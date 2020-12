Serie A: Roma e Sassuolo si annullano, pari tra Parma e Benevento

10^ GIORNATA IL PUNTO – In fuga dai cugini. No, non è un nuovo film da gustarsi durante le feste natalizie, ma più semplicemente ciò che la classifica di A ci sta proponendo in questo momento. Che poi, a pensarci bene, non ci sarebbe neanche niente di male considerando che nelle prossime festività saremo tutti costretti a rimanere ben distanti dai propri parenti (già, parenti serpenti si sarebbe detto una volta…) per evitare nuove ondate (del virus) potenzialmente deleterie per il Paese. E il calcio al tempo del Covid pare essersi allineato appieno alle misure restrittive varate dal Governo. Spetterà al sorprendente Milan di Pioli, questa sera impegnato nella Marassi blucerchiata, ripristinare le dovute distanze e riprendere la marcia verso il titolo.

Mai come in questo momento della stagione l’Inter si è avvicinata così tanto alla vetta – distante ora solo 2 punti – mettendo il fiato sul collo ai cugini rossoneri. E’ proprio vero, dunque, Milano sembrerebbe essere tornata la Capitale del calcio! “Milan l’è un gran Milan” e ora a gridarlo forte non è solo la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Layen (intervenuta di recente in occasione dell’inaugurazione dell’università Bocconi riprendendo una celebre strofa della canzone popolare di Giovanni D’Anzi, ndr). I due club meneghini sono di nuovo protagonisti assoluti del massimo campionato italiano. Era dal 22 maggio del 2011 che le prime due posizioni non erano occupate rispettivamente da rossoneri e nerazzurri e, non a caso, proprio in quella stagione a trionfare furono gli attuali padroni della graduatoria. Fu anche l’ultima prima del dominio incontrastato della Juventus. Per vedere se lo scettro del potere si sposterà dalla città della Mole a quella del Duomo bisognerà attendere ancora diversi mesi, ma già in questo primo scorcio di stagione gli equilibri tra le varie forze in campo sembrano essere cambiati in favore della metropoli lombarda.

La Milano calcistica può contare da una parte su un gruppo capace di inanellare una formidabile serie di 21 risultati utili consecutivi in campionato (l’ultimo ko risale all’8 marzo in casa contro il Genoa) e che continua a vivere un periodo estremamente positivo con o senza il proprio giocatore di maggior talento, l’immortale Zlatan Ibrahimovic; dall’altra su una squadra che, dopo aver vissuto un’annata lunga e snervante in cui sono arrivati comunque un secondo posto e una finale europea, sta pian piano riprendendo il ritmo che ci si attendeva, facendo forza anche e soprattutto su una rosa estremamente ampia di cui può disporre un tecnico esperto vincente ed esigente come Conte. E allora perché no? Sognare si può e si deve. Specialmente ora che l’eterna rivale di bianconero vestita sta affrontando diverse difficoltà dovute alla (vera) rivoluzione voluta in panchina dai massimi vertici del club. Negli anticipi di ieri, che hanno aperto il decimo turno, le tre big in campo non hanno deluso conquistando affermazioni facili da pronosticare solo sulla carta.

L’Inter è quella che si è imposta con il risultato più netto (3-1) ed è anche quella che ha convinto di più. I nerazzurri hanno utilizzato la sfida con il Bologna per fare le prove generali in vista del match da dentro o fuori in Champions di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk. Prove superate (quasi) a pieni voti. Pur non essendo ancora una squadra perfetta – o almeno questa è l’impressione che lascia vedendola giocare – la seconda Inter di Conte sembra aver trovato almeno quell’equilibrio che spesso è mancato nelle precedenti uscite, perché incassa decisamente di meno (un solo gol tra Sassuolo e Bologna) segnale che il reparto difensivo diventa sempre più solido e, soprattutto, continua a segnare una quantità di reti notevole (miglior attacco di A con 26 centri realizzati) grazie all’immarcabile Lukaku (“Ha qualità uniche, sembra un giocatore di football americano”, le parole al miele del tecnico salentino a fine gara). Il centravanti belga, come spesso capita, ieri ha aperto la giostra dei gol anche se a mettere il turbo ai meneghini (terzo successo di fila) è stato un incontenibile Hakimi, autore della prima doppietta in Italia. Davvero devastante ieri l’esterno marocchino, a cui sembrano avergli giovato le due panchine consecutive volute per lui da Conte dopo alcune prestazioni scadenti (l’ultimo esterno destro nerazzurro a realizzare due reti nella stessa partita fu Maicon nell’Inter del Triplete).

Maggiori difficoltà, come si diceva, le ha incontrate certamente la Juve nel derby con il Toro (mai così barricato in trincea e disegnato da mister Giampaolo con una difesa-bunker sorretta da 5 uomini). Il 2-1 in rimonta conferma la tenacia di una squadra davvero dura a morire (unica con il Milan a non aver ancora mai perso una sfida di campionato), ma con tante altre fragilità evidenti. A cominciare da una prestazione non certo all’altezza del suo nome sia dal punto di vista del collettivo che da quello delle individualità. Fatta eccezione, infatti, per un Cuadrado in grande spolvero e autore di entrambi gli assist per le “testate” vincenti di McKennie e Bonucci, ci sarebbe da sottolineare la scarsa vena di CR7(50). Capitolo a parte lo merita Dybala che, in assenza dell’implacabile Morata di Champions, non è stato capace di sfruttare l’occasione di partire titolare. Evento più unico che raro fin qui. Ma Pirlo dovrà capire anche i motivi dell’involuzione di Kulusevski, partito tra i migliori e che pian piano si sta spegnendo.

Ha convinto sicuramente di più la Lazio andata in scena sul neutro di Cesena contro lo Spezia (2-1). Biancocelesti che non potevano perdere ulteriore terreno dalle posizioni di vertice e che, grazie al cinismo messo in pratica dai suoi gioielli Immobile e Milinkovic-Savic (punizione magistrale quella del serbo), ha strappato un successo quantomai prezioso su un campo ostico, riscattando la pesante sconfitta contro l’Udinese di una settimana fa.

LE GARE DI GIORNATA – Pomeriggio davvero avaro di reti quello di A. Nel lunch match del decimo turno il Cagliari strappa un importante pareggio (1-1) nella difficile trasferta di Verona. Sotto un violento acquazzone, scaligeri e sardi danno vita a una gara molto vivace e ricca di occasioni ma sempre giocata su un sostanziale equilibrio. Le due compagini si equivalgono in tutto, anche nel computo delle traverse colpite (una a testa, prima i veneti con Di Carmine e poi gli isolani con Pavoletti). Ad una prima frazione di gioco colorata di gialloblù e chiusa in vantaggio grazie alla rete di Zaccagni (21’), fa seguito una ripresa a lunghi tratti dominata dai rossoblù che riescono a pareggiarla con Marin ad inizio del tempo (48’). Il punto a testa pare essere la giusta conclusione dello spettacolo mostrato sul rettangolo verde del “Bentegodi”, anche se poco utile ai fini di classifica di entrambe.

Dopo il tonfo di Napoli e il pronto riscatto in Europa League (con il primo posto nel girone messo in cassaforte), la Roma si prende una parziale rivincita anche in campionato. E il compito, oggi, non era certo semplice visto che nella Capitale si presentava la squadra rivelazione dell’anno: il Sassuolo di De Zerbi. Lo 0-0 finale è sicuramente un risultato bugiardo per tutto ciò che accade durante l’intero arco della gara. Una gara tutt’altro che noiosa. Ai capitolini viene negata la rete di Mkhitaryan nei minuti finali del primo tempo (il Var segnala un fallo di Dzeko su Locatelli). Con un uomo in meno dal 40’ per l’espulsione di Pedro (somma di ammonizioni), i giallorossi paradossalmente disputano un secondo tempo ancora più convincente, in cui si annota il palo colpito da Spinazzola (di gran lunga il Man of the Match dell’incontro) più altre occasioni degne di nota. Tra le fila degli emiliani il neoentrato Haraslin sigla un gran gol con una staffilata dalla lunga distanza, ma anche qui l’arbitro Maresca dopo una lunga consultazione con il Var annulla per fuorigioco del neroverde. Alla Roma viene negato un possibile rigore per un più che sospetto tocco di mano in area di Ayhan. Insomma, il pareggio tutto sommato ai padroni di casa va molto stretto.

Zero a zero di ben altro spessore quello tra Parma e Benevento. Al “Tardini”, infatti, prevale per lunghissimi tratti la noia viste le poche occasioni da rete costruite da entrambe le compagini che alla fine si accontentano di muovere (seppur di poco) la propria classifica. Il forte maltempo che sta flagellando le regioni del Nord Italia nelle ultime ore, ha condizionato la partita di Udine tra i padroni di casa friulani e l’Atalanta: dopo tre ricognizioni per verificare le praticabilità del campo, il Signor La Penna di Roma 1 ha deciso di rinviare il match a data da destinarsi.

HELLAS VERONA-CAGLIARI 1-1

(21’ Zaccagni, 48’ Marin)

Termina con un pareggio giusto la spettacolare sfida tra Verona e Cagliari. Nonostante il nubifragio che si abbatte sul capoluogo veneto, le compagini guidate in panchina da Juric e Di Francesco si esaltano disputando 90’ molto intensi. Gli ospiti si presentano in campo in piena emergenza di uomini. E’ subito l’Hellas a farsi pericoloso con Di Carmine che prima centra la traversa e poi ribadisce in fondo al sacco, ma il Var gli toglie la gioia riscontrando la posizione di offside. Al 21’, comunque, i padroni di casa la sbloccano con Zaccagni che sfrutta al meglio il preciso assist di Faraoni. I gialloblù di Juric hanno solo il demerito di non chiuderla, perché poi nel secondo tempo si trovano a dover subìre il ritorno dei sardi. Al 48’ il rumeno Marin sigla l’1-1. Il Verona fatica a reagire e rischia di capitolare quando Pavoletti, dopo una deviazione del portiere Silvestri, pareggia il computo delle traverse. L’Hellas si scuote solo nel finale di match: Favilli sfiora più volte la rete del ko, mentre sembra ancora più clamorosa la palla-gol non sfruttata da Colley.

PARMA-BENEVENTO 0-0

Per i ducali un passo indietro rispetto alla prova vista in casa del Genoa, si confermano le difficoltà in attacco per la squadra di Liverani (tra le peggiori in questo frangente). Arriva comunque un pareggio che muove la classifica, dato positivo pensando soprattutto al prossimo turno in cui la squadra gialloblù affronterà la capolista Milan. Note positive, invece, per il Benevento che vede anche in questo caso aumentare il proprio punteggio in classifica, ma soprattutto blindare la porta di Montipò che nel corso delle prime giornate era stata spesso e volentieri traforata dagli attaccanti avversari.

ROMA-SASSUOLO 0-0

Quello dell’Olimpico è uno 0-0 difficile da spiegare. Ci sono state anche due reti realizzate, una per tempo, poi vanificate dall’intervento del Var: la prima quella di Mkhitaryan (fallo di Dzeko nei confronti Locatelli) e la Roma aveva appena subìto l’espulsione per doppio giallo di Pedro; nella ripresa va in gol anche il Sassuolo proprio con il nuovo entrato Haraslin (grandissima conclusione dalla distanza, un destro che finisce sotto la traversa). Il numero 27 neroverde viene però pescato in fuorigioco dall’ausilio tecnologico. Fonseca viene espulso nell’intervallo e nella ripresa la guida tecnica dei giallorossi viene eredita dal vice Nuno Campos. Per la Roma, viste le difficoltà, può andar bene anche così. Per la formazione ospite, invece, oggi è la prima volta che lontano dal “Mapei” non riesce a portare via i 3 punti.

UDINESE-ATALANTA

Gara rinviata a data da destinarsi per campo impraticabile