Serie A: Pari Fiorentina, Vlahovic come CR7! Segno X per l’Empoli

18^ GIORNATA, IL PUNTO – Fuga di Natale. Questa volta non si tratta di un nuovo cinepanettone, quanto della prova scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi che, venerdì sera, ha aperto il 18esimo turno abbattendo in trasferta con un sonoro 5-0 la Salernitana, conquistando la sesta vittoria consecutiva. I nerazzurri, intanto, hanno posto una solida ipoteca per aggiudicarsi il titolo d’inverno, traguardo virtuale di metà stagione. Per il titolo vero e proprio se ne riparlerà, semmai, a maggio. La “scampagnata” campana ha ribadito come la “Beneamata” sia oggi la squadra più in forma del gruppo di testa e la principale candidata al bis scudetto. Il merito principale va attribuito al tecnico piacentino, capace di aggiungere ad un gruppo già competitivo anche quella qualità nel gioco intravista a sprazzi nella scorsa stagione sotto la gestione Conte. Non era scontato, soprattutto, che senza i vari Hakimi, Lukaku ed Eriksen – i pilastri dell’Inter 2020-2021 – questa squadra avrebbe mantenuto lo stesso standard di rendimento. Ebbene, non solo tale livello è rimasto immutato è anche accresciuto in ambito europeo grazie al passaggio agli ottavi di Champions League.

La dirigenza è stata abile a trovare durante il mercato estivo nuove risorse tecniche in grado di non far rimpiangere i principali protagonisti che hanno spinto l’Inter ad interrompere il dominio juventino: oggi l’olandese Dumfries è colui che garantisce una spinta incessante sulla corsia di destra e il degno sostituto del marocchino Hakimi; Calhanoglu è il “tuttocampista” al quale Inzaghi non può più prescindere, mentre i maggiori compiti offensivi, che nella passata stagione gravavano interamente sulle spalle di un bomber spietato come il gigante belga, sono equamente affidati alla migliore coppia del campionato, quella formata da Dzeko (8 marcature) e Lautaro Martinez (11). Inzaghi non si è solo limitato a confermare il modulo preferito dal suo predecessore – il 3-5-2 – ha anche plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza aggiungendo ampiezza e velocità alla circolazione del pallone, superando il concetto di verticalizzazione. Non a caso l’Inter è tra quelle formazioni a mandare in rete più giocatori.

L’ex allenatore della Lazio sta di fatto valorizzando una rosa ritenuta da molti al di sotto di quella messa a disposizione di Conte, coinvolgendo tutti in questo nuovo progetto. Nel trionfo di Salerno, tra l’altro, è stato raggiunto un nuovo record: grazie alla cinquina rifilata ai granata, l’Inter ha toccato per la prima volta nella sua gloriosa storia quota 103 reti in un anno solare, considerando i 48 gol nelle 18 giornate fin qui disputate (miglior attacco del torneo) e le 55 marcature della prima parte dell’anno.

E a proposito di attacchi micidiali, lo è stato davvero quello della Roma che ieri ha letteralmente asfaltato l’Atalanta nella trasferta di Bergamo (1-4). I giallorossi hanno abbattuto gli orobici avvalendosi della stessa identica arma tanto cara alla “banda del Gasp”: quella della concretezza sotto porta. Al “Gewiss Stadium” si è vista la migliore Roma mourinhana della stagione: caparbia e terribilmente cinica. Al poker vincente ha contribuito soprattutto la doppietta di Abraham, che da ieri non verrà più solo ricordato come “uomo dei pali” (ben 5 legni colpiti in questa prima parte di stagione) ma anche come “uomo dei gol”. Il centravanti inglese ha potuto siglare la quinta e la sesta rete in campionato non senza il preziosissimo apporto di uno Zaniolo finalmente tornato ai suoi reali livelli: il suo primo tempo – nello specifico – è stato semplicemente strepitoso, impreziosito dal colpo di tacco che ha spedito in porta Abraham e dal gol del raddoppio (il primo in Serie A dopo quasi un anno e mezzo).

Nel tabellino dei marcatori è entrato anche Smalling (due reti in sei giorni per lui), bravissimo a disinnescare in tutti i modi il sempre insidioso Zapata. Con lui in campo per la retroguardia romanista è tutt’altra storia. L’apoteosi di Bergamo ha permesso alla (british) Roma di mettersi alle spalle il tabù relativo agli scontri diretti con le altre big del torneo: per la prima volta dall’agosto 2020, infatti, i capitolini sono riusciti ad imporsi su un avversario che occupa una delle prime tre posizioni in graduatoria. Con questi tre punti l’undici di Mourinho ha agganciato la Fiorentina al quinto posto e ridotto momentaneamente le distanze dal quarto, occupato dal Napoli (+5). L’Atalanta, invece, dopo sei successi di fila è stata costretta ad un brusco stop. Probabilmente non proprio inatteso: già in passato, infatti, la truppa orobica aveva mostrato piccole crepe. I nerazzurri, in particolare, si sono confermati vulnerabili fra le mura amiche, dove hanno raccolto solo 12 dei 27 punti disponibili. Altro difetto da correggere è quello che fa riferimento ai gol incassati: la “Dea” spesso, prima di accendersi del tutto e dare vita a rimonte (quasi) impossibili, subisce almeno una rete dall’avversario di turno andando sotto nel punteggio. Ieri, di fronte a una Roma devastante, l’impresa non è riuscita.

A condividere gli stessi punti dei giallorossi in classifica c’è sempre la Juventus. I bianconeri hanno dovuto accendere i fendinebbia (vista la scarsa visibilità nell’anticipo serale) per superare al “Dall’Ara” il Bologna (0-2). La truppa di Allegri – come spesso accade – non ha certamente rubato gli occhi per la prestazione espressa, ma almeno ha ritrovato il miglior Morata. Ecco, proprio i gol dell’attaccante spagnolo sono mancati fin qui alla “Vecchia Signora”. Giusto nel momento in cui la società sta concentrando si suoi sforzi sul mercato per reperire un nuovo nome da aggiungere al reparto offensivo, il numero 9 sembra aver ripreso confidenza con la porta mettendo la sua firma nei tabellini delle ultime due uscite (Venezia compresa): la risalita in classifica della Juve deve passare anche dal suo apporto realizzativo. È ripartita anche la Lazio (28 punti) che all’Olimpico, venerdì sera, ha battuto per 3-1 un Genoa completamente allo sbando (quarto ko consecutivo). Buona la prova degli uomini di Sarri che, solo per una notte, erano riusciti ad agganciare Roma e Juve. A decidere la sfida con il “Grifone” le reti di Pedro, Acerbi (contestato dai propri sostenitori per aver zittito, con il dito portato alla bocca, alcuni di loro) e Zaccagni. Dopo quello della Roma, altro poker di giornata è stato calato dall’Udinese ai danni del Cagliari (0-4). Con Cioffi in panchina, la formazione friulana sembra essere rinata: il 46enne fiorentino, da quando ha preso le redini della squadra bianconera, ha ottenuto un meritato pareggio con il Milan, oltre alla qualificazione agli ottavi di Coppa Italia (altro 4-0 al Crotone). Il tripudio raggiunto in terra sarda ha ulteriormente allontanato dalla zona a rischio la propria squadra.

LE GARE DI GIORNATA – Gol e spettacolo al “Franchi” nel lunch match tra la Fiorentina e il Sassuolo. Entrambe le squadre confermano appieno le qualità nel fraseggio e nella circolazione della sfera e il 2-2 finale è il risultato più giusto. Nella sfida si contano innumerevoli occasioni da una parte e dall’altra, il parziale di 0-2 (Scamacca al 32’ e Frattesi al 37’) in favore degli emiliani con il quale si chiude la prima frazione farebbe pensare ad una giornata storta per la Viola di Italiano. Nella ripresa, invece, i toscani reagiscono e pareggiano i conti con il solito letale Vlahovic (51’) e Torreira (61’). Impossibile allora non aprire una parentesi sul bomber serbo, perché con la rete odierna il numero 9 è riuscito ad eguagliare nientemeno che Cristiano Ronaldo nel computo delle realizzazioni in un anno solare: ben 33 come CR7 nel 2020! Due autogol, invece, decidono la sfida tra lo Spezia e l’Empoli (1-1). Gli ospiti toscani dominano per lunghi tratti, ma vengono beffati dall’autorete di Marchizza (50’). Il riscatto 20’ dopo, quando è Nikolaou a regalare il punto in classifica. Thiago Motta rimane a forte rischio esonero. Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

FIORENTINA-SASSUOLO 2-2

(32’ Scamacca, 37’ Frattesi, 51’ Vlahovic, 61’ Torreira)

Sfida spettacolo al “Franchi” tra due delle più belle realtà del calcio italiano, il 2-2 finale descrive bene l’andamento del match: primo tempo di marca neroverde, secondo tinto di viola. Con il punto ottenuto, la Fiorentina rimane agganciata a Roma e Juve in classifica. Padroni di casa subito in possesso della sfera, il Sassuolo attende pronto alla ripartenza. Ed è proprio in questa maniera che gli emiliani si portano sul doppio vantaggio. Fa tutto la premiata coppia Frattesi-Scamacca: il primo serve l’ex Genoa per il gol che sblocca l’incontro al 32’ e 5’ dopo i due si scambiano il favore. Nel frattempo, il portiere Consigli nega la rete due volte a Milenkovic e una a Callejon. Nel secondo tempo, tuttavia, la Fiorentina si riscatta in maniera arrembante. Torreira si dimostra miglior uomo-assist possibile per lo spietato Vlahovic (51’). Appena 10’ dopo, il centrocampista uruguaiano approfitta di un flipper in area avversaria per pareggiare i conti. L’undici di Italiano prova a forzare i ritmi per aggiudicarsi i tre punti, ma l’espulsione di Biraghi al 68’ (doppio giallo) rovina tutti i piani. Pari comunque giusto.

SPEZIA-EMPOLI 1-1

(50’ Marchizza su aut., 71’ Nikolaou su aut.)

L’Empoli di Andreazzoli di scena sul campo ligure, conduce la partita per buona parte del tempo, crea diverse occasioni ma si dimostra poco cinico. La gara viene decisa da due autogol. Accade tutto nel corso della ripresa, quando a passare in vantaggio sono i padroni di casa: al 50’ Marchizza inganna il proprio portiere Vicario, deviando nella propria porta un cross di Reca. I toscani, comunque, non si rassegnano e al 71’ vengono premiati: questa volta è lo sfortunato Nikolaou ad intercettare il tentativo di Zurkowski e a regalare il definitivo 1-1 agli azzurri. Un pareggio che smuove, seppur di poco, la classifica della formazione ligure che, evidentemente, quest’oggi non vedrà almeno la contestazione del pubblico di casa.