Serie A: Roma-Lazio, è derby da alta classifica

Quello della capitale tra Roma e Lazio è la stracittadina calcistica più accesa d’Italia e fortemente sentita da entrambe le tifoserie, le quali nutrono una rivalità storica verso gli avversari. Quest’anno la competizione sarà particolarmente appassionante per la posizione in classifica, gli obiettivi e le ambizioni delle due compagini.

NUMERI E CURIOSITA’

Roma e Lazio, rispettivamente a 25 e 24 punti, si sfidano in un derby da alta classifica che promette spettacolo. Quello di domenica sarà il derby numero 181 della storia, il 157° in Serie A. Dopo il successo per 3-0 nella gara di ritorno dello scorso campionato, la Roma potrebbe ottenere 2 clean sheet di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dalla stagione 2013/2014, nei primi due derby romani nel massimo torneo di Rudi Garcia. La Lazio ha vinto gli ultimi 2 derby di Serie A contro la Roma giocati nel girone d’andata, segnando sempre 3 gol: solo una volta i biancocelesti hanno vinto 3 sfide consecutive contro i giallorossi nella prima metà di massimo campionato, ma in quell’occasione le sfide non erano in stagioni consecutive (1949/1950, 1950/1951 e 1952/1953).

La Roma ha perso solo 2 delle ultime 24 partite di Serie A contro la Lazio da squadra ospitante (14 vittorie e 8 pareggi): 1-2 nel marzo 2012 e 1-3 nell’aprile 2017. I giallorossi, inoltre, hanno ottenuto il successo in 4 delle 5 sfide interne più recenti (un pareggio nel restante incontro). Tra le prime 7 squadre dell’attuale classifica, la squadra che è migliorata di più in termini di punti rispetto alle prime 12 giornate del campionato 2021/2022 è la Roma di Mourinho, che ha ottenuto 6 punti in più rispetto a un anno fa (25 a 19). Anche la Lazio ha fatto meglio finora, con 3 punti in più (24 a 21). La Lazio ha perso nell’ultimo match contro la Salernitana, ma nel 2022 non ha mai collezionato 2 sconfitte di fila in Serie A.

QUI ROMA

Mourinho non potrà contare sui soliti Dybala e Wijnaldum, a cui si è aggiunto Spinazzola, Camara e Matic si giocano una maglia in mezzo al campo, mentre in avanti c’è Zaniolo, decisivo contro il Ludogorets, con Pellegrini e Abraham. Fuori Belotti, conferma per El Shaarawy.. Sarri proverà fino all’ultimo a recuperare Immobile per la panchina.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

QUI LAZIO

Formazione praticamente fatta per la Lazio, con Lazzari e Marusic sulle fasce e Casale e Romagnoli a completare il reparto davanti a Provedel. Luis Alberto o Basic in mezzo al campo con Cataldi e Vecino e il tridente con Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson. Sarri proverà fino all’ultimo a recuperare Immobile per la panchina.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.