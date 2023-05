Serie A: Piccoli pareggia al fotofinish! Che beffa per la Samp

In una città divisa in 2 dalla gioia per la promozione in A del Genoa e dallo strazio per la discesa in B della Samp, sono proprio i blucerchiati a ospitare i toscani dell’Empoli. Il risultato finale dice 1-1, ma il recupero last minute degli azzurri lascia rammarico nel capoluogo ligure.

In un piovoso lunedì sera di maggio si affrontano, al Ferraris, Sampdoria ed Empoli in un classico match di fine campionato, con la 1° aritmeticamente retrocessa e la 2° lontana solo 1 punto dalla salvezza certa. Pochi stravolgimenti nelle formazioni, giocano i titolari. Squadre che cercano comunque la vittoria.

Partenza sprint per gli ospiti che creano 2 grandi occasioni in appena 120 secondi, inviando segnali forti a una partita che si profila tutt’altro che priva di agonismo. Riceve il messaggio e risponde la Sampdoria, che sfiora la traversa con un tiro di Quagliarella poco dopo. Prima che l’arbitro Feliciani fischi, però, l’Empoli non trova il goal per un soffio e lascia agli ospiti la possibilità di sbloccare la partita. Senza indugiare ulteriormente, al 34’, il gioiellino scuola Napoli Alessandro Zanoli insacca Vicario sul 2° palo.

Al rientro dagli spogliatoi qualche sostituzione, qualche nuova direttiva e degli accorgimenti tattici cambiano il match nella forma ma non nella sostanza, garantendo l’estremo equilibrio osservato durante la prima frazione. Quando la vittoria sembra ormai cosa fatta per i blucerchiati, ecco la beffa simbolo dell’intera, dannata, stagione della Samp, che non riesce a godere di una vittoria neanche quando ha ormai perso valore. Al 90+3’ il n.91 empolese Piccoli apre il piattone e segna il goal salvezza per i suoi, che timbrano il biglietto anche per la prossima stagione di Serie A.