Serie A: Napoli ad un passo dalla Champions, il Benevento è quasi in B

37^ GIORNATA, IL PUNTO – Il sabato dei derby – quello d’Italia e quello capitolino – il penultimo di A, ha emesso altri importanti verdetti. Sono stati i primi due anticipi, nello specifico, ad aver dato risposte definitive, con l’Atalanta che ha centrato per la terza stagione consecutiva la zona Champions e con lo Spezia matematicamente salvo. La Dea ha ormai acquisito una mentalità da big d’Europa e ieri, sul campo del Genoa, lo ha dimostrato una volta di più. Il successo per 4-3 è servito per mettere il sigillo finale su una qualificazione ampiamente meritata, dopo un’annata in cui la banda del Gasp ha incantato con il suo gioco votato sempre all’attacco. Non è certamente un caso se l’accesso al torneo continentale più prestigioso sia stato ottenuto per la terza volta di fila attraverso il miglior reparto offensivo del campionato: 90 le reti fin qui realizzate, 6 in più dell’Inter tricolore della premiata coppia Lukaku-Lautaro, 5 in più del Napoli terzo, ben 18 in più del Milan di Ibra e 17 in più della Juve del capocannoniere CR7. Solo per soffermarci a tutte quelle rivali che, nell’ultima giornata, potrebbero ancora soffiare la seconda piazza all’Atalanta. I numeri svelano sempre la verità e ce ne sarebbero molti altri da sviscerare per onorare la squadra dei molteplici record, ma l’artefice dei trionfi bergamaschi, Gian Piero Gasperini, giustamente guarda oltre, al prossimo obiettivo.

Perché il “maestro” di Grugliasco ha ricordato che su una torta già di per sé squisita manca ancora la classica ciliegina: la Coppa Italia. Mercoledì, nella finale di Reggio Emilia contro la Juve, gli orobici proveranno a conquistare quel trofeo solo sfiorato nel 2019. Sarebbe anche il giusto riconoscimento all’eccellente lavoro svolto da una società che ha saputo fare della programmazione a medio-lungo termine la sua arma migliore, puntando tutto su un allenatore dalla notevole esperienza ma che aveva collezionato troppe e immeritate bocciature prima ancora di approdare sulla panchina nerazzurra. Il Gasp si è ripreso tutto con gli interessi.

Il miracolo sportivo, invece, lo ha compiuto lo Spezia di mister Italiano, che, alla sua prima esperienza in Serie A e non pago di essersi conquistato con pieno merito la salvezza con una giornata d’anticipo, si è anche permesso il lusso di demolire una diretta concorrente per la permanenza nella massima categoria. Gli “aquilotti” liguri hanno asfaltato per 4-1 un Toro in evidente difficoltà. I granata (duramente contestati in serata dai propri sostenitori al rientro nel capoluogo piemontese), per raggiungere il traguardo, dovranno ora giocarsi il tutto per tutto negli ultimi due match di campionato: il recupero con la Lazio e il testa a testa con il Benevento. Anche se l’obiettivo verrà raggiunto, comunque, la stagione del Torino sarà da cancellare al più presto. Il big match dello “Stadium”, tra la deludente Juve di Pirlo e l’Inter campione in carica, è stato ricco di episodi (gol, occasioni, cartellini gialli e rossi, rigori e tanto Var) e di scelte arbitrali alquanto discutibili. Anche se ad uscirne trionfatori sono stati i bianconeri padroni di casa, il loro finale di stagione è ancora tutto da scrivere.

Nonostante il successo per 3-2 che ha rilanciato le ambizioni Champions juventine, infatti, non è ancora aritmetica la qualificazione ad un torneo che ha rappresentato e rappresenta ancora il lato oscuro del club piemontese. La seconda vittoria dell’anno sull’Inter (la prima era arrivata in Coppa Italia), non può di certo accontentare un ambiente abituato a primeggiare e ora fortemente depresso per una stagione contrassegnata da pochi acuti e molte battute d’arresto. Palese l’incapacità di contrastare, dopo 9 anni di dominio, il martellante passo dei nerazzurri. In questo senso, il fattore che ha spostato gli equilibri ha un nome e un cognome: Antonio Conte. Colui che aveva aperto il lungo ciclo bianconero nel 2011-2012 e anche colui che è riuscito ad interromperlo dopo essersi seduto sulla panchina della rivale storica.

Chi non sentirà più risuonare la musica della Champions il prossimo anno è sicuramente la Lazio, battuta per 2-0 da una Roma già proiettata con la mente verso il futuro. Tutto l’ambiente giallorosso, da giorni, è galvanizzato dalla trepidante attesa per il fuoriclasse degli allenatori, Josè Mourinho. Spetterà proprio allo “Special One” soddisfare l’enorme aspettativa dei tifosi, ricomporre i pezzi di un reparto difensivo completamente allo sbando (buon lavoro!) e riportare i capitolini sui palcoscenici più prestigiosi. Il portoghese sarà costretto a ripartire dalla neonata Conference League, visto il settimo posto ormai consolidato. All’ultimo tentativo a sua disposizione Paulo Fonseca è riuscito a battere una grande del campionato e ad ottenere il suo primo (e unico) successo nella stracittadina. L’annata giallorossa verrà comunque ricordata per tutti i flop maturati negli scontri diretti, in cui la Roma ha conquistato il magro bottino di 7 punti sui 36 disponibili (oltre alla vittoria di ieri, ci sono da considerare anche i pareggi con Juve, Milan, Inter e Atalanta).

LE GARE DI GIORNATA – Superando la Fiorentina per 2-0, nel lunch match del “Franchi”, il Napoli si regala la possibilità di giocarsi la qualificazione-Champions nell’ultima giornata. Protagonista della gara, nel bene e nel male, è Lorenzo Insigne che fallisce un penalty in favore degli azzurri, ma riesce a scongelare lo score ribattendo in rete la respinta del portiere Terracciano. Poi l’autorete di Venuti chiude definitivamente la contesa. Con questo successo la squadra di Gattuso sale momentaneamente sul terzo gradino del podio a quota 76. A questo punto il Napoli diventa padrone del proprio destino, perché basterà battere in casa un Verona senza più obiettivi la prossima settimana per assicurarsi un posto nell’Europa che conta.

La Sampdoria è vicina a raggiungere il traguardo fissato dal tecnico Ranieri: i 52 punti. Grazie al rigore trasformato da Quagliarella, i blucerchiati hanno la meglio sull’Udinese e salgono a quota 49. Per il centravanti di Castellammare si tratta della rete numero 176 nel massimo campionato. Dopo la beffa che si consuma al “Vigorito”, la permanenza in A del Benevento è appesa ad un filo: contro il Crotone l’undici di Pippo Inzaghi passa in vantaggio con Lapadula dopo pochi minuti e, dal 24’, gioca anche in superiorità numerica per l’espulsione di Golemic. Poi in pieno recupero (93’), Simy sigla un incredibile pareggio. Nota a margine: il gol di Lapadula è anche la rete numero 92 subìta dai pitagorici in A. Quella del Crotone, dunque, è la peggior difesa di sempre nella storia della competizione. Di seguito tutte le sintesi delle gare pomeridiane:

FIORENTINA-NAPOLI 0-2

(56’ Insigne, 67’ Venuti su aut.)

Il successo del Napoli sulla Viola mantiene ancora vive le speranze Champions dei partenopei. Sono proprio gli uomini di Gattuso a condurre i giochi fin da principio. Gli azzurri sfiorano la rete in due occasioni: nella prima è bravo Terracciano a respingere il violento mancino di Zielinski, nella seconda la punizione di Insigne si stampa sulla traversa. Il risultato viene deciso nella ripresa. Al 56’ l’arbitro Abisso concede il rigore dopo lungo consulto della Var, per una trattenuta di Milenkovic su Rrahmani. Insigne si incarica della battuta dal dischetto: Terracciano intuisce, ma sulla respinta il numero 24 manda la sfera in fondo al sacco. Dopo un altro palo al 63’ di Insigne, al 67’ il Napoli la chiude sfruttando l’autorete di Venuti (il giocatore della Fiorentina devia nella propria porta il tiro di Zielinski).

BENEVENTO-CROTONE 1-1

(13’ Lapadula, 93’ Simy)

La permanenza in A del Benevento è appesa ad un filo. I sanniti, dopo essere passati in vantaggio con Lapadula al 13’, vengono gelati al 93’ dal pareggio di Simy e sono costretti a dipendere dai prossimi risultati del Torino: se i granata riusciranno a conquistare almeno un pareggio martedì contro la Lazio, allora la B diventerà matematicamente certa per l’undici di Filippo Inzaghi. Eppure la gara si era messa bene per i giallorossi, dato il vantaggio siglato dall’ex attaccante di Genoa e Milan ad inizio gara e la superiorità numerica ottenuta dopo l’espulsione di Golemic al 24’ (fallo su chiara occasione da gol). Insigne colpisce anche l’incrocio dei pali, ma ciò non basta per avere la meglio sui calabresi. In pieno recupero, Simy non ha pietà e sigla il definitivo 1-1.

UDINESE-SAMPDORIA 0-1

88’ Quagliarella su rig.)

Il tecnico dei blucerchiati Ranieri, già in tempi non sospetti, aveva indicato in 52 punti il tetto massimo raggiungibile dai suoi ragazzi: ebbene, a 90 minuti dal termine, mancano solo 3 punti all’obiettivo che non varrà piazzamenti in coppa ma che è servito a tenere alta l’attenzione di tutti. Campionato senza squilli, invece, quello dei friulani, ma sarebbe ingeneroso definirlo anonimo. A decidere l’incontro, nel finale, è la dodicesima rete in campionato dell’esperto Quagliarella che trasforma un rigore concesso per un intervento giudicato irregolare per il braccio scomposto in area di Bonifazi (ammonito nell’occasione). Dal dischetto la freddezza di Quagliarella, che manda Musso da una parte e spedito la palla dall’altra. Gol personale numero 176 nel massimo campionato per lui.