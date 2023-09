Serie A: Osimhen sbaglia un rigore, continua la crisi azzurra

Il Napoli di Garcia proprio non riesce a ritrovarsi in questo inizio di stagione: anche a Bologna gli azzurri masticano calcio incerto, soprattutto nel secondo tempo, sbagliano anche un rigore con Osimhen e alla fine non vanno oltre un deludente pari. Per i partenopei, che non vincono in campionato da tre partite, la vetta si allontana ancora: ora dista 7 punti. Non è mancata, come di consueto nella difficile attualità azzurra, la nota polemica: Osimhen, sostituito nel finale da Simeone, ha manifestato piuttosto esplicitamente il suo disappunto nei confronti di Garcia, la cui posizione al momento non sembra ancora pericolante, ma resta certamente sotto osservazione.

Sul taccuino delle occasioni non c’è moltissimo da segnalare: Osimhen colpisce un palo nei primi minuti, ma per il resto è poco servito dai compagni come a Genova. Il Bologna è raccolto e compatto e riesce a chiudere tutti i varchi agli ospiti, anche se Zirkzee e compagnia pungono poco.

Nella ripresa il copione non cambia di molto. Kvaratskhelia conferma il suo momento di forma intermittente, Zielinski sembra l’unico del Napoli ad aver mantenuto gli standard della stagione scorsa. Poi, quasi dal nulla, il Napoli trova l’occasione del rigore per un fallo di mano (a dire il vero piuttosto casuale) di Calafiori su iniziativa dalla sinistra di Zielinski e Kvara. Dal dischetto Osimhen sperpera la chance. Il finale non registra modifiche di copione e le nuvole attorno a Garcia ora sono sempre più dense.

Il tabellino:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch (10’ pt De Silvestri), Beukema, Lucumì (20’ st Calafiori), Kristiansen; Ferguson, Aebischer, Freuler (37’ st El Azzouzi); Ndoye (20’ st Saelemaekers), Zirkzee, Karlsson (37’ st Orsolini). All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (1’ st Mario Rui); Anguissa, Lobotka (41’ st Cajuste), Zielinski; Raspadori (22’ st Politano), Osimhen (41’ st Simeone), Kvaratskhelia (31’ st Elmas). All. Garcia.

Arbitro: Ayroldi.

Ammoniti: 6’ pt Olivera (N), 30’ pt Aebischer (B), 4’ st Lobotka (N), 8’ st Kvaratskhelia (N), 10’ st Ndoye (B), 27’ st Skorupski (B), 36’ st Freuler (B), 37’ st Politano (B), 49′ st Mario Rui (N).