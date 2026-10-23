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Serie A

Serie A: Napoli-Roma e Inter-Fiorentina accendono il weekend, Lazio a caccia del primato

Ott 23, 20261 Lettura

La Serie A torna protagonista con l’ottava giornata, un turno che promette spettacolo e potrebbe ridisegnare gli equilibri nelle zone alte della classifica. Dieci partite distribuite tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre, con diversi incroci interessanti e punti pesanti in palio.

I riflettori sono puntati soprattutto su Napoli-Roma, in programma sabato alle 18:00. I giallorossi di Gasperini, terzi con 17 punti, arrivano al Maradona forti di un ottimo avvio di stagione e di tre trasferte consecutive senza subire gol. Situazione diversa per il Napoli, fermo a quota 10 e reduce dalla sorprendente sconfitta contro il Venezia. I partenopei hanno già perso tre partite, ma davanti al proprio pubblico non vengono battuti dalla Roma dal 2018. Sabato sera spazio alla Lazio capolista, che ospita il Parma all’Olimpico. La formazione di Gattuso, prima insieme all’Inter con 19 punti, sta vivendo il miglior inizio di campionato della propria storia e vuole continuare a sognare.

La domenica si apre con Inter-Fiorentina, sfida che sulla carta vede favoriti i nerazzurri. La squadra di Chivu è ancora imbattuta e vanta il miglior attacco del campionato con 21 reti, mentre i viola attraversano un momento particolarmente complicato, con cinque sconfitte e 17 gol subiti nelle prime sette giornate. Nel pomeriggio attenzione anche alla Juventus, impegnata sul campo del Lecce. I bianconeri, ottavi con 11 punti, cercano una vittoria per riavvicinarsi alle prime posizioni, ma trovano una formazione salentina distante appena due lunghezze.

A chiudere il programma sarà Udinese-Milan, domenica alle 20:45. I rossoneri di Ruben Amorim, ancora imbattuti in campionato, cercano il successo contro un’Udinese reduce da cinque sconfitte consecutive. Tra le altre sfide spiccano Atalanta-Frosinone, con i bergamaschi chiamati a reagire dopo un periodo difficile, e Como-Sassuolo, con i lariani intenzionati a confermare l’ottimo avvio di stagione.

Serie A, il programma completo dell’8ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Ore 20:45 – Torino-Monza

Sabato 24 ottobre

Ore 15:00 – Cagliari-Bologna

Ore 15:00 – Como-Sassuolo

Ore 18:00 – Napoli-Roma

Ore 20:45 – Lazio-Parma

Domenica 25 ottobre

Ore 12:30 – Inter-Fiorentina

Ore 15:00 – Atalanta-Frosinone

Ore 15:00 – Genoa-Venezia

Ore 18:00 – Lecce-Juventus

Ore 20:45 – Udinese-Milan

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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