presentano nel corso del match. L’Atalanta, insomma, può contare su sincronismi di gioco praticamente perfetti, frutto di una manovra fluida ed efficace. I traguardi raggiunti nelle ultime stagioni, d’altronde, sono sotto gli occhi di tutti: da quando il tecnico di Grugliasco si è seduto sulla panchina orobica (2016), la “Dea” ha centrato per due volte la qualificazione all’Europa League, una ancora più storica promozione in Champions (dove peraltro è attesa negli Ottavi di finale dal Valencia il prossimo 19 febbraio), oltre ad una finale (persa contro la Lazio) in Coppa Italia. Non ha più senso, ormai, parlare di sorpresa. Tale continuità di risultati deve farci considerare ormai l’Atalanta una vera e propria big del nostro torneo. Il 21esimo turno si era aperto nella serata di venerdì con il derby lombardo tra Brescia e Milan e che ha visto il “Diavolo” uscire dal “Rigamonti” con altri tre importantissimi punti. Più che dall’effetto-Ibra, sembra che la Milano rossonera si stia facendo trascinare dal fattore Rebic. Il centravanti croato ex Eintracht Francoforte, infatti, è stato il protagonista indiscusso delle ultime due uscite della squadra allenata da Pioli: una sua doppietta aveva permesso ai suoi di superare l’ostacolo Udinese domenica scorsa e un suo gol è risultato decisivo contro le “Rondinelle” ieri. Grazie a lui il Milan sta pian piano risalendo la china verso posizioni di classifica sicuramente più adatte ad una società di tale blasone. E per il Milan, ora, l’Europa non è più un miraggio. Dopo l’impresa di Bergamo, la Spal è stata costretta ad un nuovo stop nel derby emiliano con il Bologna. Eppure i ragazzi di Semplici erano partiti bene, andando in vantaggio con il rigore trasformato da Petagna. Poi, però, l’undici biancoazzurro è ripiombato nei soliti errori dovuti ad una scarsa concentrazione, subendo la prepotente rimonta felsinea – autorete di Vicari, Barrow e Poli – per un 1-3 finale che non ha ammesso repliche. Buon pareggio (a reti bianche) per un ritrovato Genoa di scena a Firenze. Contro una squadra in salute come la “Viola”, infatti, i rossoblù liguri hanno ben figurato sfiorando più volte il colpo del ko senza tuttavia riuscirlo a trovare. Merito del portiere di casa Dragowski, autore di una serie di parate decisive compresa quella in occasione del rigore calciato e fallito da capitan Criscito. Con questo risultato il “Grifone” ha agganciato Spal e Brescia a 15 punti all’ultimo posto in graduatoria.

LE GARE DI GIORNATA – Un altro pareggio, il terzo 1-1 consecutivo in campionato, frena la rincorsa dell’Inter verso il primo posto occupato dalla Juventus. In attesa degli annunciati rinforzi di mercato (dopo Ashley Young e Moses, sono in via di definizione anche gli arrivi all’ombra della Madonnina di Eriksen e Giroud, ndr), è stato finora un 2020 avaro di soddisfazioni per gli uomini agli ordini di mister Conte. Fatta eccezione per i quarti di finale raggiunti in Coppa Italia, dopo aver travolto il Cagliari, i nerazzurri meneghini stanno attraversando il loro peggior momento dall’inizio della stagione perché, dopo un girone d’andata quasi perfetto per prestazioni e risultati, è ora sempre più evidente un calo di rendimento che sta pian piano facendo allontanare la “Beneamata” dal sogno scudetto. Se le sfide con Atalanta e Lecce avevano rappresentato un chiaro campanello d’allarme, la gara interna contro i sardi dell’ex dal dente avvelenato Nainggolan (sua la rete del pari isolano che ha gelato San Siro) ha confermato tutte le criticità di una situazione che sta sfuggendo di mano. Non a caso l’Inter di scena quest’oggi al “Meazza”, è apparsa una squadra dominata più dal nervosismo che dalla logica. Prove evidenti ne sono state la furia incontrollata di Lautaro Martinez, espulso per proteste dopo aver affrontato a muso duro l’arbitro Manganiello (uscendo dal campo, il bomber argentino ha anche sfogato la propria frustrazione prendendo a pugni una vetrata della scalinata di accesso al campo), al quale ha fatto seguito il silenzio stampa dietro al quale si è barricato il furioso tecnico nerazzurro (ufficialmente febbricitante e impossibilitato a parlare nella consueta conferenza stampa post gara). Di tutto questo, ovviamente, la Juve può approfittarne stasera se riuscirà a conquistare la sfida del “San Paolo” con il Napoli e ad incrementare ulteriormente il divario in classifica.Rilancia la propria candidatura per l’Europa League il Parma di D’Aversa che al “Tardini” supera per 2-0 l’Udinese. Le reti di Gagliolo e Kulusevski arrivano tutte nel corso del primo tempo, mentre la reazione friulana appare tardiva e ben poco efficace. I ducali agganciano così a quota 31 Cagliari e Milan. Anche il Verona di Juric comincia a pensare seriamente all’Europa dopo il netto 3-0 rifilato al Lecce (Dawidowicz, Pessina e Pazzini su rigore). La pratica viene chiusa praticamente già al termine della prima frazione (terminata sul 2-0), vista anche l’espulsione del giallorosso Dell’Orco. Per l’Hellas si tratta del quinto risultato utile di fila. La Samp sciupa una ghiottissima occasione per conquistare tre punti vitali in prospettiva salvezza: nonostante l’uomo in più per gran parte del match contro il Sassuolo (discutibile rosso a Peluso dopo soli 25’), i blucerchiati non concretizzano. Queste le sintesi di tutte le gare disputate nel pomeriggio:

INTER-CAGLIARI 1-1 (29’ Lautaro Martinez, 78’ Nainggolan) anticipo delle 12.30 – L’Inter di Antonio Conte non riesce più a vincere! Nel lunch match di giornata, i nerazzurri vengono fermati dal terzo 1-1 consecutivo in campionato: dopo Atalanta e Lecce, anche il Cagliari rallenta la corsa al vertice dei meneghini. La Juve (+3) ringrazia e comincia a pregustare la fuga. Inizio gara con un botta e risposta: Simeone fa sobbalzare i 70.000 di San Siro, poi è Lukaku a sfiorare subito dopo la rete. Al 23’ Cragno compie un salvataggio di piede su Lautaro lanciato in gol. E’ solo il preludio al vantaggio dei padroni di casa: sul perfetto assist del neo acquisto Ashley Young, si fionda il “Toro” Martinez. E’ l’incornata che vale l’1-0 interista. Prima dell’intervallo c’è spazio per un altro tentativo ad opera della scatenata punta argentina (bravissimo ancora Cragno ad evitare il raddoppio) e per un colpo di testa di Faragò sul quale si fa trovare pronto Handanovic. La seconda frazione riprende con l’assalto nerazzurro alla porta sarda. Nello spazio di un minuto, l’Inter va vicinissima al 2-0: per due volte con Sensi e una con il solito Lautaro. Nel momento migliore dell’undici di Conte, tuttavia, arriva la doccia gelata: al 78’, l’ex Nainggolan si prende la sua personale rivincita contro il club che lo ha scaricato pareggiando con una potente conclusione di destro. Finale al cardiopalmo: Lukaku sfiora il 2-1 all’81’. In pieno recupero saltano i nervi: al 94’ termina la gara di Martinez, espulso da Manganiello dopo una clamorosa sfuriata nei confronti dello stesso direttore di gara.

HELLAS VERONA-LECCE 3-0 (19’ Dawidowicz, 34’ Pessina, 87’ Pazzini su rig.) – Sono tre punti che regalano al Verona il sorpasso nei confronti di Bologna e Torino in graduatoria. Partita praticamente dominata dai ragazzi di Juric. Padroni di casa che passano in vantaggio al 19’ con il colpo di testa di Dawidowicz, mentre un’altra incornata al 34’ ad opera di Pessina porta al raddoppio scaligero. Da qui in poi il match è praticamente in controllo per i gialloblù. La terza marcatura arriva a 2’ dal novantesimo grazie al rigore trasformato dall’inossidabile Giampaolo Pazzini. Lecce che non è stato praticamente mai in grado di creare dei pericoli credibili alla porta difesa da Silvestri; Lecce costretto a giocare gran parte della ripresa in dieci per il rosso comminato a Dell’Orco. Lecce sul quale piove sul bagnato: nel corso del recupero, è apparso subito di grave entità l’infortunio di Tachtsidis (il giocatore esce in lacrime in barella). L’Hellas arriva a quota 29 punti, mentre i salentini rimangono inchiodati a 16 sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.

PARMA-UDINESE 2-0 (19’ Gagliolo, 34’ Kulusevski) – Un successo che significa per i ducali anche aggancio a Cagliari e Milan in classifica. Accade tutto nel primo tempo a livello realizzativo: Gagliolo e Kulusevski i giustizieri della tenera retroguardia friulana. Tre punti pesanti per una squadra, quella di D’Aversa, fortemente rimaneggiata e con gli uomini contati (specie in attacco). Comunque sempre Squadra anche nei momenti più difficili. Da segnalare la prodezza sul primo gol, con Gagliolo autore di un tiro al volo da posizione quasi impossibile, una parabola in diagonale che passa tra compagni e avversari prima di trafiggere l’estremo difensore ospite Musso. Lo stesso Musso non sembra impeccabile quando si fa sfuggire un pallone non propriamente irresistibile calciato da Kulusevski, per il gol che vale il definitivo 2-0 parmense.

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0 – Un’occasione sprecata per la formazione blucerchiata, che sciupa l’opportunità di portarsi in una posizione più serena di classifica vista anche la sconfitta del Lecce a Verona. Sampdoria che gioca gran parte del match in superiorità numerica per l’espulsione del neroverde Peluso, giunta al 25’. Liguri, tuttavia, incapaci di creare pericoli veri alla porta di Consigli. Più incisiva, invece, la formazione emiliana che nonostante le difficoltà coglie anche un palo nella ripresa con Boga. Ma lo 0-0 è il risultato più giusto per quello che si è visto (o non si è visto) sul terreno di gioco di Marassi.

ERRATA CORRIGE – Per errore, nell’articolo pubblicato la scorsa domenica, era stato scritto che su tutti i campi di A si era osservato un minuto di silenzio in memoria di Pietro Anastasi, scomparso all’età di 71 anni. A differenza di quanto inizialmente previsto, invece, peraltro fra non poche polemiche, l’ex campione d’Europa con la Nazionale del 1968 è stato ricordato solo al “J Stadium” di Torino e al “Via del Mare” di Lecce prima del fischio d’inizio di Juventus-Parma e di Lecce-Inter. Juve ed Inter erano state proprio le due squadre in cui Anastasi aveva mostrato il suo miglior talento a cavallo degli Anni 1960-1970. Ci scusiamo con i lettori.