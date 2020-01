Serie A: Ranieri torna a Roma e sfida la Lazio. Napoli-Fiorentina accende la ventesima giornata

Il ventesimo atto della Serie A targata 19/20 accende i motori con mister Ranieri che ritorna nella sua Roma per affrontare una Lazio in grande spolvero che ha delle ambizioni europee molto solide. Per l’ex profeta del Leicester è come se fosse un derby, la Doria ha acquisito delle certezza che prima non aveva ma occorrono punti per una salvezza tranquilla. Il Torino verrà ospitato da un Sassuolo che deve assolutamente vincere per non ritrovarsi in delle acque pericolose e non all’altezza delle capacità di De Zerbi.

Posticipo del Sabato che avrebbe meritato altre posizioni in classifiche ed altre velleità. Napoli-Fiorentina rievoca grandi ricordi, anche se la sfida Maradona-Baggio appare ormai essere solo un miraggio. Partenopei e Toscani hanno intrapreso una strada molto insidiosa da cui sarà difficile uscirne fuori vivi.

Il Milan, o meglio Ibrahimovic, se la vedrà contro l’Udinese. Scherzi a parte, Re Zlatan sembra aver portato un entusiasmo momentaneo che però deve tramutarsi in sostanza e bel gioco. Alle 15 l’Hellas Verona andrà in scena al Dall’Ara dove ad attenderlo ci sarà un Bologna troppo discontinuo con della verve in meno rispetto ad inizio stagione. Brescia-Cagliari era un match sulla carta scritto ma le ultime prestazioni dei sardi hanno rimescolato le carte garantendo brio ed imprevedibilità in quest’incontro.

Antonio Conte, alle 15, tornerà nella sua Lecce iniziando il girone di ritorno con molte più certezza e qualche punto in più rispetto ad inizio anno. Il treno scudetto per l’Inter passa, obbligatoriamente, dalla vittoria in Salento. Il tricolore andrà alla squadra che vince di più, che subisce di meno e che non delude le aspettative contro le piccole. Nessuna pietà, insomma, quella che non dovrebbe avere neanche la Roma contro il Genoa. Trasferta che storicamente è insidiosa per i capitolini e che costò la panchina al primo Ranieri. L’infortunio di Zaniolo ed i risultati positivi del Grifone rendono incerta una gara che sembrava destinata a vedere trionfare i “gladiatori”.

Posticipo interessante e gustoso: Juventus-Parma è l’emblema degli anni 90 con il potere del nord che veniva sfidato continuamente da una squadra di media grandezza ma con giocatori di grandi talento. In questa stagione i crociati giocano uno dei calci più belli dell’intero stivale, dietro solo a Lazio e Sassuolo. Si termina lunedì con Atalanta-Spal, dove gli orobici sono in rampa di lancia confermando le meravigliose stagioni degli ultimi anni con Gasperini. Goleada o no, questa volta sembra davvero essere una partita semplice, non per demeriti dei ferraresi ma per il grande strapotere dei bergamaschi.