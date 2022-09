Serie A: Pari Sassuolo, urrà Hellas, Arnautovic non basta al Bologna

CREMONESE-SASSUOLO 0-0

La matricola lombarda conquista il primo punto in campionato al quinto tentativo. Allo “Zini” Cremonese e Sassuolo si sono spartiti equamente i 90’ di gioco e il pareggio non poteva che essere il risultato più giusto: ad un primo tempo di marca grigiorossa, ha fatto seguito una ripresa dove gli uomini di Dionisi hanno provato più volte a conquistare i tre punti senza, tuttavia, riuscirci. Mister Alvini non rinuncia al collaudato 3-4-1-2: recupera Chiriches al centro della difesa, mentre sulla trequarti Zanimacchia viene preferito ad Ascacibar. Sull’altro fronte il tecnico degli emiliani si ritrova a fronteggiare l’emergenza in attacco: out Berardi e Defrel, tridente composto da Laurentiè (appena atterrato sul pianeta neroverde), Pinamonti e Kyriakopoulos. Primi minuti di gioco gradevoli tra due compagini che si affrontano senza alcun timore reverenziale. Dopo un tentativo di testa da parte di Pinamonti (a lato), la Cremonese aumenta il ritmo. Tra il 13’ e il 15’ si registrano le occasioni più ghiotte in favore dei padroni di casa: il perfetto assist di Valeri non trova pronto Ghiglione alla correzione in rete da pochi passi, mentre Zanimacchia calcia il pallone sull’esterno della rete (sponda di Dessers). Al 34’ l’attaccante belga ex Feyenoord sigla il vantaggio dei grigiorossi, ma il gol viene annullato per la posizione di outside dello stesso numero 90. Nel secondo tempo, il Sassuolo rientra sul terreno di gioco con ben altro spirito. Al 50’ la chance più limpida ce l’ha Kyriakopoulos, ma l’attaccante ellenico impatta male la sfera. Poco dopo Pinamonti va a segno, ma anche in questo caso l’arbitro Pairetto è costretto ad annullare per fuorigioco la rete. Nel finale di gara sale in cattedra il portiere Radu, che sventa in rapida successione i pericolosi tentativi di Pinamonti, Laurentiè e Frattesi. Il pareggio finale accontenta maggiormente i padroni di casa che riescono a muovere la classifica dopo i primi 4 ko consecutivi. Per il Sassuolo, invece, si tratta del secondo 0-0 dopo quello ottenuto di fronte ai propri tifosi contro i campioni in carica del Milan. Con le partenze di Raspadori e Scamacca nell’ultima sessione di mercato (cessioni che hanno fruttato al club ben 80 milioni!) e gli infortuni di Berardi e Defrel, il peso offensivo di questo gruppo si è decisamente ridotto.

SPEZIA-BOLOGNA 2-2

7’ e 64’ Arnautovic (B), 47’ S.Bastoni (S), 54’ Schouten su aut. (S)

Il pareggio tra i liguri e la formazione emiliana, accontenta di più i primi rispetto ai rossoblù di Mihajlovic. La squadra di Gotti sta attraversando un periodo di evidente difficoltà numerica e l’ex tecnico dell’Udinese ha dovuto dosare le forza degli uomini a sua disposizione. Nonostante tali problematiche, lo Spezia si è concesso il lusso anche di accarezzare il sogno di uscire vincente dal confronto, dopo aver capovolto lo 0-1 iniziale. I felsinei hanno rimandato ancora una volta l’appuntamento con il primo successo stagionale. Ospiti che partono con una marcia in più e al 6’ sbloccano subito lo score con Arnautovic: sull’imbeccata di Medel, l’austriaco fa fuori Dragowski in uscita e insacca. Barrow sfiora, poco dopo, il raddoppio. A pochi minuti dall’intervallo, tuttavia, Simone Bastoni rimette in carreggiata i suoi: il centrocampista ligure vince un rimpallo e batte Skorupski con un preciso sinistro. Nella ripresa, Mihajlovic tenta la carta Dominguez (per Moro), ma è lo Spezia a ribaltare il risultato nella maniera più beffarda (54’): sulla punizione di Bastoni, il rossoblù Schouten colpisce di testa e sorprende il proprio portiere. Incredula la panchina felsinea. Dieci minuti dopo, tuttavia, è ancora Arnautovic a salvare i suoi su un’azione fotocopia a quella del primo gol: verticalizzazione di Soriano (appena entrato al posto di un Barrow insufficiente), il 9 rossoblù si invola e realizza la doppietta personale. Lo Spezia sale a quota 5 agganciando momentaneamente in classifica Salernitana e Verona. Il Bologna rimane due punti sotto, in compagnia dell’Empoli.

HELLAS VERONA-SAMPDORIA 2-1

40’ Caputo (S), 44’ Audero su aut. (HV), 48’ Doig (HV)

Al “Bentegodi”, i padroni di casa dell’Hellas sfruttano il fattore casalingo per conquistare i primi tre punti della stagione: battuta la Samp per 2-1. Risultato giusto e, anzi, sta stretto il solo gol di vantaggio al Verona per quello che si è visto soprattutto nel corso della ripresa. Scaligeri e doriani si presentano al confronto diretto condividendo una classifica deficitaria (2 punti), d’altra parte il mercato, conclusosi da poche ore, ha ridimensionato chiaramente il potenziale delle due contendenti. Il tecnico gialloblù, Gabriele Cioffi, per risalire la china punta sulla coppia offensiva Henry-Lasagna e su una folta linea di centrocampo composta da Terracciano, Ilic, Veloso, Lazovic e Doig. Sul fronte opposto, mister Giampaolo opta per la formula 4-3-1-2 e si affida al blocco della scorsa annata: il marocchino Sabiri agisce da trequartista alle spalle dei veterani Caputo-Quagliarella. I primi 40’ trascorrono senza particolari sussulti e da un tatticismo esasperato, ma dalla straordinaria rete del vantaggio blucerchiato siglato da Caputo (tiro a giro da posizione defilata) la gara si accende. La formazione di Ciotti reagisce in maniera veemente ribaltando il risultato in 4 minuti: al 44’ l’autorete del portiere Audero lancia la riscossa gialloblù, al 48’ completa l’opera un incontenibile Doig (assoluto dominatore sulla fascia sinistra). Vittoria preziosissima degli scaligeri che staccano la zona retrocessione e raggiungono in graduatoria Salernitana e Spezia. Blucerchiati in piena crisi