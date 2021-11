Serie A: Okereke mette le ali al Venezia, pari Sassuolo, la Samp respira

13^ GIORNATA, IL PUNTO – Milan, semaforo rosso. Nell’anticipo serale del 13esimo turno di A, la capolista è stata costretta al primo stop della stagione al cospetto di una Fiorentina spavalda. Il rientro dalla pausa per le Nazionali è costato caro alla formazione rossonera che, sotto di tre reti al 60’, ha tentato comunque di recuperare il divario nel corso della ripresa, salvo poi sventolare bandiera bianca di fronte alla doppietta di uno spietato Vlahovic e alla prova maiuscola di un eccellente Saponara. Firenze amara per l’ex tecnico viola Stefano Pioli. Quella del “Franchi” è stata una delle partite più palpitanti fin qui disputate, ricca di capovolgimenti di fronte, di reti (4-3 il finale) ma anche di evidenti errori individuali. Primo fra tutti quello relativo al gol d’apertura dei padroni di casa realizzato da Duncan, abile nello sfruttare sotto porta la papera in uscita del portiere Tatarusanu (altro ex del match) e ad anticipare un disattento Gabbia. Proprio il vice di Maignan (ah, quanto è mancato…) era stato appena due settimane fa l’eroe del derby, con la strepitosa parata sul rigore calciato da Lautaro Martinez.

Al di là di questo, la Fiorentina ha vinto con merito perché è stata capace di fronteggiare alla pari un avversario superiore, potendo contare su un giocatore che potrebbe benissimo indossare la casacca azzurra della Nazionale e mai preso davvero in considerazione come Saponara, autore di una prodezza in occasione del raddoppio: una perla a giro diretta all’incrocio dei pali imparabile per chiunque, figuriamoci per lo sciagurato Tatarusanu… Gol a parte, la prestazione dell’ex Milan – giunto alla quarta marcatura contro i suoi vecchi compagni – è stata impreziosita anche dalla qualità delle giocate e dalla disponibilità a coprire tutta la fascia di pertinenza con grande spirito di abnegazione. L’attaccante più talentuoso (e richiesto) del torneo, Vlahovic, ha poi fatto la differenza siglando una doppietta che ha tagliato definitivamente le gambe ai rossoneri. Ibrahimovic è stato l’unico fra i suoi a cercare disperatamente di riportare il Milan in partita: dopo un brutto primo tempo, il talento dello svedese è riemerso nella ripresa rispondendo al numero 9 viola per le rime grazie alla seconda doppietta di serata, ma nel suo caso a nulla è servita.

Anche la battaglia fra i due giganti dell’area di rigore se l’è aggiudicata il centravanti di casa. Le due reti hanno così permesso al bomber serbo di raggiungere in testa alla classifica marcatori Ciro Immobile a quota 10. Questo 2021 è stato a dir poco magico per il 21enne di Belgrado che, nonostante l’ormai certo addio a fine stagione alla Fiorentina, continua ad onorare il suo contratto a suon di gol (va in rete ogni 95 minuti di media) e la doppietta di ieri gli ha permesso di raggiungere anche una leggenda del calcio viola come Kurt Roland Hamrin. Meglio di lui e delle sue 27 marcature nell’anno solare ha fatto solo Lewandowski (38), se si considerano i maggiori cinque campionati europei. A pesare sulla prestazione del Milan, invece, ci sono le quattro reti incassate che portano il totale a 15: decisamente troppe se paragonate a quelle subìte dalla diretta rivale per lo scudetto, il Napoli (4). Da correggere quanto prima anche i diversi errori individuali commessi nel corso dei 90’: oltre alla già citata papera di Tatarusanu, c’è da segnalare anche la grave disattenzione di Theo Hernandez in occasione del quarto gol dei toscani.

Va di corsa l’Atalanta che, sfruttando il turno favorevole e senza patire particolarmente il rientro dalla sosta per le Nazionali, ha liquidato la pratica Spezia rifilando una impietosa cinquina alla compagine ligure (5-2 il finale) e agganciato momentaneamente al terzo posto l’Inter (di scena nel tardo pomeriggio nel big match con il Napoli) a quota 25 punti. I nerazzurri hanno concesso solo la prima rete agli ospiti, poi hanno letteralmente dilagato con una doppietta di Pasalic, il rigore di Zapata e le reti di Muriel e Malinovskyi. A dimostrazione del fatto che quando l’attacco orobico mette il turbo, non ce n’è davvero per nessuno. Dopo un avvio di stagione balbettante, la “Dea” ha cominciato ad ingranare una marcia superiore che le ha consentito di inanellare il sesto risultato utile di fila (4 successi e 2 pareggi), tornando peraltro a vincere fra le mura amiche a distanza di due mesi dall’ultima volta (Atalanta-Sassuolo 2-1, 21 settembre 2021). Al momento sembra essere la più seria candidata ad un posto Champions, considerando soprattutto le difficoltà incontrate dalle dirette inseguitrici, per quello che potrebbe essere il quarto accesso consecutivo alla coppa più prestigiosa maturato dai bergamaschi (il primo risale alla stagione 2018-2019).

A quel punto sarebbe assai difficile parlare di ennesima impresa per una squadra ormai abituata a frequentare stabilmente (e meritatamente) le zone nobili della classifica. Al di là del rotondo successo, la sfida del “Gewiss Stadium” è servita soprattutto per infondere ulteriore consapevolezza dei propri illimitati mezzi negli uomini del Gasp, in vista della delicata trasferta svizzera di Champions nella tana dello Young Boys: un crocevia fondamentale per l’accesso agli ottavi. I risultati maturati negli anticipi della 13esima hanno permesso anche di ricompattare il “mucchio selvaggio” alle spalle delle prime due della classifica, in particolare il successo della Juventus in casa Lazio (0-2) ha rimesso in gioco le ambizioni dei bianconeri, ora a quota 21 in coabitazione con la Fiorentina e proprio con i capitolini.

Un successo di… rigore quello della formazione ospite, visto che a decidere l’incontro dell’Olimpico è stata la doppietta di capitan Bonucci che ha trasformato entrambi i penalty (giustamente) concessi dall’arbitro Di Bello. Così la sfida tra il “giochista” Sarri e il “risultatista” Allegri si è risolta in favore del secondo. Sarri, proprio colui che aveva sostituito il “conte Max” sulla panchina della compagine più titolata d’Italia per aprire una nuova era, subito naufragata dopo appena una sola annata (con scudetto), ieri non ha potuto schierare in campo Immobile (prima del match premiato e in lacrime per le 160 reti in maglia biancoceleste) ancora fuori per infortunio. Un’assenza pesante per una squadra carente di valide alternative offensive. Non poteva certo bastare l’attacco leggero (Felipe Anderson e Zaccagni sugli esterni) e un Pedro in versione falso nueve contro una Juve anch’essa con gravi defezioni (out Bernardeschi, Chiellini, Dybala e Ramsey) ma al quale, al contrario, le alternative non sono mai mancate.

Il risultato finale è il frutto del solito pragmatismo juventino, nonché degli episodi che hanno punito i padroni di casa. Quella dei bianconeri, infatti, è stata una prova basata sulla compattezza difensiva e sulle ficcanti ripartenze. Non a caso su due di queste, derivano gli ingenui falli in area di rigore commessi dai giocatori della Lazio (Cataldi nel primo caso, il portiere Reina nel secondo). Per la Juve parlare ora di rilancio scudetto sarebbe davvero ingeneroso, ma sicuramente i progressi nelle ultime partite sono stati evidenti: in particolare i cinque punti recuperati al Milan capolista (ma distante ancora ben 11 lunghezze) nelle ultime due gare disputate lo testimoniano.

LE GARE DI GIORNATA – Lunch match ricco di spunti al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia tra i padroni di casa del Sassuolo e il Cagliari ultimo in classifica, anche se il 2-2 finale è un pareggio che non serve a nessuno. È un periodo complicato per entrambe le contendenti: gli emiliani sono reduci da due ko di fila, mentre i sardi hanno collezionato un magro bottino di 6 punti nelle ultime 10 uscite. Sotto una fitta nebbia che avvolge il terreno di gioco, le due compagini non si risparmiano e danno vita ad un emozionante botta e risposta senza esclusione di colpi. Keita Balde risponde al vantaggio di Scamacca nel finale del primo tempo, mentre la ripresa è contrassegnata da due calci di rigore – uno per parte – entrambi trasformati da Berardi (52’) e Joao Pedro (56’). Con un colpo sotto di Okereke, il Venezia espugna il “Dall’Ara” e conquista il secondo successo consecutivo dopo quello più prestigioso contro la Roma. Boccata d’ossigeno per la Samp di D’Aversa, corsara a Salerno. L’autorete di Di Tacchio spiana la strada ai blucerchiati, poi Candreva mette il sigillo. Gara contrassegnata dal grande nervosismo e senza evidenti spunti di cronaca. Di seguito le sintesi di tutte le gare pomeridiane:

SASSUOLO-CAGLIARI 2-2

(37’ Scamacca, 40’ Keita Balde, 52’ Berardi su rig., 56’ Joao Pedro su rig.)

Stenta a decollare il Sassuolo di Dionisi, fermato sul 2-2 al “Mapei” dal Cagliari fanalino di coda. Il via degli emiliani è promettente: Cragno è costretto agli straordinari sul tentativo di Frattesi. Scamacca e Raspadori falliscono due ghiotte occasioni. Nonostante la difficile situazione in classifica, comunque, i sardi provano a reagire: Bellanova chiama a un difficile intervento il portiere neroverde Consigli, mentre Ceppitelli fa la barba alla traversa. Al 37’, tuttavia, è Scamacca a scongelare il parziale. In rapida successione Keita pareggia i conti (40’). Avvio di ripresa contrassegnato dall’assegnazione di due penalty, uno per parte: Berardi prima (52’) e Joao Pedro poi (56’) non sbagliano dagli undici metri. Finale con i padroni di casa che si riversano nell’area rossoblù, il diagonale di Defrel viene miracolosamente deviato in corner da un Cragno strepitoso. Poi il triplice fischio del signor Baroni chiude il sipario sull’incontro.

BOLOGNA-VENEZIA 0-1

(61’ Okereke)

Colpo esterno del Venezia in casa del Bologna che mette la flotta-Zanetti della “Serenissima” definitivamente in linea di galleggiamento: già 4 vittorie all’attivo (la seconda di fila). Contro i felsinei l’ultimo successo dei lagunari risaliva addirittura al 1947, 74 anni fa! Questa squadra ha l’obbligo ora non tanto di guardare indietro, quanto di scegliere esattamente la direzione e la rotta opposta. In ogni caso è un Venezia che in sede di mercato si è guardato attorno e dal mosaico internazionale il tecnico Zanetti ha saputo creare un gioco e una squadra compatta; squadra che oggi ha dimostrato (soffrendo eccome) di essere in grado di raggiungere l’obiettivo finale, quello della salvezza. Nell’ennesimo derby stagionale tra proprietari americani, questa volta fanno festa gli arancioneroverdi. Assenze di peso e di spessore tra i rossoblù che non sono stati capaci di raddrizzare il punteggio, dopo aver subìto al 61’ il gol del vantaggio ospite ad opera di Okereke. Incidente di percorso o no, non bastano i 15 calci d’angolo a favore a far realizzare al Bologna la miseria di neppure un gol.

SALERNITANA-SAMPDORIA 0-2

(40’ Di Tacchio su aut., 43’ Candreva)

Vittoria pesante in chiave salvezza per la Samp del traballante D’Aversa. Terza sconfitta consecutiva, invece, per la formazione di Colantuono che è uscita tra i fischi dei propri sostenitori. I blucerchiati vincono per 2-0 ed è un successo meritato perché la squadra ligure ha gestito meglio le opportunità che ha avuto a disposizione e soprattutto viene premiata la scelta di giocare in verticale, andando sempre alla ricerca dei due attaccanti di riferimento. Al 40’ la partita si sblocca con l’autogol di Di Tacchio, poi 3’ dopo arriva il raddoppio di Candreva su azione di contropiede. Da questo momento i granata hanno fatto poco o nulla per riaprire la gara. Una boccata d’ossigeno importante per D’Aversa, che conquista tre punti preziosissimi in trasferta. Dovrà invece ragionare sul momento della propria squadra una dirigenza che, di fatto, è però in standby in attesa che qualcosa succeda entro il 5 dicembre, quando dovranno arrivare le offerte per l’acquisizione del club. Non è escluso che quello che sta accadendo alla società stia influenzando anche chi va in campo a giocarsi la permanenza nella massima categoria.