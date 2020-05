Serie A: Protocollo consegnato, il 3 Giugno si decide

Con più di 24 ore di anticipo è stato consegnato il protocollo che dovrebbe permettere di iniziare a pensare in maniera ufficiale ad un’eventuale ripresa. Bocciata l’ipotesi del non isolamento di gruppo in caso di un positivo in squadra, nodo su cui si nutrono i maggiori dubbi. Il 28 Maggio dovrebbe andare in scena il primo Consiglio Federale per porre le basi portanti del proseguio mentre il 3 Giugno sembra essere la data in cui verrà stabilita l’ipotetica ripresa ed in quali modalità.

Ovviamente il tutto dipende anche dall’andamento dei nuovi possibili contagiati, intanto essendo l’Italia la nazione tra i massimi campionati a dover disputare più match con sole 6 settimane a disposizione il cambio del format non è escluso. Sfortunatamente i presidenti non stanno agendo con intelligenza intellettuale perché in relazione alla loro classifica sono favorevoli o contrari alla proposta avallata dalla FIGC: i play off e play out.

Ci si augura che qualsiasi scelta venga presa per il bene della collettività e non per una costrizione dovuta a pressioni interne ed esterne l’etere calcistico. In questo circolo vizioso gli unici che vogliono guadagnarci sembrano essere le società richiedendo gli stessi introiti per i diritti televisivi, cercando di non retribuire i giocatori per i mesi in cui non si è giocati. Controsenso ed ipocrisia.